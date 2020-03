Zes relschoppers gooiden zwaar vuurwerk naar bus in Breda: 'Het leek wel een oorlogsgebied'

BREDA -

Op oudejaarsavond was het erg onrustig in Breda, vooral in de wijk Hoge Vucht. In de wijk hing een dreigende sfeer waarbij onder meer de politie door relschoppers werd bekogeld met zwaar vuurwerk. Via het opsporingsprogramma Bureau Brabant zoekt de politie zes relschoppers die zwaar vuurwerk naar een bus van Arriva gooiden. Door de ontploffingen vloog het glas van de ramen door de bus.