Takken ontwijken in een wiebelende auto: stormchaser Melody (30) geniet van storm Ciara

Een van de plekken die Melody zondag aandeed is de Moerdijkbrug. "Op de brug was even een windstoot van meer dan honderd kilometer per uur. Dat zijn heftige windstoten. Bij snelheden van 200 kilometer word ik ook weggeblazen", vertelt Melody op de brug. "Ik hou van de extremen in het weer en met name de wind."

We gingen zondagmiddag samen met Melody op pad tijdens de storm:

Heel wat gewend

Het is niet voor het eerst dat Melody heftige stormen opzocht. Ze reisde eerder af naar het Caribisch gebied voor orkaan Irma en naar Amerika voor orkaan Florence. Ze is dus al heel wat gewend. Dat Ciara geen orkaan, maar een storm is, maakt haar niet uit. "Mijn fascinatie daarvoor is de laatste jaren alleen maar toegenomen."

Wiebelende auto

In Drimmelen begon de auto van Melody flink te wiebelen. Maar de meteorologe is niet zo snel meer onder de indruk. "Ik wacht op die rode vlekken", zegt ze al wijzend op het scherm van haar laptop. "Dat zijn flinke regenbuien, met daarbij zwaardere windstoten. En daar ben ik nu op aan het wachten."

