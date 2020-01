Addy van den Krommenacker opent 'Addy Experience' en wil er straks ook huwelijken sluiten

Met de opening van zijn 'Addy Experience' heeft couturier Addy van den Krommenacker dinsdagavond zijn rentree gemaakt. Ruim drie maanden na zijn faillissement, waardoor onder meer zijn twee winkels in Den Bosch moesten sluiten, werkt hij nu vanuit zijn nieuwe onderkomen in Villa Maasdonk in Nuland. Vrienden, bekenden, celebrities en klanten zorgden dat de opening de allure kreeg die bij de showbizz-couturier past.

Willeke van Ammelrooy, Liz Snoijink, Mona Keijzer, Marianne Timmer, Anky van Grunsven. Ze waren allemaal naar Nuland gekomen om de opening bij te wonen. Uit bewondering voor de couturier en vooral om hem te steunen na zijn moeilijke tijd en zijn nieuwe start.

"Je gunt zo'n bijzonder mens niet dat het zo ophoudt, want het is bovenal een geweldige ontwerper die zulke prachtige jurken maakt. Die moeten we koesteren en daar kunnen we trots op zijn", aldus actrice Liz Snoijink.

Dressuurdiva en directeur van Indoor Brabant Anky van Grunsven is het daar helemaal mee eens. "Normaal loop ik meestal de hele dag in paardensportkleren rond. Maar als het netjes moet, bij een gala bijvoorbeeld, draag ik graag kleren van Addy. Vandaag ben ik hier vooral om hem te ondersteunen. Het is hartstikke fijn dat hij weer verder kan gaan en ik ben gelukkig niet de enige hier, want er zijn heel veel mensen naar de opening gekomen."

Trouwen in de Addy Experience

Zijn nieuwe werkruimte in Villa Maasdonk geeft Van den Krommenacker ruimte om meer te doen dan alleen mode ontwerpen. De 'Addy Experience' is een winkel, showroom en een locatie voor evenementen en exposities. Daarnaast is er een kapel waar getrouwd kan worden. De couturier is van plan om een cursus te volgen zodat hij die huwelijken zelf kan voltrekken.

Van den Krommenacker kreeg na zijn faillissement veel steunbetuigingen en ook aanbiedingen. Waaronder het aanbod om zich in Villa Maasdonk te vestigen. Eigenaresse Marijcke van Oss nodigde de couturier uit om in haar pand een doorstart te maken. Het zakelijke gedeelte, waarbij het dus eerder misging, heeft de couturier uit handen gegeven aan zijn zus en zijn advocaat.

Trots na moeilijke tijd

"Ik ben trots en ontroerd", zei Van den Krommenacker nadat hij een toast had uitgebracht met zijn talrijke bezoekers van de opening. "Toen ik hier net binnenkwam moest ik echt even slikken toen ik al die mensen zag die al heel mijn leven bij me zijn. Dan is het toch geweldig dat ik na de moeilijke tijd nu weer hier sta. Daar ben ik echt trots op."

Jubileumshow

Waar Addy nu al naar uitkijkt is zijn jubileumshow in april. Dan zit hij 50 jaar 'in het vak'. Dat wil hij vieren met een grote show in zijn nieuwe onderkomen waarin hij zijn mooiste creaties en nieuwste jurken laat zien.