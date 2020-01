Kijk live mee: Protesterende leraren in optocht van station naar Parade in Den Bosch

Manifestatie

De tocht vertrok om negen uur bij het station. De deelnemers lopen om het centrum van de stad richting de Parade. Ongeveer tweehonderd mensen lopen mee in de protestmars. Het is voor eerst in tientallen jaren dat leraren twee dagen achtereen staken.

De stakende leraren willen naar het voorbeeld van de boze boeren met de tocht voor iets meer reuring veroorzaken. "Dat zal wel meevallen", zegt een van de leraren. "We blijven natuurlijk wel leraren en we moeten ook aan ons imago denken", lacht hij. Onderweg naar de Parade loopt de stoet door het rode verkeerslicht en gaat via de openbare weg richting de Parade. "Iets minder braaf mag wel", zegt een meelopende lerares. "We vinden het belangrijk dat we gehoord worden. Er moet structureel meer aandacht komen voor het onderwijs."

Achter de protestmars is inmiddels een file ontstaan. "De saamhorigheid is enorm. Dat doet me goed", zegt een van de leiders van de protestmars met een brede glimlach terwijl ze naar de lange rij protesterende collega's kijkt.

Tien tot twaalf uur

Een groep leraren zingt een lied op de wijze van het bekende Bossche carnavalslied 'de handjes de lucht in'. "Wij missen alleen de handjes in de klas. We maken dagen van tien tot twaalf uur en zijn vaak ook 's avonds thuis nog bezig. De klassenassistenten zijn wegbezuinigd en die worden erg gemist."

In de tocht lopen behalve leraren ook enkele kinderen mee. 'Maak ons wijs, meer geld voor het onderwijs', is er op hun spandoek te lezen. "Vorig jaar werden we naar huis gestuurd of werd onze klas opgedeeld. Dat is niet fijn", vindt een van de kinderen.

Op de Parade vindt vanaf tien uur een manifestatie plaats die tot half twaalf zal duren. Voor de tweede dag op rij staken de leraren voor meer salaris en minder werkdruk.

Brabantse scholen

Ook in Brabant zijn honderden scholen scholen dicht door onderwijsstaking. In vergelijking met de vorige staking zijn ruim vier keer zoveel scholen dicht. Wil je weten welke scholen in Brabant deelnemen aan de staking kijk dan op dit kaartje.

Donderdag liepen in Tilburg honderden leraren van de Heuvel naar het Koning Willem II Stadion in Tilburg. Daar werd een bijeenkomst gehouden.

