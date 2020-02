Na storm en regen komen hagel, sneeuw, gladheid en bevroren autoruiten

De komende nachten kan het glad worden. Daarnaast krijgen we winterse buien met hagel en soms wat natte sneeuw. Het is dan waterkoud met in de middag een gevoelstemperatuur van 1-2 graden. Aan het begin van de ochtend is het nog kouder. Vooral vrijdag zullen de autoruiten gekrabd moeten worden.

Dinsdagmiddag en -avond kunnen we buien verwachten en is er behalve regen ook kans op hagel en onweer. Het wordt 7-9 graden en tijdens buien daalt de temperatuur naar 2-4 graden.

De komende dagen neemt de kans op hagel toe en tijdens een stevigere bui is ook wat natte sneeuw mogelijk. Zeker in de ochtend, wanneer het slechts een paar graden is, kan hagel een tijdje blijven liggen. De kans op een dun sneeuwlaagje is klein, maar het kan wel, zegt weervrouw Dorien Bouwman van weer.nl. "En als er dan een laagje sneeuw blijft liggen, kan het ook glad worden."

Koudste nacht

De nacht van donderdag naar vrijdag lijkt het koudst te worden. Vrijdagochtend kan het op veel plaatsen een graadje vriezen en zullen de autoruiten gekrabd moeten worden.

Rijkswaterstaat heeft op dit moment veel minder zout gestrooid dan in de winters van de afgelopen 25 jaar. Het is nog niet zeker of het een record wordt, want in de lente komt het vaak nog tot gladheid.

Deze winter grosseert in zachte dagen en het is de op één na warmste winter sinds het begin van de metingen.