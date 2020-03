LIVEBLOG CORONA: Zes nieuwe besmettingen in Brabant, in Nederland 24 mensen besmet

Dit weten we nu:

In Nederland zijn tot nu toe achttien mensen besmet, volgens het RIVM.

Ook een 45-jarige vrouw uit Helmond is besmet, in Loon op Zand is een vijfde besmetting bekendgemaakt.

Op sociale media gaat een nepbericht van Omroep Brabant rond over het coronavirus.

20.56 uur

Willem Ouwerkerk is kerngezond, maar werd op zijn vlucht geweigerd omdat hij uit de gemeente Altena komt. Hij was al door de Douane en de bagagecontrole, maar werd bij het boarden geweigerd.

19.25 uur

Ook het Bravis ziekenhuis met vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom neemt maatregelen. Handen schudden doet het personeel niet meer. En patiënten die in een risicogebied zijn geweest worden gewaarschuwd niet naar het ziekenhuis te komen, maar de huisarts of de GGD te bellen.

19.20 uur

Huisartsenpraktijken worden overspoeld met vragen over het coronavirus. Ze hebben een open brief gestuurd aan minister voor Medische Zorg Bruno Bruins. Daarin roepen ze de overheid op om regionale centra te openen "waar patiënten veilig en op een verantwoorde wijze beoordeeld kunnen worden" op het coronavirus.

Het is een noodkreet over het gebrek aan capaciteit en middelen waardoor de basiszorg in gevaar komt. "Als huisartsen kunnen wij ons niet voldoende weren tegen dit potentieel gevaarlijke virus. Hiermee brengen wij onze patiënten en onszelf onnodig in gevaar." De brief is opgesteld door actiecomité Huisarts van de Toekomst en is volgens initiatiefnemer Kasper Maltha meer dan 1600 keer ondertekend.

18.54 uur

Een deel van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gaat weer open. Maandagavond zijn de afdeling verloskunde en de kinderafdeling opengegaan en vanaf dinsdag kunnen patiënten weer terecht op de dagbehandeling voor hun chemokuur.

Het ziekenhuis waar veel mensen uit de gemeente Altena komen, ging zondag aan het eind van de middag per direct op slot voor bezoekers en nieuwe patiënten. Het gebouw werd afgezet met rood-witte linten. Het ziekenhuis nam de maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nadat was gebleken dat een vrouw uit Nieuwendijk met zware luchtwegklachten er een week had gelegen.

"Verder blijft de patiëntenstop van kracht en mogen bezoekers het ziekenhuis nog steeds niet in", aldus een woordvoerster. "Maar we bekijken dat wel van geval tot geval. Zodat partners wel bij de bevalling kunnen zijn."

18.35 uur

Het Europees Parlement in Brussel sluit drie weken lang de deuren voor bezoek van buiten vanwege de risico's rond het nieuwe coronavirus. Er worden geen hoorzittingen, recepties, seminars, ontmoetingen met lobbyisten of groepsevenementen gehouden, maar de Europarlementariërs blijven wel gewoon aan het werk.

18.10 uur

Hoogleraar Kees Storm van de Technische Universiteit Eindhoven reisde naar Amerika voor een congres van natuurkundigen. Maar bij aankomst hoorde hij dat het was afgelast vanwege het coronavirus. ''Ik heb wel even zitten vloeken. Ik keek er ontzettend naar uit. We hebben er veel werk in gestoken. Ik baalde vooral ook, omdat het last minute besloten werd. Ik was hier al en met mij nog velen."

17.35 uur

Ryanair vliegt komende tijd een stuk minder naar Italië vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De Ierse prijsvechter heeft aangekondigd in de drie weken van 17 maart tot 8 april tot een kwart van de vluchten van en naar Italië te schrappen.

Om welke vluchten het precies gaat, werd in de verklaring niet aangegeven. maar het bedrijf vliegt onder meer vanaf Eindhoven naar Milaan. Ryanair merkt dat mensen momenteel "significant" minder vluchten boeken voor de periode maart en begin april. Vandaar dat er ook minder gevlogen hoeft te worden. Ook komt het de laatste tijd vaker voor dat mensen die wel een ticket hebben geboekt, bij een vlucht toch niet komen opdagen.

16.46 uur

Er komt een Regionaal Beleidsteam om de situatie rondom het coronavirus te monitoren in de regio Zuidoost-Brabant. Dat meldt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. Hij is tevens voorzitter van de Veiligheidsregio. Dat team moet snel besluiten kunnen nemen.

"Het Regionaal Beleidsteam wordt ondersteund door een operationeel team dat in een vaste samenstelling gaat werken. Hiermee borgen we de continuïteit. Naast mijzelf nemen de burgemeesters van gemeenten waarin besmetting met het coronavirus vastgesteld is, plaats in het Regionaal Beleidsteam."

15.45 uur

Loon op Zand telt een vijfde slachtoffer van coronabesmetting. Het gaat om een vrouw die contact had met de man die als eerste in het dorp besmet raakte. Het is geen familie. Volgens burgemeester Hanne van Aart ligt de vrouw thuis in isolatie.

15.40 uur

Op het ministerie van Justitie en Veiligheid komen ministers dinsdag bijeen om over de verspreiding van het coronavirus te praten. De bewindslieden zullen zich laten bijpraten door deskundigen van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is niet uitgesloten dat er nieuwe maatregelen uit voortvloeien.

15.22 uur

Alle patiënten die in het Amphiaziekenhuis in Breda liggen met klachten over hoesten of benauwdheid, zijn zondag getest op het coronavirus. Ook alle nieuw binnenkomende patiënten met griepachtige verschijnselen worden getest. Dat is strenger dan het landelijk protocol, maar het ziekenhuis wil geen enkel risico nemen.

14.45

Daar waar familieleden van besmette patiënten voorheen mochten gaan en staan waar ze willen, komt het RIVM daar maandagmiddag op terug. Gezinscontacten wordt gevraagd thuis te blijven en zo min mogelijk fysiek contact te hebben met andere mensen.

14.30

Medewerkers en studenten van Tilburg University mogen tot nader order geen dienstreizen maken naar de risicogebieden. Voor eventuele uitzonderingen dient toestemming te worden gevraagd bij het College van Bestuur via de secretaris van de universiteit.

14.20

Een man uit de gemeente Oss is positief getest op het coronavirus. Dit is een van de acht nieuwe gevallen die maandagmiddag door het RIVM zijn gemeld.

14.15

De hoofdingang van het Elkerliek ziekenhuis aan de Rooseveltlaan is vanaf heden tot nader bericht gesloten. Bezoekers en patiënten kunnen gebruikmaken van de ingang aan de Wesselmanlaan. Sluiting van de ingang aan de Rooseveltlaan is een van de maatregelen in verband met de dreiging van het coronavirus.

14.00

ASML gaat niet meer reizen naar de gebieden met extreem hoog risico zoals Hubei-provincie in China, Daegu/Cheongdo in Zuid-Korea en aangemerkte delen van Noord-Italië.

13.25

Het aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is opgelopen tot achttien. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn acht nieuwe gevallen gemeld. Bijna alle nieuwe personen bij wie het virus is vastgesteld, zijn in Noord-Italië geweest of zijn familie van eerdere besmette mensen, aldus het instituut. Het RIVM maakt vanaf maandag niet meer bekend waar de besmette mensen vandaan komen.

12.25

Een 45-jarige vrouw uit Helmond is besmet met het coronavirus. Ze was vorige week met haar gezin op vakantie in het Italiaanse Lombardije. Ze keerde zaterdag terug. Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM de besmetting zondagavond vast.

12.15

Op sociale media gaat een nepbericht rond dat twee coronapatiënten uit Gemert en het Limburgse Venray carnaval zouden hebben gevierd in Gemert. Het bericht lijkt afkomstig te zijn van de website van Omroep Brabant, maar is dat dus niet.

11.30

Het kabinet vaart bij de aanpak van het nieuwe coronavirus volledig op de deskundigheid van met name het RIVM en de GGD's, meldt premier Mark Rutte. Dat betekent dat voor nu alleen gerichte maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen die al besmet zijn, ook anderen kunnen aansteken.

11.05

Op sociale media gaat een lijst rond met een onjuist aantal gevallen van Covid-19 in Nederland, meldt het RIVM. Deze lijst klopt niet. Het aantal positief geteste patiënten is te vinden op de site van het RIMV.

11.00

Het scholenbestuur waar basisschool De Regenboog in Nieuwendijk neemt maatregelen tegen het coronavirus. Dit gebeurde nadat zondag bekend werd dat een 49-jarige vrouw uit dat dorp besmet was met het virus.

10.15

Ze zijn zich rot geschrokken, de leden van de River Zydeco Band uit Raamsdonksveer. Zangeres Evy (24) is besmet met het coronavirus. Maandag trad de band, gespecialiseerd in americanamuziek, nog op in zaal De Witte Leeuw in Raamsdonksveer.

10.00

De besmette man uit het Drente Dalen werkt al jaren bij een bedrijf in Coevorden. Hij vierde afgelopen maand drie dagen carnaval in Tilburg, maar het is niet zeker dat hij het virus daar opliep, aldus RTV Drenthe.

09.41

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam neemt uit voorzorg tijdelijk geen nieuwe patiënten op de intensive care op. Bij een patiënt die op de afdeling heeft gelegen is bij een eerste test het coronavirus vastgesteld. Het ziekenhuis wacht nog op de uitslag van de tweede test voor een definitieve diagnose.

09.23

Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand bevestigt aan het AD dat een vierde inwoner van Loon op Zand is besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om de broer van de 56-jarige man uit Loon op Zand die als eerste Nederlander het virus opliep. Het RIVM heeft het nog niet officieel bevestigd.

08.40

Zondagavond is er een vierde coronabesmetting bekend geworden in Loon op Zand. Het gaat om de broer van de eerste Nederlander met het coronavirus.

08.05

Het ziekenhuis in Gorinchem meldt dat de eerste vier testen op patiënten en personeel negatief zijn. Zij hebben het coronavirus dus niet. Het gaat om drie medewerkers van het ziekenhuis en een patiënte die ook op het intensive care heeft gelegen. De tijdelijke opname- en bezoekersstop van het ziekenhuis blijft nog van kracht, aldus de zegsvrouw.

21.44 uur

Sjaak de Gouw, bij de GGD verantwoordelijk voor de aanpak van infectieziekten, legt bij Nieuwsuur uit waarom de vrouw in Gorinchem niet is getest op het virus. “De richtlijnen zijn aangepast toen zij waarschijnlijk al in het ziekenhuis lag”, zegt hij.

21.30 uur

Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten, meldt het RIVM. Kinderen die niet ziek zijn kunnen gewoon naar school. Kinderen die terug zijn gekomen uit een gebied waar COVID-19 heerst en nu verkoudheidsklachten of koorts hebben, moeten thuisblijven om uit te zieken en om anderen niet te besmetten.

20.09 uur

Gasten van een hotel op het Spaanse eiland Tenerife dat vanwege het coronavirus onder quarantaine is geplaatst, mogen onder voorwaarden vertrekken als een test uitwijst dat ze niet besmet zijn. Dat hebben regionale gezondheidsautoriteiten zondag gezegd.

De toeristen mogen vertrekken als zij minder dan 24 uur voordat hun vlucht naar huis gaat, geen symptomen vertonen en negatief testen. Ze moeten dan de quarantaineperiode in hun vaderland afmaken.

In het hotel zit onder meer Ad Elissen (79) uit Breda en zijn vrouw vast.

20.00 uur

In Raamsdonksveer zorgde een optreden van de River Zydeco Band voor enige onrust nadat bekend was geworden dat de leadzangeres besmet was met het coronavirus. De band speelde op carnavalsmaandag nog voor ongeveer 700 man in De Witte Leeuw in Raamsdonksveer. Zij is de dochter van de man uit Loon op Zand, die donderdag corona bleek te hebben. "We zijn zeker geschrokken, maar we kregen van de GGD al snel te horen dat we geen risico vormen", zei bandoprichter Jo van Strien zondag tegen Omroep Brabant. "Toen was al bekend dat de vader van onze zangeres het virus pas na woensdag had kunnen overbrengen."

19.41 uur

Burgemeester Reinie Melissant-Briene van de gemeente Gorinchem zei zondag dat ze goed was voorbereid op de komst van het coronavirus. "Het was niet de vraag of, maar wanneer het zou komen."

Melissant hoorde zaterdagavond laat over de 49-jarige vrouw uit het Brabantse Nieuwendijk.

Via de veiligheidsregio onderhoudt de burgemeester contact met omliggende gemeenten en andere instanties, waaronder de GGD en het RIVM. "Maar ik ben ook burgermoeder. Ik wil mensen met zorgen ook laten zien dat ik erbij ben."

19.38 uur

De Efteling geeft haar bezoekers instructies hoe ze hun handen moeten wassen, meldt Looopings. In verschillende toiletruimtes hangt een brief met instructies.

19.27 uur

Directeur Anja Blonk van het Beatrixziekenhuis geeft een toelichting op de genomen maatregelen. In het ziekenhuis lag de vrouw uit Nieuwendijk bij wie later het coronavirus werd ontdekt.

19.03 uur

De burgemeester van Tilburg reageert op het laatste nieuws. "Tijdens de persconferentie vandaag van het RIVM ging het ook over carnaval. Twee van de nieuwe patiënten hebben carnaval gevierd in Tilburg. De gepresenteerde informatie schept geen duidelijkheid of de infectie heeft plaatsgevonden tijdens carnaval in Tilburg. Als die duidelijkheid al ooit gegeven kan worden. Als Brabanders weten wij dat we na de carnaval griepachtige verschijnselen kunnen hebben."

18.50 uur

"Kinderen spelen eigenlijk geen rol in de uitbraak van het coronavirus. In tegenstelling tot alle andere luchtweginfecties is er nauwelijks sprake van infecties onder mensen jonger dan twintig jaar. Het gaat hierbij om slechts ongeveer 2 procent", zegt hoofd Infectieziekten van het RIVM Jaap van Dissel. "Naarmate je jonger bent, wordt de kans op het hebben van een infectie steeds geringer."

18.35 uur

De vraag naar zeep en handgel is door al het coronanieuws zo hard gestegen dat Nederlandse winkelketens maatregelen moeten nemen. Supermarktketen Jumbo hanteert in zijn webshop een strenge limiet voor bestellingen van zeep. Klanten die bij drogisterijketen Etos desinfecterende handgel willen bestellen, krijgen nul op hun rekest.

Jumbo laat weten dat een piek in de vraag voor "beperkte beschikbaarheid" van zeep en desinfecterende middelen zorgt. Daarom kunnen klanten voor handzeep van bijvoorbeeld Unicura of Dettol maximaal één bestelling in de webshop doen. "Zo hopen we dat klanten toch voor al hun boodschappen bij ons terecht kunnen", verklaart een woordvoerster.

18.30 uur

Volgens de voorzitter van de medische staf Robert Chabot waren er geen redenen om de vrouw te verdenken. Zij had geen risicocontacten en had niet gereisd. Volgens hem zijn er geen patiënten die het ziekenhuis niet mogen verlaten. Patiënten uit de regio die met spoed moeten worden opgenomen, zullen naar ziekenhuizen in de omgeving gaan. Bijvoorbeeld naar Breda, Nieuwegein en Tiel.

18.20 uur

Burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena: "Het is spijtig te moeten horen dat er weer nieuwe besmettingen zijn in ons land, waaronder ook een mevrouw uit onze gemeente. Wij leven mee met haar en de familie en hopen dat zij snel weer opknapt. De patiënt is in goede handen en ook de familie wordt goed begeleid door het ziekenhuis. Uiteraard laat ik mij als burgemeester goed informeren en is er nauw contact met alle betrokken partijen, zoals de GGD, het RIVM en de Veiligheidsregio. Het is erg vervelend wat de betrokkenen meemaken en de zorgen die dit met zich meebrengt. We roepen op om de privacy van de familie te blijven respecteren.”

18.15 uur

De persconferentie is klaar. Kijk het hieronder terug.

18.13 uur



De vrouw uit Nieuwendijk is op 21 februari opgenomen in Gorinchem, maar had toen al enkele dagen klachten. Ze heeft in die periode ook contact gehad met haar directe familie, maar die familieleden zijn in beeld bij het ziekenhuis. Het direct betrokken personeel is benaderd en als er klachten zijn, worden er maatregelen genomen.

18.11 uur

De vrouw is zelf niet in de Lingepolikliniek van het ziekenhuis in Leerdam geweest. Maar omdat bezoekers en zorgpersoneel wel in beide vestigingen komen, is de polikliniek voor de zekerheid ook deels dicht.

18.07

Inwoners van de regio moeten voorlopig hun heil in een ander ziekenhuis zoeken, zegt Robert Chabot. Hij is neuroloog en voorzitter van de medische staf van het ziekenhuis.

18.06 uur

De vrouw kwam met longklachten in het ziekenhuis. Meer details wil het ziekenhuis daar niet over geven. Toen haar toestand slechter werd is ze naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. "We hadden geen reden om toen ze in Gorinchem kwam al te denken dat het om het coronavirus ging."

18.03 uur

Het ziekenhuis in Gorinchem brengt in beeld wie er contact had met de vrouw uit Nieuwendijk. "De eerste ring is geïdentificeerd. We zijn nu de tweede ring in kaart aan het brengen," zegt Anja Blonk. Ze is directeur van het Beatrixziekenhuis. "We hopen hier vandaag en morgen extra stappen in te zetten, maar we kunnen niet voorspellen op welk moment we het totale onderzoek afgerond hebben."

18.00 uur

Het ziekenhuis houdt om 18.00 uur een persconferentie.

17.41 uur

In het Amphia-ziekenhuis in Breda is een speciaal protocol ingesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het ziekenhuis adviseert personeel en andere zorgverleners die in het ziekenhuis komen, om geen handen meer te schudden met patiënten.

17.35 uur

Volgens meerdere bronnen woont de vrouw uit de gemeente Altena in Nieuwendijk. De autoriteiten willen dit niet bevestigen.

17.30 uur

De man uit Drenthe die carnaval vierde in Tilburg woont in het dorp Dalen. Na terugkomst meldde hij zich bij de huisarts. Ook bij zijn partner is een test afgenomen. De uitslag daarvan is nog niet bekend, meldde burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden.

17.20 uur

Niet alleen het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is zondag uit voorzorg direct gesloten voor nieuwe patiënten en bezoekers, ook de Lingepolikliniek van het ziekenhuis in Leerdam is dicht. Tot de tijdelijke sluiting is besloten nu duidelijk is geworden dat een vrouw uit Altena van 21 tot en met 28 februari met klachten aan de luchtwegen op het intensive care van het Beaxtrixziekenhuis in Gorinchem lag. Het ziekenhuis in Leerdam en dat in Gorinchem vallen beiden onder de Rivas Zorggroep.

Gemaakte afspraken voor het Beatrixziekenhuis en de Lingepoli kunnen niet doorgaan en worden afgezegd. "Het besmettingsrisico is groot. Wij willen niet dat patiënten, bezoekers, medewerkers en de inwoners van deze regio onnodig gevaar lopen. Om besmettingen te voorkomen, sluiten wij nu in samenspraak met RIVM de deuren van het ziekenhuis", meldt Anja Blonk, directeur van het Beatrixziekenhuis.

17.15 uur

Om 18.00 uur houdt het ziekenhuis in Gorinchem een persconferentie. Daar zijn Anja Blonk (directeur Beatrixziekenhuis) en Robert Chabot (neuroloog en voorzitter medische staf Beatrixziekenhuis) bij aanwezig.

17.08 uur

Het RIVM heeft van een aantal besmettingen nog geen idee hoe deze zijn opgelopen, meldde het hoofd Infectieziekten van het RIVM, Jaap van Dissel.

Twee coronapatiënten die carnaval vierden in Tilburg, waren op dat moment niet besmettelijk. Wel bestaat er een kans dat zij het virus opliepen in het feestgedruis. Dat meldt het RIVM. Vaststaat dat de twee geen contact hebben gehad met de man uit Loon op zand, die afgelopen woensdag met het virus in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis belandde.

De man uit Loon op Zand was tijdens carnaval sowieso nog niet besmettelijk. Dat zou betekenen dat er iemand anders in Tilburg rondliep met carnaval die het virus verspreidde.

17.00 uur

De vrouw uit Altena (Noord-Brabant) die met het nieuwe coronavirus is besmet meldde zich 21 februari met klachten aan de luchtwegen op de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Het ziekenhuis heeft haar toen niet getest op het nieuwe coronavirus omdat daar volgens het RIVM-protocol geen reden toe was. De vrouw was niet in een risicogebied geweest of in aanraking geweest met een bevestigde besmette patiënt, meldt het ziekenhuis.

Het RIVM paste het protocol vrijdagmiddag aan, de patiënt was toen al naar het Erasmus Medisch Centrum vervoerd, aldus het Beatrixziekenhuis.

16.40 uur

De vrouw die in het ziekenhuis in Gorinchem lag, komt uit de gemeente Altena en is van middelbare leeftijd, aldus een woordvoerder van het RIVM.

16.37 uur

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is zondag aan het eind van de middag afgezet met rood-witte linten. Bij de hoofdingang staat een beveiliger die niemand anders dan personeel naar binnen doorlaat.

Op de deur hangt een briefje: "In nauw overleg met het RIVM heeft Rivas Zorggroep besloten het Beatrixziekenhuis per direct te sluiten voor bezoekers en nieuwe patiënten. We doen dit om besmettingen met het coronavirus te voorkomen.

16.20 uur

De persconferentie is afgelopen. Je kunt de beelden hier terugkijken.

16.15 uur

De overheid gaat meer maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Het RIVM adviseert mensen die in een van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en klachten hebben om thuis te blijven als zij lichte luchtwegklachten hebben. Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië zijn geweest. In Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

16.10 uur

Er is verder volgens het RIVM geen indicatie dat carnaval in Tilburg voor problemen heeft gezorgd, zegt de organisatie bij de persconferentie. Monsters uit Tilburg zijn onderzocht maar daaruit is niets gebleken. Ook ziekenhuizen in en rond Tilburg hebben niet meer gevallen van longontsteking.

15.50 uur

Nederland telt inmiddels tien coronapatiënten, meldt het RIVM. Drie daarvan vierden carnaval in Tilburg. Het gaat om de man uit Loon op Zand, die als eerste patiënt in Nederland besmet raakte. Hij was toen echter niet besmettelijk. Verder gaat het om een vrouw uit Tilburg en een man uit Coevorden. Hij vierde zeker drie dagen lang carnaval in de Kruikenstad. Er is geen relatie tussen deze drie personen. Ze waren ook niet in dezelfde cafés.

15.45 uur

Minister Bruins legt uit waarom het ziekenhuis in Gorinchem maatregelen neemt. De maatregel volgt nadat er een vrouw een week ernstig ziek met zware luchtwegklachten in het ziekenhuis in Gorinchem heeft gelegen. Nadat ze was overgeplaatst naar het Rotterdamse Erasmus MC bleek ze besmet met het nieuwe coronavirus.

Om in kaart te brengen in hoeverre de vrouw in Gorinchem de besmetting aan anderen heeft overgebracht, is een onmiddellijke opname- en bezoekersstop noodzakelijk, aldus Jaap van Dissel, hoofd Infectieziekten van het RIVM. Volgens hem moet worden uitgezocht wat de consequenties voor het personeel en andere patiënten zijn in het ziekenhuis. Ook het verzorgende personeel wordt onderzocht.

15.30 uur

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem geldt een tijdelijke opname- en bezoekersstop. Dat heeft te maken met het coronavirus, meer wordt bekend gemaakt bij een persconferentie die om 15.30 uur start. In het ziekenhuis komen ook vaak mensen uit de gemeente Altena.