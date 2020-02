EINDHOVEN -

Wij Brabanders vieren geen carnaval, wij zíjn carnaval! Vijf dagen lang feesten, dansen en lachen. Optocht kijken, een bezoekje aan het Fijnfisjeniecafé en dan doorzakken in de kroeg, carnaval is voor veel Brabanders de mooiste tijd van het jaar. Ben jij een echte carnavalstijger of gruwel jij al bij die gedachte? Doe de test en kijk wat voor carnavalsvierder jij bent!