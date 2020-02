Bekijk hier de mooiste beelden van de optocht in Tullepetaonestad [FOTO + VIDEO]

ROOSENDAAL -

Weer of geen weer, in Tullepetaonestad ging de carnavalsoptocht door. Wel in afgeslankte vorm, want niet alle wagens konden meedoen vanwege de harde wind. Omroep Brabant zond de optocht live uit en onze fotograaf maakte foto's. Bekijk hier alle foto's en de complete uitzending van de Tullepetaonse leutstoet!