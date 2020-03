Recreatiebad van De Schelp in Bergen op Zoom weer open, chloorstoring verholpen

Het recreatiebad van zwembad De Schelp gaat maandagavond weer open. Het bad in Bergen op Zoom was ruim een week dicht vanwege een chloorstoring, maar die is weer verholpen. Al twee jaar wordt De Schelp geteisterd door problemen.

Het recreatiebad was sinds zondag 1 maart dicht. Alle andere zwembaden, zoals het wedstrijdbad, waren wel gewoon geopend. Tot en met donderdag gaan alle activiteiten in alle baden gewoon door. Op die momenten is het volgens de gemeente minder druk.

Onzeker

Het is nog wel onzeker of alle zwemactiviteiten in het weekend door kunnen gaan. Daarover maakt de gemeente later meer bekend. In het weekend is het extra druk en juist dan lijken de systemen het niet aan te kunnen.

De afgelopen jaren waren het bad haast meer dicht dan open. Het bad ging in 2018 voor anderhalf jaar op slot vanwege acute problemen met de draagconstructie en vanwege een miljoenenrenovatie. Kort na de heropening, bleken er toch te veel technische problemen die zorgden voor een slecht klimaat. Het hoofdpijndossier zorgde zelfs voor het opstappen van een wethouder.

