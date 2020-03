LIVEBLOG CORONA: 18 mensen besmet in Brabant, ook in ziekenhuis Den Bosch ligt nu patiënt

Het coronavirus verspreidt zich snel over Nederland. Dinsdag kwamen er negen nieuwe patiënten bij in onze provincie.

Dit weten we nu:

In Brabant kwamen er dinsdag 7 nieuwe patiënten bij.

De laatste melding komt van het ziekenhuis in Den Bosch.

22.40 uur

In het ziekenhuis in Den Bosch ligt een patiënt met het coronavirus. De zieke man meldde zich vrijdagavond met griepverschijnselen, dinsdag werd bevestigd dat het om corona ging. Het gaat om een man uit Kerkwijk.

22.00 uur

Jan Kluytmans, arts-microbioloog bij het Amphia, legt in onderstaande reportage van Nieuwsuur uit hoe het ziekenhuis test op het coronavirus.

20.30 uur

Op onderstaande kaart vind je geregistreerde besmettingen van het nieuwe coronavirus in Nederland. De gegevens worden één keer per dag bijgewerkt en zijn afkomstig van het RIVM.

19.45 uur

Huisartsenpraktijk Wijk en Aalburg is gestopt met het inloopspreekuur. "Op dit moment zijn wij uiterst voorzichtig om besmetting met corona virus te voorkomen. Daarom hebben wij per direct het inloop spreekuur stop gezet. U kunt alleen nog maar telefonisch een afspraak bij ons maken. Het wordt afgeraden om voor vragen aan de balie te komen, neem ook hiervoor telefonisch contact op met onze assistentes", meldt de praktijk op haar website.

19.31 uur

Supermarkten merken dat het coronavirus in Brabant is uitgebroken. Niet alleen de desinfectiemiddelen zijn uitverkocht, ook de houdbare producten vliegen de winkel uit. De Albert Heijn houdt de situatie van minuut tot minuut in de gaten.

19.00 uur

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Noord-Italië aangescherpt. Het ministerie raadt Nederlanders af naar het gebied, waar het coronavirus om zich heen grijpt, af te reizen als dat niet noodzakelijk is. De overheid volgt hiermee het advies van het RIVM.

18.41 uur

Drie inwoners van Helmond zijn ook besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om een van de kinderen van het Helmondse gezin waarvan eerder deze week bekend werd dat de vrouw is besmet tijdens vakantie in Noord-Italië. Ook de nieuwe patiënten zitten in thuis-isolatie.

18.00 uur

Premier Mark Rutte sprak vandaag met huisartsen in Oss.

17.47 uur

Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet Nederlanders afraden naar Noord-Italië te reizen, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Anders dreigt het dweilen met de kraan open te worden, zei het hoofd Infectieziekten van het instituut dinsdag tijdens een gesprek in de Tweede Kamer.

17.16 uur

Vast in je eigen huis, twee weken lang, omdat je besmet bent met het nieuwe coronavirus. Elsa kan er over meepraten.



15.47 uur

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ligt een patiënt die besmet is met het coronavirus. Hij en zijn vrouw worden in isolatie verpleegd. Ook bij de vrouw is een verdenking van corona. Zij wordt getest.



15.06 uur

In de gemeente Altena zijn drie nieuwe patiënten met het corinavirus vastgesteld. Dat meldt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dinsdag. De GGD zegt bezig te zijn met verder onderzoek naar mogelijke besmettingen binnen de gemeente.



12.18 uur

Het coronavirus is vastgesteld bij een vrouw uit Eindhoven. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. De vrouw zit in thuisisolatie. Ook haar partner blijft de komende veertien dagen thuis. De vrouw heeft het virus opgelopen in Trentino. Ze was daar op vakantie met familieleden. De vrouw is de zus van de coronapatiënt uit Helmond.



10.08 uur

Een 45-jarige vrouw uit Helmond is besmet met het coronavirus. Ze was vorige week met haar gezin op vakantie in het Italiaanse Trentino. Ze keerde zaterdag terug. Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM de besmetting zondagavond vast

