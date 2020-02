PSV-trainer Ernest Faber kijkt uit naar weerzien met Dick Advocaat: 'Veel van hem geleerd'

"Ja, voor mij is het heel mooi om tegen Dick (Advocaat, red.) te spelen. Hij is mijn leermeester geweest als speler, maar ook als trainer", zegt Faber over Advocaat. De kleine Generaal was in 2013 trainer van PSV en Faber was toen diens assistent. "Of ik veel van hem heb geleerd? Ja, zeker. Ook deze interim-periode weer. Maar het komt niet alleen vanuit mij. De gehele technische stad heeft met Advocaat samen gewerkt, dus er zijn geen geheimen."

Ernest Faber over Dick Advocaat: 'Veel van geleerd'

Strijdvaardig

Feyenoord heeft een goede serie achter de rug. De ploeg van Advocaat is al twaalf duels in de eredivisie ontslagen. Sterker nog: onder Advocaat verloor Feyenoord in Nederland nog niet dit seizoen. "Het is aan ons om te zorgen dat Feyenoord weer eens gaat verliezen", zegt Faber strijdvaardig. De interim-trainer van PSV is onder de indruk van de Rotterdammers, met name aanvoerder Steven Berghuis. "Dat is een heel goede speler. Maar wij moeten zelf aan de bal zijn en er ook voor zorgen dat hij minder aan de bal komt."

Het belooft een mooie topper te worden tussen twee teams die het, ondanks mindere periodes in dit seizoen, beide weer aardig op de rit hebben. Faber is ook blij met de ontwikkeling van zijn ploeg in aanloop naar de wedstrijd tussen de nummer drie en vier van de eredivisie. "Het belangrijkste is en blijft dat je het zelf aan de bal goed doet en dan doen we steeds beter. We zijn defensief betrouwbaarder geworden en geven weinig weg. Wij spelen zondag ook nog eens thuis en dan zijn we heel sterk."

Supportersactie

PSV traint in aanloop naar de wedstrijd met Feyenoord zaterdag gewoon open voor publiek en de fans hebben al aangegeven met een actie te komen om de ploeg van Faber te steunen. "We moeten samen alles doen om zondag een goed resultaat te halen. Mooi dat de fans dit willen doen. Het is gewoon positief, de steun die je krijgt en voelt. Vuurwerk geeft een bepaalde sfeer waardoor je bepaalde krachten kunt oproepen. En dan gaan we los op zondag."