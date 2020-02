Februari 2020 is de natste in 74 jaar tijd en deze gemeente is de uitschieter in Brabant

Heb jij ook schoon genoeg van al die neerslag? Dan heeft Jordi Huirne slecht nieuws. Er is deze maand volgens de weerman van Weer.nl nog meer neerslag op komst. Het is de natste februari in 74 jaar tijd. Met name in Helmond is het raak.

In heel Nederland viel deze maand tot nu toe 122 millimeter neerslag. "Daar komt nog zo'n tien millimeter bij", vertelt Huirne. "Normaal gesproken valt er in februari 55 millimeter. Nu 130 millimeter over het hele land, meer dan twee keer de normale hoeveelheid. Maar in 1946 kwamen we uit op 139 millimeter in totaal, dat halen we dit jaar niet."

'Drie keer de normale maandsom'

Uitschieter in Brabant is Helmond met tot nu toe 168 millimeter neerslag. "Dat is drie keer de normale maandsom van februari. En ook daar komt nog een beetje bij", vertelt Huirne. "Zo'n tien tot vijftien millimeter. Dit heeft te maken met de heel zachte maand die februari nu is. Vroeger had je in deze maand heel droge lucht. Nu is de lucht vochtig."

In het westen van Brabant verloopt deze februari iets minder nat dan in het oosten. Woensdrecht komt tot nu toe uit op 92 millimeter neerslag en Roosendaal tussen de negentig en 95 millimeter.