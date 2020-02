Frank Lammers geeft moed niet op: 'PSV wint zondag met 4-0 van Ajax'

Het valt op zijn zachtst gezegd niet mee wat de PSV-supporter dit seizoen allemaal over zich heen krijgt. De Eindhovense club presteert ongekend slecht en lijkt niets bespaard. Waarschijnlijk zal de selectie meer dan ooit met knikkende knieën afreizen naar Amsterdam waar ze zondag op bezoek gaat bij aartsrivaal en koploper Ajax. Wie weet, trekt het team zich op aan de peptalk van Frank Lammers die zich er nooit voor schaamt dat hij fan is van PSV.

Hoe vaak maakte de acteur uit Mierlo niet een lange neus naar zijn Ajax-vrienden Viggo Waas en Peter Heerschop. Zoals na al die keren dat PSV de Arena met drie punten op zak verliet.

Fans op nummer gezet

Toch ziet Frank Lammers het nog best zitten, zo blijkt uit een filmpje van hem op Instagram. Maar hij zet eerst dat deel van de aanhang, dat zich afgelopen zondag zo misdroeg na de thuiswedstrijd tegen FC Twente, op zijn nummer.

“Beste PSV-vrienden”, zo begint het nog vriendelijk. Maar dan: “Nou moet je eens goed luisteren. Supporter ben je in goede en in slechte tijden. Dan ga je geen achterlijke dingen doen, zoals met stenen gooien en de hoofdingang bestormen. Nee, dan ga je achter je technisch manager staan, achter je directeur en achter je selectie.” Zo is het maar net. Als je een PSV-hart hebt.

Lammers roept zijn medesupporters dan ook om de strijd niet op te geven, maar juist één front te vormen. ”Zoals jullie vragen aan hun om nog harder te werken, zo gaan wij dat als supporters ook doen. En we gaan onze club supporten.” Mooie woorden, maar of we het allemaal serieus moeten nemen wat Lammers in het zelfgemaakte filmpje zegt? Wat voorspelt hij immers? “Zondag winnen we. Met 4-0.”

'Achter onze club'

Of niet natuurlijk, beseft hij zelf ook. Och, wat dan nog? “Dan zuipen we ook een pilsje. We zijn PSV en we blijven aardig voor elkaar, ja. Gemoedelijk, wit-te wel. PSV is een warme club, dus kap ermee, met die onzin. Met zijn allen gewoon achter onze club.”

Prachtig toch? Die clubliefde. En die zit diep bij Lammers, want hij blijft hopen op betere tijden. “Eendracht. Maakt. Macht. En dan worden we vast wel eens weer kampioen, dus.”