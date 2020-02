'Harder optreden tegen misstanden op taxistandplaats Breda', voor de wethouder is de maat vol

Bredase stappers zijn de misstanden op de taxistandplaats in de binnenstad spuugzat. Wethouder Boaz Adank kan dat wel begrijpen. Al jarenlang worden ze door een bepaald groepje chauffeurs opgelicht of geweigerd omdat de rit te kort is.

De sfeer op de taxistandplaats is hierdoor vaak om te snijden en het heeft ook al het geweld opgeleverd. "De reacties van de klanten zijn niet mals", zo weet de wethouder. "Voor een buitenstaander is het misschien niet goed zichtbaar, maar achter de schermen werken we er hard aan. Het heeft echt onze volledige aandacht en staat hoog op ons lijstje."

Langdurig falend taxibeleid

Dat mag ook wel, want de Bredase taxiwereld is inmiddels een aardig hoofdpijndossier. De gemeente heeft niet stil gezeten en probeert de problematiek aan te pakken. Alleen werpt de nieuwe taxiverordening, een pakket van maatregelen dat sinds september van kracht is, tot nu toe nauwelijks vruchten af. De ellende lijkt eerder toe te nemen. Het aantal rotte appels neemt toe.

"We zitten nog midden in de invoering van de taxiverordening", zegt Boaz Adank naar aanleiding van de aanhoudende problemen. "Dat gebeurt in fases. Zo komt straks bijvoorbeeld een verlichte balk op taxi's met de naam van het bedrijf, zodat er duidelijkheid is. Dat geeft aan dat we er zeker mee bezig zijn. Maar twintig jaar falend taxibeleid in Breda maak je niet snel goed."

LEES OOK: 'De pleuris gaat hier uitbreken', Bredase stappers boos op taxichauffeurs die weigeren en oplichten.

Waarschuwingsbrief en dossiervorming

Wethouder Adank vraagt daarom het Bredase uitgaanspubliek om tijd en begrip. "Ik snap dat het bijzonder vervelend is voor de passagier", zo zegt hij. "En het stoort mij ook. We zijn de afgelopen twee jaar de discussie aangegaan met de chauffeurs en ik word wat ongeduldig. Het is bijzonder vervelend. We weten wie het zijn en hebben de namen en rugnummers genoteerd. Sommigen hebben al een waarschuwingsbrief gehad, maar schijnbaar moeten we nog harder optreden."

Dat gaat volgens Adank dan ook gebeuren. "We zijn bezig met dossiervorming", zo legt hij uit. "Voordat we tegen sommige chauffeurs zeggen dat ze niet meer welkom zijn, moet er wel enig bewijs zijn natuurlijk. We zijn wel een democratische rechtstaat. Maar de maat is vol."

Volgens de Bredase wethouder zijn de eerder aangekondigde 'mystery guests' dan ook al pad geweest. Als anonieme klanten maken controleurs gebruik van de taxi's en noteren eventuele misstanden. "De resultaten worden binnenkort bekend", zo zegt Adank.

Verscherpte controle met carnaval

Tot die tijd is het dus nog vrijwel een spel zonder grenzen op de taxistandplaats. Al belooft Boaz Adank wel dat er met de drukke carnavalsdagen flink gehandhaafd wordt: "Scherper dan ooit", zegt de wethouder.

Bekijk de video waarin Bredanaars hun ongenoegen uiten over de taxibranche.