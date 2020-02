Brabantse boeren krijgen negen maanden uitstel voor milieumaatregelen [LIVEBLOG]

Provinciale Staten praten vrijdagmiddag voor de zoveelste keer over die kwestie. Tijdens de eerste ronde is duidelijk geworden dat er een grote meerderheid is voor uitstel. Een aantal partijen wil dat de boeren tot 2028 uitstel krijgen. Die datum werd in 2009 afgesproken, maar ging in 2017 van tafel,.



Tussenstap

Er zijn partijen die vrijdag een amendement gaan indienen om uitstel tot 2028 te bepleiten. Vanmiddag of vanavond wordt duidelijk of daar een meerderheid voor is, maar die tekent zich nu nog niet af. Wilma Dirken van de VVD liet wel ruimte om de datum dit jaar nog op te schuiven naar 2024.

Voor de mogelijke nieuwe coalitie VVD, FvD en CDA is negen maanden uitstel een tussenstap. Ze willen die periode vooral gebruiken om te onderzoeken of er nog verder uitstel mogelijk. Forum-fractievoorzitter Eric de Bie zei zelfs dat zijn fractie in het licht van de coalitie-onderhandelingen voor uitstel van negen maanden zal stemmen, maar verder niet aan het debat zal deelnemen.



De discussie vindt plaats in de wetenschap dat de VVD niet verder wil met de huidige coalitiepartners D66, PvdA en GroenLinks. Daarom praat de partij met Forum voor Democratie en CDA over een nieuwe coalitie.



VVD, CDA en FvD hebben tijdens de vergadering laten weten dat zij instemmen met uitstel van negen maanden, maar dat zij dat vooral zien als een tussenstap. Wilma Dirken zei onder meer: "Boeren kunnen ruimte krijgen volgens het principe afspraak is afspraak en en er moet ingegrepen worden als ze zich daar niet aan houden".



Collega Jan de Vries volgt de vergadering en houdt een liveblog bij.

15.20 uur:

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) beantwoordt een aantal technische vragen. Ze zegt dat er mogelijkheden zijn om kalverhouders verder tegemoet te komen.



15.00 uur

Gedeputeerde Grashoff (GroenLinks) reageert namens GS op de bijdragen van de partijen. Dat is een vreemde gewaarwording want als de VVD met FvdD en CDA verder gaat regeren dan is de rol van Grashoff en zijn D66- en PvdA-collega's in GS uitgespeeld.



Dat belette Grashoff niet in de toekomst te kijken. Grashoff bevestigde dat uitstel van negen maanden een tussenvoorstel is. "1 april was inderdaad een onmogelijke opgave voor de boeren", aldus Grashoff. Hij wil binnen twee maanden met landbouw- en milieupartners om tafel om te praten over nieuw beleid. Voor GS is het geen tijd kopen. "Uitstel is noodzakelijk om in een ordentelijk proces samen verder te komen", aldus Grashoff.

Grashoff reikte de hand naar de VVD. Net als Wilma Dirken is hij van mening dat terugdringen stikstofuitstoot belangrijker is dan de manier waarop. De gedeputeerde: "Het doel is belangrijker dan het middel". Hij voegde er net als Dirken aan toe dat afspraak dan wel afspraak is. "Daar moeten we toch met elkaar uitkomen", aldus Grashoff, wetend dat dit misschien wel één zijn laatste optredens in het Brabantse parlement is.



14.47 uur

De vergadering is geschorst.

14.41 uur

Hermen Vreugdenhil (CU/SGP). Vreugdenhil zegt dat het besluit van 2017 om de datum van 2028 te schrappen een historische fout was. Volgens hem zijn de discussies daarna alleen maar over getallen gegaan en is het menselijke aspect verdwenen. Hij schetst nog eens wat de besluiten van de provincie Brabant voor individuele boerengezinnen betekent. Uitstel van negen maanden is volgens hem goed voor de politiek maar niet voor de boeren. CU/SGP wil ook terug naar 2028.

14.37 uur

Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant). Volgens van Pinxteren lijkt er nu eindelijk realisme als het gaat om de ruimte die boeren krijgen. Volgens zijn partij gaat dat nog niet ver genoeg. Ook Lokaal Brabant wil liever de datum van 2028 weer terug. Zijn partij gaat daar een motie voor indienen.

14.31 uur

Anne-Miep Vlasveld (Partij voor de Dieren). Volgens haar dient het beschermen van de natuur boven een het kortetermijn economisch belang van enkelen. Ze vraagt zich af hoe vaak er nog uitstel zal worden verleend. Vlasveld zegt dat een aantal partijen daar op uit is. Van uitstel komt afstel, zegt ze. Haar partij is tegen elk uitstel van de deadlines. Verschuiven betekent volgens de PvdD dat de boeren een sprookje wordt uitgehouden. "Niet meer ruimte, niet meer tijd. We leven op de pof van de natuur", aldus Vlasveld.

14.27 uur

Jan-Frans Brouwers (50Plus). Zijn partij vindt dat boeren met negen maanden uitstel niet zijn geholpen. Volgens hem willen boeren forse investeringen doen en dat kost meer tijd. Daar is zijn partij het mee eens.

14.23 uur

Martijn de Kort (PvdA). Zijn het eens met uitstel deadline tot 1 januari 2021. Volgens De Kort geeft dat ruimte om naar een oplossing te zoeken. Maar nog langer wachten is voor de PvdA onaanvaardbaar. De Kort zegt dat dat boeren en provincie volgens hem dicht bij elkaar zijn gekomen en hij roept iedereen op in die extra tijd door te pakken.

14.16 uur

Alexander van Hattem (PVV). Zijn partij wil af van strenge stikstofregels. Hij wil terug naar de deadline van 2028 waarvan twee jaar geleden nog sprake was. Hij hekelt VVD en D66 dat die in 2018 instemden met het vervroegen van de datum waarop stallen milieuvriendelijk moeten zijn. Hij noemt het verraad aan de boeren. Dat was volgens hem de opmaat naar de huidige politieke crisis. PVV komt met motie de deadline weer naar 2028 te verschuiven.

14.07 uur

Hagar Roijackers (GroenLinks). Roijackers maakt er toch een politiek statement van. Volgens haar heeft de VVD de evenwichtsbalk tussen ecologie en economie weggehaald door de middenpartijen in te ruilen voor Forum van Democratie. Ook zei wijst op de gezondheidsrisico's van intensieve landbouw. GroenLinks heeft er begrip voor dat er uitstel komt voor bepaalde agrarische sectoren, zoals de kalverhouders. Ook voor boeren die milieuvriendelijk willen voeren moet er volgens haar partij ook extra tijd komen. Zij gaat uitstel van negen maanden steunen, maar dan moeten wel gehaald worden.

14.00 uur

Arend Meier (D66). Volgens hem moeten ondernemers vrij zijn om te ondernemen totdat ze anderen tot last zijn. Hij wijst er op dat intensieve veehouderij gezondheidsproblemen veroorzaakt. Daarom telt het belang van 2,5 miljoen Brabanders voor D66 zwaarder dan dat van 10.000 boeren. Toch heeft zijn partij volgens Meier hart voor boeren, maar dan vooral voor die boeren die milieuvriendelijk gaan werken. D66 gaat moties indienen die gunstig zijn voor kalverhouders.

13.56 uur

Henri Swinkels (SP). Zijn partij gaat tegen uitstel van negen maanden stemmen omdat er volgens de socialisten meer garanties willen dat de stikstofuitstoot daalt. Swinkels: "We verlenen al veertig jaar uitstel met afspraak is afspraak en telkens werd het voor de deadline uitgesteld. Dat dient de Brabantse natuur niet. De intensieve veehouderij is een bedreiging voor de gezondheid voor de Brabanders".

13.52 uur

Ankie de Hoon (CDA). Benadrukt nog eens dat uitstel van negen maanden voor haar partij te mager is. Als het CDA daar later vandaag toch mee instemt doet de partij dat omdat er dan tijd wordt gekocht om een betere oplossing te vinden. Dan geven we lucht aan de sector, niks doen is geen optie.

13.47 uur

Eric de Bie (Forum voor Democratie). Vertelt dat hij niet meedoet aan het debat. De Bie zegt dat hij in een onderhandelingsproces over een nieuwe coalitie zit en dat hij daarom geen moties en amendementen zal indienen en ook geen oordeel zal geven om emoties en amendementen te geven. FdD gaat instemmen met de omgevingsvisie waarin staat dat boeren voor 1 april een aanvraag moeten hebben gedaan. Hij stemt in met uitstel tot 1 januari 2021.

13.38 uur

Wilma Dirken (VVD). Zij stelt voor de datum waarop boeren hun aanvraag voor milieuvriendelijke stallen moeten hebben ingediend uit te stellen tot 1 januari 2021. Ze laat de mogelijkheid open dat een eenmaal genomen besluit herzien kan worden als de omstandigheden veranderen Ze vraagt zich af of de datum van 2022 waarop die stallen daadwerkelijk milieuvriendelijk moeten zijn wel verstandig is. Ze denkt aan 2024. Ze wil boeren meer ruimte geven en zelf keuzes laten maken over hoe zij stikstofuitstoot terug willen dringen. Haar standpunt ligt in de lijn van een stuk dat de gezamenlijke boerenorganisaties deze week hebben gepresenteerd. Dirken noemt het nieuwe standpunt van haar partij een gedachtenlijn. Zij wil boeren ruimte geven volgens het principe afspraak is afspraak en ze zegt dat er ingegrepen moet worden als die afspraken geschonden worden.

13.30 uur

Statenvergadering begint. Dit keer geen tractoren voor de deur. Nieuw is ook dat er in de eerste ronden niet geïnterrumpeerd mag worden. Iedereen kan dan uitpraten. De provincie heeft een speciale website waarop alle stukken, moties en amendementen Zijn te zien. www.brabant.nl/iov