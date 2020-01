Vlammen uit het stopcontact veroorzaken grote brand in Hof van Heden: ‘Er knettert daar boven iets’

Samen met hun drie pleegkinderen en een vriendje waren ze aan het klussen in het restaurantgedeelte van het Hof van Heden. Toen een van de kinderen plotseling riep: “Er knettert daar boven iets!” Ineens zagen ze vuur uit een stopcontact komen.

Berry probeerde de brand nog zelf te blussen, met water en schuim. Maar dat lukte niet. "Het ging zó snel, we moesten naar buiten." De kinderen zijn erg geschrokken, vertelt hij. “Ik zelf ben rustig gebleven. Om iedereen rustig naar buiten te kunnen begeleiden.”

Opbouwen

De brand woedde in het oudste gedeelte van het pand, het staat er al vijftig jaar. Een dag eerder zijn de asbestplaten van het dak gehaald en zijn er nieuwe platen opgelegd, zegt Janssen. Het was de bedoeling dat het Hof van Heden een soort leer-werkproject zou worden voor zijn kinderen.

Op 1 maart wilde hij de deuren kunnen openen. Maar het is nu maar de vraag of dat gaat lukken. “Morgen moeten we maar bekijken wat de schade is”, zegt Berry nuchter. “En kijken hoe we dit weer kunnen opbouwen.”

