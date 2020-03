CORONABLOG: Rutte: 'Maatregelen zijn ongekend in vredestijd'

De belangrijkste feiten:

Kinderopvang en scholen zijn voorlopig dicht. Deze maatregel geldt tot en met 6 april. Kinderen van ouders in vitale beroepen, zoals medisch personeel, agenten en brandweer, kunnen wel naar school en de opvang.

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn ook tot en met 6 april dicht. Ook coffeeshops en alle sport-, sauna- en welnessgelegenheden zijn op slot.

De komende weken wordt in Brabant onderzoek gedaan naar besmettingsrisico's bij jongeren. Dit onderzoek wordt onder meer gebruikt om te bepalen wat er aan maatregelen moet gebeuren na 6 april.

Het aantal landelijk geregistreerde patiënten is opgelopen tot 1413. In totaal is bij 554 Brabanders het coronavirus vastgesteld. In Brabant zijn tot zover voor nu bekend twaalf mensen aan het virus overleden. Dat meldt het RIVM.

22.26

De Europese Investeringsbank (EIB) gaat snel veertig miljard euro vrijmaken om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat geld moet beschikbaar komen voor bedrijven die getroffen zijn door de maatregelen die vanwege het nieuwe coronavirus overal in Europa worden getroffen.

21.30

Veertig coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur in Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Het gaat om een flinke stijging. De opname van veertig patiënten in een dag tijd, betekent bijna een verdubbeling ten opzichte van vijf dagen geleden. In totaal liggen nu 130 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

21.13

KPN sluit al zijn winkels met onmiddellijke ingang tot zeker 6 april. Ook beperkt het de activiteiten van monteurs. Die komen tot begin volgende maand alleen bij urgente storingen bij mensen thuis.

20.13

Er worden tot 6 april geen nieuwe euthanasiepatiënten meer aangenomen. Volgens het Expertisecentrum Euthanasie is het niet verantwoord meer om deze zorgverlening nog voort te zetten. Wanneer een euthanasieverzoek al is toegezegd, kan dat nu alleen binnen een zeer beperkte kring plaatsvinden.

19.55

Burgemeester Paul Depla van Breda is blij met het besluit dat coffeeshops weer aan het afhaalloket mogen verkopen. Dat zei hij in een radio-interview met deze zender. Hij had verder ook lovende woorden over hoe Bredanaren in deze zware tijden elkaar te hulp schieten. In het bijzonder had hij het over NAC-supporters die zorgpersoneel een hart onder de riem steken met een groot spandoek.



19.42

Alle geplande zorg op de poliklinieken en van het diagnostisch centrum van ziekenhuis Bernhoven wordt stopgezet. De locatie in Oss wordt gesloten vanaf komende woensdag. De Brabantse zorginstelling wil daarmee kwetsbare patiënten niet blootstellen aan eventuele besmetting. Daarnaast zouden hierdoor middelen en capaciteit vrijkomen om de spoedzorg toegankelijk te houden.

19.12

In zijn toespraak maandagavond zei Mark Rutte dat we een beetje op elkaar moeten letten. ''ik reken op u'', sprak de premier richting het Nederlandse volk. Hij bood ook zijn medeleven aan aan de nabestaanden en aan degenen die lijden onder longvirus. "Je vraagt je af: gebeurt dit echt!", zei hij.

19.05

Premier Rutte heeft vanuit zijn werkkamer het Nederlandse volk toegesproken. Hij heeft toelichting gegeven waarom de strenge maatregelen in het land hard nodig zijn. In zijn speech vertelde Rutte dat het grootste deel van de bevolking besmet zal raken met het coronavirus. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen zich over een langere tijd verspreid, zodat de zorg niet overbelast raakt.

18.56

Werkgevers mogen ondanks de zware tijden vanwege de coronacrisis hun personeel geen gedwongen verlof opleggen. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV na meerdere bezorgde telefoontjes van werknemers te hebben ontvangen.

18.41

Er komt een steunpakket voor getroffen ondernemers en zelfstandigen die hard door de coronacrisis zijn geraakt.. Dat hebben het Kabinet, werkgevers en vakbonden samen besloten. Hoe het pakket er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk.

18.04

De brancheorganisatie van schoonheidsspecialisten adviseert haar leden om vanaf dinsdag alle salons te sluiten. De organisatie wil niet langer wachten op eventuele overheidsrichtlijnen om dicht te gaan. Schoonheidsspecialisten hebben direct en fysiek contact met hun klanten. Daarom vindt de brancheorganisatie doorwerken niet langer verantwoord.

18.02

Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft een mobiele container (keet) voor het ziekenhuis gezet als wachtruimte voor mensen met griepachtige klachten, die kunnen daar wachten om de kans op overdracht van het coronavirus te beperken.

18.00

Bij zorginstelling Savant in de regio Helmond gaan vanaf dinsdag alle locaties op slot. Dat betekent dat bezoekers daar niet meer welkom zijn.

17.56

In het Catharinaziekenhuis is zondag een patient overleden die besmet was met het coronavirus. Ze hebben in totaal twaalf patiënten met corona in het ziekenhuis in Eindhoven liggen, van wie er twee op de intensive care liggen. Het ziekenhuis betreurt drie patiënten die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

17.54

In verzorgingscentrum Witven in Someren is een cliënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een persoon met zogeheten onderliggend lijden. De persoon is in quarantaine gedaan toen hij of zij klachten kreeg. Medewerkers van de zorginstelling worden gemonitord.

17.38

Burgemeester Paul Depla van Breda wil dat er tijdelijk afhaalloketten komen voor legale softdrugs als hasj en wiet. Op die manier moet de illegale straathandel de kop in worden gedrukt nu de coffeeshops sinds zondagavond vanwege de coronacrisis op slot zijn. Depla pleitte maandag in het Veiligheidsberaad van alle 25 veiligheidsregio's voor een loketfunctie voor coffeeshops. Hij krijgt daarbij steun van de coffeeshophouders zelf.

17.36

Radio 538 heeft besloten om 538 Koningsdag, dat op 27 april gehouden zou worden in Breda, niet door te laten gaan. Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus en de risico’s die het met zich meebrengt, vindt 538 het niet verantwoord om het event met 40.000 bezoekers door te laten gaan. Alle kaartkopers krijgen hun geld terug.

17.35

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor zelftesten op het nieuwe coronavirus. Deze tests zijn al wel beschikbaar op internet, maar ze zijn nog niet officieel toegelaten. Deze tests die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je het coronavirus hebt, zijn nog niet goedgekeurd en dus verboden. Zelftesten kunnen sowieso een foutief resultaat opleveren waardoor mensen ten onrechte ongerust of gerustgesteld worden, stelt de inspectie

17.34

De crisis rond het coronavirus en de sluiting van gerechtsgebouwen leidt deze en volgende week tot een fikse verstoring in een aantal grote strafprocessen. Dinsdag zou het Openbaar Ministerie in de gerechtsbunker in Amsterdam de strafeisen formuleren in de zaak rond de aanslag op het gebouw van De Telegraaf. De zittingen tot en met 30 maart in die zaak zijn echter alle van de rol gehaald en tot nader order uitgesteld.

17.33

Maaltijdbestelwebsite Thuisbezorgd wordt overspoeld door aanmeldingen van nieuwe restaurants. Alleen zo kunnen ze nog eten aan de man brengen en de coronacrisis doorkomen. De maaltijdbezorger werkt hard om de nieuwe eetgelegenheden zo snel mogelijk online te krijgen en breidt zijn bezorgdienst uit.

17.31

Nu de kinderen allemaal vrij zijn van school vanwege het coronavirus, vragen veel ouders zich af of ze nog wel met vriendjes mogen spelen. Volgens een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mag dat. "Kinderen kunnen gewoon met elkaar spelen. Zo lang je maar niet gelijk met dertig mensen bij elkaar komt. Blijf je gezonde verstand gebruiken", aldus de woordvoerder.

17.11

Voetbalclubs Willem II, RKC, FC Eindhoven en FC Den Bosch hebben arbeidsverkorting aangevraagd voor spelers en staf. PSV en Helmond Sport hebben dat (nog) niet gedaan. “Of het noodzakelijk is", vraagt FC Eindhoven-directeur Wim van den Broek zich af. "Nou, wij nemen liever het zekere voor het onzekere”.

17.08

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw heeft de zeven schepen van het bedrijf tijdelijk uit de vaart genomen door de coronacrisis. Boekingen voor een rondvaart moeten allemaal worden verplaatst. Het bedrijf probeert de tijd nuttig te besteden en gaat ondertussen werkt ondertussen aan het onderhoud van de boten. "We proberen er maar het beste ervan te maken door de boten te verven, te poetsen en alles klaar te maken voor de zomer”, aldus directeur Adriaan Schuller.

17.05

Fred en Henk Magendans uit Eindhoven hebben 1300 bossen tulpen bezorgd bij ziekenhuizen in Eindhoven en Helmond om het personeel een hart onder de riem te steken. De broers hadden net twee vrachtwagens vol bloemen ingekocht bij de veiling in Aalsmeer toen bijna alle markten werden afgelast. Daarom hebben ze nu alsnog iets goeds gedaan met de bloemen.

16.55

De woningcorporaties in de 21 gemeenten binnen Metropoolregio Eindhoven (MRE) nemen maatregelen om het aantal contactmomenten met de huurders zo klein mogelijk te houden. Dit betekent onder andere dat alleen spoedreparaties worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat de bewoners niet ziek zijn of klachten aan de luchtwegen hebben. Er zijn ruim 100.000 sociale huurwoningen in het bezit van de gezamenlijke woningcorporaties.

16.53

Momenteel is de wachttijd om het Elkerliek Ziekenhuis telefonisch te bereiken heel erg lang. Het ziekenhuis wil iedereen dringend verzoeken niet te bellen met de vraag of een afspraak doorgaat. Als een afspraak geannuleerd wordt, of omgezet wordt naar een telefonisch consult, dan belt het ziekenhuis de patiënt! Patiënten die niet gebeld zijn, kunnen er vooralsnog vanuit gaan dat hun afspraak gewoon doorgaat. Door hier gehoor aan te geven, helpt u mee aan het ontlasten van medewerkers in het Elkerliek, zo is het specifieke verzoek.

16.48

De zogenoemde SfeerBeheer Groep in Breda gaat op vrijdag- en zaterdagavond extra toezicht houden in de Bredase binnenstad. Vanuit deze groep worden elk weekend mensen ingezet om een oogje in het zeil te houden tijdens de stapavonden. Nu gaan ze surveilleren om zo inbraken en vernielingen bij de lege horecapanden te voorkomen. De Bredase horecaondernemers lieten maandagochtend al aan Omroep Brabant weten dat er maatregelen worden genomen om plunderingen te voorkomen. Hierbij krijgen ze nu extra hulp.

16.43

Het Bravis Ziekenhuis heeft verdere maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat vanaf dinsdag 17 maart alleen nog strikt noodzakelijke poliklinische ingrepen worden uitgevoerd. Poliklinische consulten worden telefonisch gedaan, tenzij een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk is. De ingrepen, bezoeken en onderzoeken die wel in het ziekenhuis moeten plaatsvinden worden zoveel mogelijk gespreid. Daarnaast wordt het aantal operaties verder afgebouwd. Acuut, semi-acute en oncologische operaties gaan gewoon door, de afschaling gaat om planbare ingrepen. Patiënten die dit betreft worden hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. Heeft de patiënt geen bericht ontvangen, dan gaat de operatie door.

16.39

The Passion gaat dit jaar niet door in de traditionele vorm, met publiek. De EO, KRO-NCRV en producent Mediawater zoeken naar een andere vorm om het evenement, dat dit jaar in Roermond is, toch doorgang te laten vinden. Wellicht gebeurt dat dan zonder publiek.

16.36

EU-lidstaten moeten vanwege de coronacrisis niet alleen grensarbeiders die in de gezondheidszorg of voedingsindustrie werken in hun land binnenlaten, maar ook grensarbeiders die in andere essentiële sectoren werken. Daarbij gaat het onder meer om de zorg voor kinderen en ouderen, en kernpersoneel van nutsbedrijven en overheidsdiensten. Daarnaast moet het vrij verkeer van belangrijke goederen worden gewaarborgd, aldus de Europese Commissie.

16.34

De gemeente Breda laat weten dat kinderboerderij Wolfslaar voorlopig gesloten is. Dat geldt ook voor de horeca bij de kinderboerderij.

16.29

Europa moet een maand lang geen reizigers van buiten de EU naar de 26 landen in de Schengenzone toestaan, tenzij hun trip essentieel is. De Europese Commissie stelt dat voor in de strijd tegen het coronavirus, meldt voorzitter Ursula von der Leyen op Twitter. Medisch personeel en mensen met een verblijfsvergunning worden mogelijk uitgezonderd van de maatregel.

16.15

Koningsdag is afgelast, zo laat de organisatie weten. Een afvaardiging van de Koninklijke familie zou Koningsdag dit jaar in Maastricht vieren, maar dat gaat dus niet door.

16.13

Oostenrijk heeft de grens van duizend besmettingen met het coronavirus overstegen en het land neemt strenge maatregelen. Nederlanders die in Oostenrijk zijn geweest, moeten na aankomst verplicht twee weken in thuisquarantaine, tenzij ze beschikken over een actuele gezondheidsverklaring. Het land heeft de grenzen met Zwitserland en Italie gesloten.

15.57

De Duitse regering wil dat de meeste winkels in het land dichtgaan om het coronavirus beter te kunnen bestrijden. Alleen supermarkten en andere zaken die nodig zijn voor de directe verzorging, zouden open mogen blijven. Dat melden Duitse media, die zich beroepen op regeringskringen.

15.44

Kappersvereniging ANKO vraagt kappers en kapsalons om per direct de deuren te sluiten tot 6 april. De organisatie heeft meerdere malen aan de overheid gevraagd om duidelijkheid voor de kappersbranche, maar dit nog steeds niet gekregen. Daarom heeft de vereniging nu zelf de beslissing genomen om niet langer te wachten op nieuwe overheidsrichtlijnen. Het gaat om een advies, niet om een verbod. Het advies geldt niet voor haarwerkspecialisten, zij leveren medische hulpmiddelen.

15.41

Het Koninklijk Huis heeft een post op Facebook gezet om alle Nederlanders een hart onder de riem te steken

15.25

Er worden vandaag geen nieuwe maatregelen genomen tegen verspreiding van het coronavirus. Dat zegt minister Bruno Bruins na afloop van het crisisoverleg. Hij verwacht ook de komende dagen geen nieuwe maatregelen, maar het kabinet bekijkt de situatie per dag.

15.23

Waterbedrijf Vitens laat weten dat mensen geen drinkwater hoeven te hamsteren. Water uit flessen halen hoeft ook niet, uit de kraan komt schoon en veilig water, klaar voor gebruik. Drinkwater is namelijk zeer goed beschermd tegen virussen. De kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus is dan ook nihil.

15.19

Het Leger des Heils let extra scherp op dak- en thuislozen in opvangcentra in het hele land. Als sociaal werkers vermoeden dat iemand is besmet met het coronavirus, nemen zij direct contact op met de GGD en gaan zij op zoek naar een oplossing zodat de zieke afgezonderd kan worden opgevangen. "Wij vinden het heel belangrijk dat wij er voor onze mensen blijven zijn. De zorgtaken gaan gewoon door, want daar zijn we voor", aldus een woordvoerder.

15.17

Volgens LTO Nederland zijn de gevolgen van de coronacrisis ook al flink merkbaar in de land- en tuinbouw. De organisatie wil daarom dat er noodmaatregelen komen zodat boeren en tuinders de crisis overleven. Ze willen onder andere dat er een noodfonds komt.

15.16

De spelers van het eerste en tweede elftal van PSV hebben vanwege de uitbraak van het coronavirus van de club een trainingsprogramma gekregen dat ze thuis moeten volgen. Het gaat voor elke voetballer om een op maat gemaakt individueel schema, laat een woordvoerder weten. Eén keer per week komen de spelers naar trainingscomplex De Herdgang. Daar ondergaan ze, individueel, een gezondheidscheck en fitheidscheck. De voetbalcompetitie ligt sowieso stil tot en met 6 april.

15.11

Het is stil op het normaal zo drukke treinstation in Den Bosch

14.44

In het Bravis ziekenhuis is een patiënt overleden, die besmet was met het coronavirus. De man uit Steenbergen was 82 jaar en hij woonde met zijn vrouw in een zorginstelling. Zij heeft geen klachten, de man had voor de besmetting een broze gezondheid.

14.41

Burgemeesters en coffeeshophouders willen dat er tijdelijk afhaalloketten komen voor legale softdrugs als hasj en wiet. Nu de coffeeshops sinds gisteren zijn gesloten vanwege het coronavirus, duiken straathandelaren in het gat dat daardoor is ontstaan. Zowel coffeeshophouders als burgemeesters waarschuwen voor grote veiligheidsrisico's.

14.36

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt het 'echt heel indrukwekkend'hoe Nederland op de crisis reageert. "Natuurlijk zie je ook alle plaatjes van dat gehamster. Je ziet dat het niet alleen maar het mooiste in ons bovenhaalt, maar je ziet toch vooral ook heel veel mooie initiatieven uit de grond gestampt worden."

14.33

Minister Bruins liet eerder vanwege weten dat hij niet verwacht dat maandag nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Over extra maatregelen zegt hij dat gedacht moet worden aan het sluiten winkels en het stilleggen van het openbaar vervoer. "Ik sluit natuurlijk niks uit", aldus de minister. "Er zijn nog talloze andere maatregelen te bedenken."

14.29

Kappersbrancheorganisatie Anko adviseert de aangesloten kappersbedrijven om per dinsdag de deuren te sluiten. Vakbond CNV Vakmensen steunt die oproep en vraagt de overheid om met een compensatie te komen zoals die ook geldt voor andere sectoren.

14.25

Minister Bruno Bruins denkt niet dat maandag al nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Dat heeft hij gezegd voorafgaand aan nieuw crisisberaad van het kabinet. "We zijn natuurlijk nooit klaar met nadenken", aldus Bruins. "Maar het kabinet wil eerst zien welke uitwerking de tot dusver getroffen maatregelen, zoals de sluiting van scholen, de kinderopvang en van eet- en drinkgelegenheden, hebben in de samenleving."

14.12

De medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn zeer verrast en erg blij met het spandoek dat NAC-supporters voor hen hebben gemaakt: 'Echt fantastisch!'

14.02

Het dodental door het coronavirus is met 4 gestegen tot 24. Sinds de vorige update zijn er 278 mensen positief getest. In Brabant gaat het om 108 mensen. Het totaal aantal positief geteste mensen komt nu uit op 1413. In Brabant worden drie doden gemeld in Meierijstad. Bekijk hier alle details over de cijfers.

13.59

Het RIVM stopt voorlopig met bevolkingsonderzoeken naar verschillende soorten kanker vanwege drukte rond het coronavirus. Het gaat om de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Daardoor moeten de ziekenhuizen meer ruimte krijgen om voor coronapatiënten te zorgen. De maatregel duurt in elk geval tot en met 6 april.

13.51

Alle vestigingen van Bibliotheek De Kempen in Bergeijk, Bladel, Budel, Eersel, Hapert, Maarheeze, Oirschot, Reusel en Valkenswaard sluiten de deuren om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Ook veel andere bibliotheken in de provincie blijven voorlopig dicht.

13.47

Veel tandartsen stoppen met de reguliere afspraken. Alleen voor spoedzaken kunnen patiënten er nog terecht, bijvoorbeeld bij ontstekingen en ernstige pijnklachten. Ook veel andere zorgverleners, zoals logopedisten en fysiotherapeuten, zeggen hun afspraken af. Velen geven aan al de hele dag druk bezig te zijn met het afbellen van de patiënten.

13.44

Bij uitvaartplechtigheden mogen vanaf dinsdag nog maar maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Dat zegt Heidi van Haastert van de BGNU, de branchevereniging voor de uitvaartsector. In overleg met families moet worden vastgesteld welke dierbaren worden uitgenodigd.

13.43

De sluiting van de coffeeshops vanwege het coronavirus heeft grote gevolgen voor medicinale gebruikers, stelt de Bond van Cannabis Detaillisten. De branchevereniging van coffeeshophouders vreest dat deze gebruikers nu zijn aangewezen op het illegale, onzichtbare circuit.

13.40

De luchtvaartsector wordt ongekend hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Vliegtuigen blijven aan de grond doordat er bijna geen kaartje meer wordt verkocht. Ook de opgelegde reisrestricties doen de sector geen goed. De Britse prijsvechter easyJet verwacht dat het merendeel van de vliegtuigen op korte termijn aan de grond zal blijven. Het bedrijf noemt de toekomst van de Europese luchtvaart "precair".

13.20

De Voedselbank Eindhoven blijft open ondanks het coronavirus. Veel vrijwilligers behoren tot de risicogroep, omdat ze vaak zelf ouder zijn en de voedselpakketten door de cliënten persoonlijk worden afgehaald. Ze gaan daarom de pakketten anders uitdelen, cliënten moeten van tevoren hun handen wassen voordat ze het pakket in ontvangst nemen. Zieke cliënten moeten thuis blijven en tijdens het wachten moet men afstand bewaren tot medecliënten.

13.18

Consumenten slaan nog steeds ruim in in de supermarkten ondanks de oproep van het kabinet om te stoppen met hamsteren. Dat is de eerste indruk maandag van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De organisatie riep Nederlanders zondag op om rekening met elkaar te houden en niet meer in te kopen dan nodig. Volgens het CBL is er genoeg personeel om de vakken weer gevuld te krijgen.

13.13

De Duitse autoriteiten waarschuwen voor zogenoemde coronaparty's. Dat zijn feestjes bij particulieren, als alternatief voor bar of club die wegens het coronavirus dicht zijn. De gezondheidsorganisatie Robert-Koch-Institut (RKI) roept mensen op af te zien van dergelijke feestjes. Het is juist de bedoeling sociale contacten zo veel mogelijk te beperken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, benadrukt de instantie. Daarom worden cafés en clubs op slot gehouden. Het helpt dan niet als mensen thuis samenkomen, redeneert het RKI.

12.58

Een Brabantse toerist die besmet is met het coronavirus is in de nacht van zondag op maandag opgenomen in het Curacao Medical Center. De patiënt ligt in isolatie. Zondag werd bekendgemaakt dat er drie corona-besmettingen zijn op Curacao. Het gaat in alle gevallen om Brabanders.

12.48

Het is met allerlei maatregelen mogelijk om in totaal 1500 extra plekken te realiseren op de intensive cares van de ziekenhuizen in Nederland. Dat schrijft minister Bruins van Medische Zorg in reactie op Kamervragen. Er zijn in Nederland normaal zo’n 1150 bedden beschikbaar. De minister meldt verder dat er in totaal zo'n 160 mensen vanwege het coronavirus zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Minder dan de helft hiervan is verzorgd op de intensive care.

12.45

Ziekenhuizen hebben vooralsnog voldoende capaciteit om de toeloop van patiënten met het coronavirus het hoofd te bieden. Grootste zorg is nu het dreigende tekort aan neus-mondmaskers, vertelt de woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). "Er worden wel partijen beloofd, maar het komt maar druppelsgewijs binnen."

12.43

De overheid moet met een flink steunpakket komen voor de reisbranche, die zwaar is getroffen door de coronacrisis. Daarop heeft voorzitter Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR aangedrongen in een telefoongesprek met de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. De grootste reisorganisaties zoals Corendon, Sunweb en TUI hebben een streep gezet door een groot deel van de vakantiereizen die deze maand zouden vertrekken.

12.41

Vervoermaatschappij Arriva heeft veel buurtbusritten geschrapt, onder meer in Brabant. In een buurtbus zitten reizigers dichter op elkaar dan in het gewone openbaar vervoer. Vooral mensen die kwetsbaarder zijn voor het coronavirus, zoals ouderen, maken gebruik van buurtbussen. Ook speelt mee dat een buurtbus alleen een deur aan de voorkant heeft en dat passagiers dus langs de chauffeurs moeten om de bus in -en uit te gaan. In de buurtbussen zitten vrijwilligers achter het stuur. Een buurtbus mag maximaal acht passagiers vervoeren.

12.15

Jumbo doet een oproep om de kinderen thuis te laten tijdens het boodschappen doen

12.08

Steeds meer mensen met een zorgachtergrond bieden aan om te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU'91 is een coördinatiepunt begonnen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Al ruim 3000 mensen hebben zich aangemeld.

11.55

Brabanders werken thuis: ‘Een soort quality-time met het gezin!’

11.47

Centerparcs sluit vanaf 12.00 uur alle vakantieparken. In Brabant gaat het om de locatie De Kempervennen in Westerhoven. Het restaurant was al gesloten. Ook andere vestigingen in Nederland, Belgie en Duitsland sluiten de deuren. Mensen die al een verblijf hadden geboekt krijgen een voucher voor een volgend verblijf.

11.41

Om 16.00 uur is er een overleg tussen minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en vermoedelijk Arie Slob van Onderwijs met de 25 burgemeesters die leiding geven aan de veiligheidsregio's. Verder is er om 14.00 uur crisisoverleg. Na afloop van de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) wordt geen persconferentie gegeven omdat premier Mark Rutte later een toespraak op televisie houdt.

11.29

Vijf bevriende Brabantse ondernemers hebben de handen ineen geslagen om een positief geluid te laten horen. Onder de titel Brabant ge kunt t kan via de website (www.brabantgekuntt.nl) onder meer een lekkere hoodie of huispak (gratis) besteld worden, waarbij je ook nog een verrassingspakket om thuis te werken erbij krijgt. Op de site worden verder tips voor thuiswerken, een spotify-lijst voor tijdens het thuiswerken en positieve filmpjes rond het corona-virus.

11.25

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is maandagochtend met 85 procent afgenomen. Dat meldt OV-NL, de koepelorganisatie van openbaarvervoerbedrijven.

11.23

De kinderopvang is voor 10 tot 20 procent gevuld met kinderen van mensen in vitale beroepen, schat de Brancheorganisatie Kinderopvang. Naar omstandigheden verloopt het allemaal goed, zegt een woordvoerder van de organisatie. De maatregel geldt alleen als beide ouders in een cruciale beroepsgroep werkzaam is.

11.16

Ziekenhuizen worden massaal gebeld door patiënten, met overbelaste telefoonlijnen en onbereikbaarheid tot gevolg. Het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom waarschuwt voor slechte bereikbaarheid en geeft tips.

10.53

Premier Mark Rutte houdt vanavond een toespraak over het coronavirus in Nederland. De toespraak is om zeven uur ook live te volgen via Omroep Brabant. "De minister-president zal ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden", meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Waar hij het precies over gaat hebben, is nog niet bekend.

10.43

Organisaties van evenementen die nu afgelast moeten worden, zoeken volop naar alternatieve data. Zo wordt de woon- en lifestylebeurs The Art of Living in Rosmalen verplaatst naar 22 tot en met 25 oktober, zo meldt de organisatie.

10.32

De Foodhall Breda sluit ook de deuren in verband met het coronavirus. Ook deze foodhall, een verzameling van allerlei eettentjes, valt onder horeca en moet dus voorlopig op slot.

10.29

Ouderenzorginstelling BrabantZorg, met 35 vestigingen en 6000 cliënten in de regio Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch, sluit voorlopig de deuren. De komende drie weken is er geen bezoek mogelijk en de restaurants bij alle vestigingen zijn gesloten. Onze verslaggever nam vanochtend een kijkje bij het afgesloten gebouw.

10.23

Sinds de aangekondigde maatregelen wordt massaal gehamsterd. Er zijn maandagochtend duizenden extra vrachtwagens onderweg om de supermarkten te bevoorraden. Fabrikanten hebben ruim voldoende voorraden voedsel- en hygiënische producten om de schappen gevuld te houden, zo melden ze. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel roept iedereen wel op 'alleen de boodschappen te kopen die je normaal ook dagelijks koopt'.

10.15

Ook verloskundigen nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zwangere vrouwen mogen minder naar de praktijken komen, consulten worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Per cliënt wordt ingeschat of er een medische noodzaak is voor een fysieke controle.

Om onderlinge besmetting te voorkomen mogen verloskundigen onderling zo min mogelijk contact hebben.

Volgens het RIVM hoeven zwangeren zich niet meer zorgen te maken dan anderen over de gevolgen van het virus. "We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen", aldus het instituut.

9.21

Supporters van voetbalclub NAC hebben vanochtend een groot spandoek opgehangen bij de ingang van het Amphia Ziekenhuis in Breda. 'Hier werken de helden van Breda', zo staat op het spandoek. Met deze actie willen de NAC-fans hun dank en steun overbrengen aan het personeel tijdens deze coronacrisis.

NAC-fans betuigen hun steun met dit spandoek. (foto: Ronald Sträter).

8.45

De financiële klappen door de coronacrisis zijn enorm. De Amsterdamse AEX-index zakte vandaag ruim 8 procent. Ook de andere Europese beurzen gingen hard onderuit. De financiële positie van pensioenfonds ABP is in februari gedaald tot ver onder het kritische niveau.

8.30

Omroep Brabant maakte vanochtend een extra nieuwsuitzending vanwege de vergaande coronamaatregelen. Je kunt de uitzending hieronder terugkijken.

8.13

De bezorging van post en pakketten gaat gewoon door, meldt PostNL. Het postbedrijf neemt wel maatregelen om de postbezorgers te beschermen. Zo hoeven mensen niet meer op een handheld scanner te tekenen voor ontvangst van een pakket of een aangetekende brief. De bezorger zal dat namens de ontvanger doen door de laatste drie tekens van het nummer van paspoort of rijbewijs te noteren na ontvangst.

8.00

Nu alle horeca is gesloten, maken ondernemers zich zorgen over mogelijke plunderingen van hun leegstaande zaak. In Breda ligt hiervoor een plan klaar. "Alles wordt in het werk gesteld om dat te voorkomen, want iedereen begrijpt dat je dit samen moet doen", zegt een woordvoerder namens de horecaondernemers.

7.41

In Veghel is een aantal mensen een Facebookgroep gestart om mensen te helpen tijdens deze coronacrisis. "Gewoon omdat we een goede buur willen zijn voor elkaar en dat we samen deze moeilijke tijd doorkomen." Wie hulp nodig heeft, kan zich melden bij 'Coronahulp Veghel e.o' en wie iets kan betekenen voor een ander kan zich hier ook melden.

6.01

Het Rode Kruis begint deze maandag met een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus. Wie hulp kan gebruiken, kan vanaf negen uur maandagochtend het nummer 070-4455888 bellen. "We bieden een luisterend oor, geven advies en bekijken samen of mensen praktische problemen kunnen oplossen met hun eigen sociale netwerk."

05.30

De Belgische vervoersmaatschappij De Lijn laat bussen die normaal tot in Nederland zouden rijden sinds zondag stoppen bij de laatste halte voor de grens met Nederland. "Dit gebeurt om het besmettingsgevaar in te dijken", laat een woordvoerder weten.