Lange rijen voor de coffeeshop, want deuren sluiten om zes uur

Meetpoint in de Hinthamerstraat in Den Bosch.

TILBURG -

Lange rijen voor de coffeeshops in de Brabantse steden, want om zes uur moesten ze officieel hun deuren sluiten. Net als cafés, restaurants en parenclubs. De liefhebbers van wiet en hasj sloten nog snel even aan bij hun coffeeshop, want je moet maar afwachten wanneer ze weer open gaan.