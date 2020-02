Experts beantwoorden jouw vragen over gynaecologische kanker, vanaf 18.30 uur LIVE

Vanaf halfzeven praten de experts over gynaecologische kanker

Kijk hieronder de uitzendingen over longkanker en darmkanker terug

Per uitzending staan één tumorsoort en behandeling centraal. Gekozen is voor longkanker, darmkanker, gynaecologische kanker en borstkanker. Tijdens de uitzendingen kunnen kijkers via WhatsApp en Facebook live vragen stellen aan de kankerexperts van het Catharina Ziekenhuis.

De online live-uitzendingen worden gepresenteerd door Cindy de Koning. De uitzendingen zijn te volgen via Facebook, op onze website en in onze app. Het Catharina Ziekenhuis zendt de programma’s daarnaast uit via het eigen Facebook- en YouTubekanaal.

Het programma voor ‘App de Expert’ op dinsdag 4 februari ziet er als volgt uit:

15.30 uur: Longkanker met longartsen Ben van den Borne en Quincy de Waard.

16.30 uur: Darmkanker met chirurg Pim Burger en radiotherapeut Jeltsje Cnossen.

18.30 uur: Gynaecologische kanker met chirurg Ralph Hermans en oncoloog Jurgen Piek.

19.30 uur: Borstkanker met chirurg Yvonne van Riet en internist oncoloog Birgit Vriens.

Tijdens de live-uitzendingen kunnen vragen via WhatsApp worden ingestuurd via het nummer 06 175 08 100. Ook vragen die via Facebook binnenkomen worden doorgezet naar de studio.