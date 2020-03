Stel nu je vragen voor de Q&A over het coronavirus

Alle vragen die je hebt over het coronavirus en maatregelen om verspreiding tegen te gaan, worden dinsdagavond tussen 18.30 uur en 19.00 uur beantwoord tijdens een speciale Q&A op Omroep Brabant.

Onze gasten zijn dokter Jean-Luc Murk, arts-microbioloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, en Jos van de Sande, oud-hoofd infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant.

Stel je vragen over het coronavirus en alles wat ermee te maken heeft en onze gasten beantwoorden voor zover mogelijk je vragen in een live-uitzending op Omroep Brabant tv, online en via Facebook.

Als je geen Facebook hebt, kun je je vragen mailen.