Minder woninginbraken in Brabant, welke gemeenten spannen de kroon?

Het aantal woninginbraken in Brabant is vorig jaar met ruim negen procent gedaald. Dit blijkt uit een analyse van Independer, op basis van de meest recente politiecijfers.

Afgelopen jaar werden in Brabant 5544 woninginbraken geregistreerd. Dit zijn er 9,4 procent minder dan in 2018. De meeste vonden plaats in deze gemeenten:

Eindhoven (709),

Breda (482),

Tilburg (382).

Het minst vaak werd ingebroken in deze gemeenten:

Mill en Sint Hubert (15),

Baarle-Nassau (18),

Oirschot (22).

Opvallend

Binnen Brabant is het aantal inbraken het sterkst gedaald in Vught, van 56 naar 36. Dat is een afname van 36 procent.

In Eersel steeg het aantal inbraken relatief gezien het meest: van 29 naar 62. Dat is een stijging met 114 procent.

Ook landelijk daalde vorig jaar het aantal woninginbraken. In 2019 werden in heel Nederland 39.452 woninginbraken gepleegd, dat is acht procent minder dan in 2018.