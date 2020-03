Coronadode in verpleeghuis Boxtel, zorggroep Elde Maasduinen staat geen bezoekers meer toe

In woonzorgcentrum Liduina is een man overleden die besmet was met het coronavirus. (Foto: Google Maps)

In Boxtel is zaterdag een man overleden, nadat hij besmet was met het coronavirus. Hij woonde in Zorgexpertisehuis Liduina. Het gaat om een oudere man, die nadat hij ziek was meteen is geïsoleerd van de rest van de bewoners.

Dat zegt een woordvoerder van het zorgcentrum tegen Omroep Brabant. "De andere cliënten zijn dus niet met hem in aanraking geweest en hoeven niet in isolatie. We hebben direct de richtlijnen van het RIVM gevolgd."

Vanwege de privacy wil Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM), waarvan Liduina een van de zorglocaties is, geen verdere informatie geven. Ook is onduidelijk hoe lang de man besmet was of waar hij de besmetting heeft opgelopen. De man woonde nog maar sinds kort in Liduina.

Geen bezoekers meer toegestaan

Het bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen, waar Liduina onder valt, heeft inmiddels besloten dat deze locaties geen bezoekers meer toestaan. "Dit vanwege een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus en verdenkingen van besmetting."

Ook de locaties waar nog geen besmettingen zijn geconstateerd, gaan dicht. Slechts bij hoge uitzondering wordt bezoek toegestaan. "Dit gebeurt in zo'n geval altijd in overleg met de leidinggevende van de locatie."

Meeste coronadoden in Brabant

Onze provincie telt nog altijd de meeste coronaslachtoffers. Een bewoner van een gesloten verpleegafdeling van de Wilgenhof is vrijdagavond in een ziekenhuis in Eindhoven overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In het Bravis ziekenhuis in Roosendaal is een 70-jarige vrouw uit Bergen op Zoom overleden door het coronavirus.

