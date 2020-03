'Amphia Ziekenhuis zet tenten op om coronapatiënten op te vangen'

Het Amphia Ziekenhuis in Breda gaat tenten opzetten om de eerste opvang van coronapatiënten af te handelen. Dat zegt een student die gevraagd is te komen helpen in wat hij zelf 'een soort noodhospitaal bij het Amphia noemt'. De tenten zouden komende week worden opgebouwd.

De student in kwestie studeert geneeskunde in Rotterdam en heeft een bijbaan in het ziekenhuis. Komende week gaat hij helpen in het 'noodhospitaal'. Meerdere studenten is gevraagd bij te springen, legt hij uit. "De artsen hebben ze in het ziekenhuis nodig, dus zoeken ze mensen met een klinische blik."

Het Amphia verwacht de komende dagen net zo'n toestroom van mensen als in Italië, zegt de student. Daar dreigen de ziekenhuizen overbelast belast te raken door de vele coronapatiënten.

Italiaanse toestanden

"Ze willen mensen opvangen bij de poort om zo veel mogelijk zieken op tijd te helpen en mensen die niet te ziek zijn naar huis te sturen", legt de student uit. "Om de zorg te ontlasten. Patiënten die niet acuut aan de beademing moeten, worden bij ons dan beoordeeld."

Mogelijk wordt hij ook voor andere 'hand- en spandiensten' ingezet. "Hele simpele dingen zoals testuitslagen rondbrengen of patiënten naar de afdelingen brengen."

Bang om ziek te worden is de student niet. "Ik ben vrij jong, en als ik kom werken word ik goed beschermd. De kans dat je het dan krijgt, is vrij klein. Vermoedelijk staan we achter glas of helemaal in beschermende kleding. Mondkapje, jas, muts, alles er op en er aan."

Alleen acute zorg

Niet alleen studenten zijn ingeschakeld door het ziekenhuis. Zaterdag liet de gemeente weten dat medewerkers mogelijk ook ingezet gaan worden in het Amphia. Eerder schrapte het ziekenhuis alle geplande operaties. "We zetten alles in op acute zorg", zei een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Het Amphia houdt serieus rekening met een scenario waarin het moet kiezen welke coronapatiënten geholpen worden en welke niet. Verloven van de medewerkers zijn vooralsnog niet ingetrokken.

