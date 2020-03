Felle lichtflits gezien boven Helmond en Veghel, mogelijk meteoor [VIDEO]

Onder meer in Brabant is maandagnacht op diverse plekken in de lucht een felle lichtflits gezien. Mogelijk gaat het om een meteoor. De meldingen kwamen uit onder meer Helmond en Veghel, omstreeks half één.

Ook ter hoogte van Texel, Nijmegen, het Noord-Limburgse Grubbenvorst en in België werd rond deze tijd de vuurbalachtige verschijning waargenomen. Veel mensen laten via social media weten dat ze getuige zijn geweest van het fenomeen. Op sommige plekken deed het groenblauwe licht slaapkamers en complete tuinen oplichten.

Vallende ster

Een meteoor is een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring van de aarde binnenkomt en daar verbrandt. Het botst dan met hoge snelheid tegen moleculen in de lucht. Hierbij komt op ongeveer honderd kilometer hoogte energie vrij in de vorm van een lichtflits die we vanaf de grond kunnen zien als een vallende ster.