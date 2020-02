Onstuimig weer zet optochtcommissies op scherp: ‘Het laatste wat we willen is de optocht afblazen’

Maandagvond kwam de optochtcommissie van Helmond bij elkaar. Belangrijkste agendapunt was het wel of niet doorgaan van de grote optocht. “Er is nog geen peil op te trekken. Gisteren was de verwachting nog windkracht vijf op zondag, vandaag geeft de verwachting windkracht vier aan”, vertelt Niki de Greef. “In principe zijn er drie scenario’s: het gaat door, het gaat niet door of het gaat in aangepaste vorm door. In de laatste variant zouden dan de grote wagens niet van start gaan bij een te harde wind. Als we gaan rijden met de optocht moet het wel een verantwoorde keuze zijn.”

In Rosmalen staat de veiligheid van deelnemers en toeschouwers ook met stip op één. “Vanaf donderdag worden we elk uur op de hoogte gehouden van de weersomstandigheden. Ook krijgen we dan een dwingend advies richting de optocht van zondag”, legt voorzitter Rein Merkx de werkwijze voor de komende dagen uit. “Aan de ene kant hebben we natuurlijk de bouwers die graag hun wagen aan het publiek willen tonen. Aan de andere kant gaat het ook om de veiligheid.”

(foto: Karin Kamp)

Maar wat te doen bij een eventuele afgelasting? Merkx: “Uitwijken naar halfvasten is geen optie. De verenigingen moeten na carnaval meteen de bouwhal uit. We beslissen zondagochtend om halfnegen of de optocht doorgaat. Gaat het niet door, dan houden we de optocht op dinsdag.”

Ook in Etten-leur wordt alles in het werk gesteld om de optocht door te laten gaan. Wouter de Koning: “Het schuiven naar een andere dag is geen optie. Op maandag is in het centrum van Etten-Leur het MaMi Spektakel. We moeten dan dus wel uitwijken naar halfvasten. We beslissen op tijd en gaan niet tot het laatste moment wachten.”

Zondag zijn onder meer grote optochten in Valkenswaard, Halsteren, Sint Anthonis, Cuijk, Veldhoven, Etten-Leur, Dongen, Sint-Oedenrode, Tilburg en Prinsenbeek.

