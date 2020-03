LIVEBLOG CORONAVIRUS: Streep door grote evenementen, beperk je sociale contacten

De belangrijkste feiten:

Nieuwe maatregelen in Brabant: streep door grote evenementen (onder meer geen eredivisieduels dit weekend), oproep tot beperken van sociale contacten. Scholen wordt gevraagd leerlingen zoveel mogelijk op te vangen en even minder te focussen op onderwijs geven. Vrijwilligers zouden hierbij een rol kunnen spelen.

4 procent van de geteste ziekenhuismedewerkers in Brabant heeft het coronavirus. Alleen medewerkers met gezondheidsklachten zijn getest.

Landelijk staat de teller op 382 patiënten. Dat zijn er 61 meer dan maandag.

Brabant is de provincie met de meeste coronapatiënten: 157. Dat waren er 134.

Tilburg is nog steeds de stad met de meeste coronapatiënten (van 27 naar 29). Breda steeg flink; van 19 naar 27. Een gedetailleerde kaart vind je hier.

Boodschap van premier Rutte: werk thuis als het kan.

18.35

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een tweede medewerker besmet met het coronavirus. Ook is er nog een patiënt positief getest. Die man of vrouw ligt op de verpleegafdeling geriatrie (waar ouderen liggen). De patiënt is pas later getest op het virus en is in het begin niet in isolatie verpleegd. Er is een contactonderzoek gestart om te kijken met wie de man of vrouw in contact is geweest.

18.32

Van de Sande: "We moeten vooral voorkomen dat de intensive care-afdelingen vol komen te liggen."

18.29

Onze Q&A over het coronavirus gaat beginnen. Dokter Jean-Luc Murk, arts-microbioloog van het Elisabeth-TweeSteden en Jos van de Sande, oud-hoofd infectieziektebestrijding van GGD Hart van Brabant, beantwoorden vragen.

18.15

De Efteling laat weten dat het park openblijft. Dit na overleg met de gemeente Loon op Zand. Hoewel er elk weekend duizenden mensen naar het park komen, wordt het niet nodig geacht om de deuren dicht te gooien. "Ons park is groot. De gasten zijn verspreid over het hele park en er is veel buitenlucht. Wel is het park een aantal maatregelen aan het voorbereiden om vanaf morgen grotere groepen mensen te scheiden en/of extra afstand te creëren, bijvoorbeeld bij shows.

17.12

De organisatie van Indoor Brabant heeft te horen gekregen alleen evenementen met maximaal 1000 toeschouwers te mogen organiseren. "Dit komt als een klap. We hopen zo snel mogelijk een oplossing te communiceren."

17.11

Eén van de evenementen die dit weekend niet doorgaan is Pussy Lounge Wintercircus bij Aquabest.

17.02

Een lerares die werkt op vier basisscholen in het midden en het westen van de provincie heeft het coronavirus. Het gaat om een vrouw die lesgeeft aan plusklassen op basisscholen De Menorah in Oosterhout, De Wegwijzer in 's Gravenmoer, De Schoof in Raamsdonksveer, en De Rietvink in Breda. Ook de man en een van de kinderen van de vrouw hebben het virus. Het gaat redelijk goed met hen. De GGD adviseert alle kinderen die les van haar hebben gehad dagelijks de temperatuur op te nemen en bij 38 graden of hoger de huisarts te bellen en extra alert te zijn op hoesten, verkoudheid en luchtwegproblemen.



16.57

Directeur Jaap van Dissel van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM licht de resultaten van de steekproef onder het ziekenhuispersoneel dinsdagavond toe in de Tweede Kamer.

Aanvullende maatregelen nodig

"De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het ingezette beleid van afgelopen vrijdag", aldus het RIVM, dat Brabanders aanraadt zelfs bij milde klachten zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden. "Wel vraagt het om enkele uitbreidingen." Van Dissel maakt daar later meer over bekend.

16.18

Indoor Brabant: "We proberen evenement op te knippen in evenementen van maximaal 1000 personen. Lukt dat niet, dan wordt ook Indoor Brabant verboden."



16.15

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven: "We gaan evenementen verbieden. Alle betaald voetbalwedstrijd afgelast, carnavalsoptocht Oosterhout verboden, grote beurs op de Universiteit van Eindhoven gestopt." Ook dance-evenementen en concerten mogen niet doorgaan. Welke is nog onduidelijk.

16.12

"We gaan een oproep doen aan scholen om klassen niet naar huis te sturen, maar voor opvang te zorgen, desnoods door vrijwilligers. Opvang bij opa en oma is misschien nu niet verstandig als je weet dat oma toch al ziekelijk is. Wij gaan met het onderwijs praten, om de opvangfunctie nu even verstandiger te maken dan het geven van onderwijs."

16.09

Weterings benadrukt dat jonge, vitale mensen wel op stap kunnen gaan (maar denk ook eens goed na over een weekendje niet stappen), maar dan datzelfde weekend niet naar opa en oma moeten gaan.



16.07

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg: "Matigen in sociale contacten. Terughoudend zijn daarin is strikt noodzakelijk. Inzet van alle Brabanders nodig om verspreiding van besmetting tegen te gaan. (....) We moeten aandacht hebben voor ouderen en kwetsbaren, zij lopen het meeste risico. Zeven dagen van sociale onthouding moet toch mogelijk zijn?!"

16.04

Mikkers: "Worsteling tussen maatschappelijke continuïteit en risicobeperking van besmetting." Als veel ziekmeldingen komen in zorg, politie, gemeenten, brandweer (vitale infrastructuur) heeft dat veel consequenties. Daarom daar ook maatregelen.

16.02

De persco is begonnen. Eerst komt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch aan het woord. Hij geeft aan dat de noodzaak bestaat om maatregelen te nemen. Gekozen wordt voor één gezamenlijk Brabantse aanpak.

16.01

We zijn nog in afwachting van de persconferentie van de veiligheidsregio's. Maar nu al is duidelijk dat alle grote evenementen in Brabant worden afgelast.

15.50

In overleg met de Stichting Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje is besloten dat de finale-avond van dinsdag 17 maart met de bekendmaking van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2020 niet doorgaat en wordt verplaatst naar een nader vast te stellen datum. Dit in verband met de coronaperikelen. Ook de bijbehorende finale bakdag op maandag 16 maart gaat niet door en wordt eveneens doorgeschoven naar een nader te bepalen datum.

15.37

Omroep Brabant zendt om 16.00 een persconferentie uit van de gezamenlijke veiligheidsregio's in verband met het coronavirus. Daar wordt onder meer bekend gemaakt wat er gaat gebeuren met aankomende evenementen.

15.25

Ook het Bravis ziekenhuis in Roosendaal meldt nieuwe gevallen van coronabesmetting. Het gaat om een medewerker van de afdeling OK en de klinische afdeling Cardiologie. De betreffende medewerkers zijn thuis in thuisisolatie.

15.15

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis meldt dat bij 28 van de 301 geteste medewerkers het coronavirus is geconstateerd. Het ETZ deed op verzoek van het RIVM op zaterdag 7 en zondag 8 maart mee aan de corona-steekproef.

14.50



14.30

Het aantal nieuwe registraties in onze provincie stijgt minder hard dan de afgelopen zeven dagen.

14.00

Het aantal coronapatiënten in Brabant is gestegen naar 157, zo meldt het RIVM.

13.55

13.54

Na Transavia schrapt nu ook Ryanair alle vluchten vanaf Eindhoven Airport naar Italië.

13.40

Een indrukwekkend verhaal. Susanne Kleijssen uit Waalwijk woont al jaren met haar gezin in het Italiaanse Bergamo. Daar ziet ze de gevolgen van het coronavirus op het dagelijks leven. Via een bericht op Facebook waarschuwt ze Nederlanders: neem meer maatregelen.

13.20

De gemeente Dongen werkt tot en met aanstaande maandag met een aangepaste dienstverlening. Die is gericht op telefonische en digitale afspraken. In bijzondere gevallen, zoals spoed, blijft fysiek bezoek mogelijk.

12.45

Alle vragen die je hebt over het coronavirus en maatregelen om verspreiding tegen te gaan, worden dinsdagavond tussen 18.30 uur en 19.00 uur beantwoord tijdens een speciale Q&A op Omroep Brabant. Onze gasten zijn dokter Jean-Luc Murk, arts-microbioloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, en Jos van de Sande, oud-hoofd infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant.

12.40

GroenLinks stelt het partijcongres dat zaterdag zou worden gehouden in Den Bosch tot nader order uit. De partij wil met het oog op het coronavirus in Brabant 'geen onnodige risico's nemen'. Het partijbestuur gaat op zoek naar een nieuwe datum. Het hoopt dat het congres 'ergens in de komende drie maanden' alsnog kan worden gehouden.

12.30

De clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie komen woensdag bij de KNVB bijeen voor een crisisoverleg. In Zeist zal worden gesproken over de maatregelen die moeten worden genomen vanwege het coronavirus. De Brabantse clubs spelen allemaal tegen een club uit het noorden, waar veel minder mensen met het virus zijn besmet.

12.00

Het coronavirus heeft nog geen gevolgen voor de rechtszaken in Brabant. De zittingen bij de rechtbanken in Den Bosch en Eindhoven gaan vooralsnog gewoon door. Volgens een woordvoerster is tot nu toe een zitting uitgesteld omdat een rechter uit voorzorg thuis bleef.

11.55

De Rabobank heeft de twee ledendagen in de Efteling op 21 en 22 maart afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Klanten konden in dat weekend extra voordelig naar het attractiepark in Kaatsheuvel. De bank heeft dinsdagochtend besloten dat alle evenementen vanaf 50 personen voorlopig niet doorgaan. De klanten worden hoe dan ook gecompenseerd. Dat kan zijn door nieuwe ledendagen of door het terugstorten van het aankoopbedrag. Naar eigen zeggen verwachtte Rabobank honderden klanten.

11.30

Meerdere lagere scholen in Brabant sluiten dinsdag de deuren om het coronavirus in te dammen. De meeste mbo's, hbo's en universiteiten gaan door met lessen. Wel blijven er meer studenten thuis vanwege verkoudheid. Dat geldt ook voor docenten, wat op sommige scholen voor een probleem kan zorgen.

11.03

De VVD houdt de Brabantse Kamerleden op gepaste afstand. Het gaat om fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, Bas van 't Wout en Thierry Aartsen. Lilian Marijnissen, Henk van Gerven en Michiel van Nispen (SP) en Madeleine van Toorenburg (CDA) zijn dinsdag evenmin in Den Haag. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor David Goele uit Veldhoven en Dorothé Verwijmeren uit Moergestel: Brabanders die normaal gesproken buiten de provincie werken. 'Ik ben niet ziek, maar lig wel lekker op de bank.'

10.52

Transavia heeft alle vluchten van en naar het noorden van Italië geschrapt. Het is daardoor tot en met 31 maart niet meer mogelijk om met de luchtvaartmaatschappij vanaf Eindhoven Airport naar Bologna te vliegen.

10.36

In het Friese Gorredijk zijn de eerste Friezen met het coronavirus ontdekt. Het gaat om een echtpaar dat samen met hun zoon in thuisisolatie zit. De man had contact met een man uit Brabant die het virus had, meldt Omrop Fryslân.

10.20

De ANWB meldt dat het dinsdag, ondanks de regen, een kwart minder druk was op de Brabantse snelwegen.

09.35

Ook de provincie laat medewerkers tot maandag aanstaande van huis uit werken. Grote evenementen zijn afgelast of verzet.



09.19

In verband met het virus zijn alle bijeenkomsten van de Alzheimer Cafés in Zuidoost-Brabant afgelast. Dit geldt voor de Alzheimer Cafés van Eindhoven, Helmond, Best, Oirschot, Son, Valkenswaard, Waalre, de Kempen, Gemert-Bakel en Laarbeek.

09.10

Burgemeester Aton Ederveen van Valkenswaard geeft het goede voorbeeld. Volgens werkcoach Sander Vrugt van Keulen heeft thuiswerken bovendien veel voordelen.

09.00

Ook vandaag maken veel ouders melding bij Omroep Brabant, omdat hun kinderen geen les krijgen. Docenten volgen het RIVM op en blijven al bij milde verkoudheidsklachten thuis. Scholen hebben de grootste moeite vervanging te regelen. In gevallen waar dat niet lukt, blijven klassen dus leeg. Uit een inventarisatie van Omroep Brabant blijkt dat maandag tenminste 13.000 basisscholieren thuis zaten.

08.34

Tilburg University roept haar medewerkers op om de komende zeven dagen zo veel mogelijk thuis te werken. Het gaat dan om medewerkers van wie het werk het toelaat, zoals kantoormedewerkers en onderzoekers. Colleges moeten wel zoveel mogelijk doorgaan, docenten en studenten komen dus wel naar de universiteit. Docenten bereiden zich voor om ook online colleges te gaan verzorgen.

08.00

Brabanders lijken gehoor te geven aan de oproep van premier Rutte om, als het enigszins mogelijk is, van huis uit te werken. Op stations is het rustiger dan anders. Ondanks de regen spreekt ook de ANWB van een rustige ochtendspits.