Nieuwe patiënt met coronavirus ligt in Amphia Ziekenhuis in Breda

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is een vrouw met het coronavirus opgenomen. Dat bevestigde het ziekenhuis dinsdag. In heel Brabant zijn nu in totaal elf mensen besmet met het virus.

Het Amphia heeft uit voorzorg testen laten uitvoeren bij patiënten met griepachtige klachten. Van de 164 uitslagen die terugkwamen, is er nu één positief gebleken. De vrouw meldde zich zondagavond bij het ziekenhuis en is daar vanwege de ernst van haar klachten direct in isolatie geplaatst. Dinsdagmiddag kwam de testuitslag terug en kon definitief bevestigd worden dat de vrouw besmet was geraakt met het virus. Ze wacht nog op de uitslag van een standaard tweede test.

Andere patiënten

Een 56-jarige man uit Loon op Zand was de eerste coronapatiënt in Brabant en Nederland. Donderdag 27 februari werd bekend dat hij besmet was. De man was kort voor zijn opname in het noorden van Italië geweest. Later werd bekend dat ook zijn vrouw, broer, dochter en een andere vrouw waarmee hij contact had gehad, besmet waren.

Zondag maakte het RIVM bekend dat een Tilburgse vrouw en een vrouw uit Nieuwendijk besmet waren geraakt met het virus. Van de Tilburgse vrouw is, net als van een mannelijke coronapatiënt uit Coevorden wel bekend dat zij carnaval vierden in Tilburg.

Ook een man uit Oss en een vrouw uit Helmond raakten besmet met het virus. Dinsdagmiddag bleek dat ook de zus van de Helmondse ziek is. Zij komt uit Eindhoven.

LEES OOK: Coronavirus vastgesteld bij vrouw uit Eindhoven, was met familie in Noord-Italië

Lees alles over corona in Brabant op onze speciale themapagina www.omroepbrabant.nl/corona