Storm Ciaria: wat je kunt doen (en wat je vooral niet moet doen)

Stormschade in Eindhoven (Archieffoto: René van Hoof)

EINDHOVEN -

Brabant wapent zich tegen storm Ciara die zondag over de provincie raast. Het KNMI raadt ons aan ‘maatregelen te nemen’. Maar hoe doe je dat het best? Wij verzamelden een aantal tips, waaronder ook een aantal 'open deuren'. Maar wat voor de een een open deur is, ligt voor de ander helemaal niet zo voor de hand.