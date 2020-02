Man met mes gestoken en overgoten met kokend water in azc: 18 maanden cel geëist

De steekpartij bij het azc in Oisterwijk. (Foto: Toby de Kort)

Tegen een 21-jarige man is woensdag bij de rechtbank in Breda 18 maanden cel geëist voor het ernstig verwonden van een asielzoeker in Oisterwijk. Het 32-jarige slachtoffer werd met een mes in zijn gezicht gestoken en overgoten met kokend water.

Op zaterdag 20 juli kregen drie mannen ruzie met elkaar op het terrein van het asielzoekerscentrum (azc) aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk. Het 32-jarige slachtoffer werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht; hij verkeerde niet in levensgevaar. Na zijn behandeling is hij aangehouden, net als een 37-jarige man.

De politie heeft bij het azc twee messen gevonden en in beslag genomen. Een politiewoordvoerder liet destijds weten dat alle drie de mannen worden gezien als verdachten. Of het slachtoffer en de andere man ook worden vervolgd, is niet bekend.