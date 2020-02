In 2 jaar van amateurclub naar basisplaats bij NAC: Jan Paul van Hecke (19) over zijn dromen

BREDA -

Jan Paul van Hecke is druk bezig om zijn naam te vestigen in de voetbalwereld. In 2018 speelde hij samen met zijn broer Klaas nog in het hart van de verdediging bij amateurclub Goes. Nu is hij basisspeler bij NAC, staat hij met die club in de halve finale van de KNVB Beker en wordt zijn naam genoemd bij eredivisieclubs.