Snackbar improviseert een drive-in zodat het dorp toch friet kan halen

Frietbakker Nick van Waaijenburg uit Mierlo kreeg zondagavond een half uur de tijd om met een idee op de proppen te komen om toch nog friet te mogen verkopen. ''Bezorgen bleek te veel werk en toen kwamen we op het briljante idee om een drive-in te beginnen. Want wat de Mac kan, kunnen wij natuurlijk ook.''

De dertigjarige frietboer uit Mierlo wist dat de strenge maatregel voor de horeca eraan zat te komen, maar verwachtte die niet zo kort dag. ''Op zondagavond halfzes, uitgerekend de drukste avond van de hele week. Nee, tijdens primetime kun je niet zomaar je tent dichtgooien. Veel dorpelingen belden al met de vraag of ze nog wel een frietje konden bestellen die avond. Wij zijn een familiebedrijf en bestaan al 55 jaar. Wij houden niet zomaar op.''

Handschoentjes aan, pinapparaat ontsmetten en rollen maar

Na wat snel denkwerk kwam de derde generatie frietbakker met een noodoplossing. ''Als de bezoekers niet meer bij ons mogen komen, draaien we het om. Dan gaan we het brengen. Handschoentjes aan, pinapparaat ontsmetten en rollen maar.''

Te veel klanten

Nick kwam er echter al snel achter dat hij iets te veel klanten heeft om de bestellingen zelf allemaal rond te brengen. ''Ik heb de hele nacht wakker gelegen met de knagende gedachte hoe het de komende weken nou verder moet. De volgende dag hebben we de koppen bij elkaar gestoken om met oplossingen te komen. Toen ontstond het idee voor de drive-in.'' Nick had nog een kraam in zijn garage staan die eigenlijk alleen tijdens het festivalseizoen naar buiten wordt gehaald.

Samen met zijn collega's is hij een dag bezig geweest met krikken en stenen om de juiste hoogte in te stellen voor de drive-in. ''Komende woensdag kan heel Mierlo, met of zonder auto, gewoon weer friet bij ons halen. Alleen moet alles wel met de pin worden betaald natuurlijk.''

