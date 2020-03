LIVEBLOG CORONAVIRUS: Brabander overleden op Curaçao en ook morgen minder treinen

De belangrijkste feiten:

Brabant telt nu 759 geregistreerde coronapatiënten. Dat waren er dinsdag 634 (+125). Heel Nederland telt nu officieel 2051 coronapatiënten, een stijging van 346. Er zijn in totaal 58 mensen aan het virus overleden.

Brabantse hogescholen en universiteiten roepen al hun studenten in het buitenland vanwege de wereldwijde corona-uitbraak op om zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland.

Het hamsteren in supermarkten bezorgt Voedselbanken grote problemen.

20.19

Transavia besluit alle vluchten van en naar Nederland te staken, van maandag 25 maart tot en met zondag 5 april. De luchtvaartmaatschappij vliegt onder meer vanaf Eindhoven Airport. Transavia zegt alleen nog te vliegen om passagiers vanuit het buitenland terug naar Nederland te brengen.

20.15

Kledingwinkelketen H&M sluit vanaf donderdag einde van de middag tijdelijk alle winkels in Nederland vanwege de coronacrisis. De sluiting geldt ook voor andere winkels die tot de H&M-groep behoren zoals Monki en Weekday. Ook winkelketen Miss Etam sluit de deuren van hun filialen.

19.54

Ook busbedrijf Hermes, dat actief is in Zuid-Oost Brabant meldt dat er minder bussen gaan rijden. Hiermee wil Hermes voorkomen dat er lege bussen rondrijden. De buurtbussen rijden helemaal niet meer.

19.32

Winkeliers nemen maatregelen om hun personeel te beschermen. Zo heeft Albert Heijn schermen geplaatst bij de kassa, om hun medewerkers te beschermen tegen het coronavirus, zoals hier in Schaijk.

Albert Heijn in Schaijk plaatst plastic scherm om medewerkers te beschermen

19.23

De vuurwerkbranche stelt honderdduizend vuurwerkbrillen ter beschikking aan ziekenhuizen. In de strijd tegen het coronavirus is beschermend materiaal van groot belang voor de medewerkers.

18.42

Ondertussen heeft Italië woensdag 475 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het nieuwe coronavirus gemeld. Dat is het hoogste aantal op één dag van welk land dan ook, sinds het eerste besmettingsgeval eind vorig jaar in China werd ontdekt.

18.34

Premier Mark Rutte sluit niet uit dat op korte termijn extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zal gebeuren als het aantal ziektegevalllen en doden door het virus erg oploopt. Een zogeheten 'lockdown' is nu niet aan de orde, zei de premier nogmaals tijdens het debat over de coronacrisis.

18.09

Het aantal corona-patiënten dat is opgenomen op de intensivecareafdelingen, is in een dag tijd met ruim een kwart toegenomen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) meldde dinsdagavond nog het aantal van 139. Maar de teller van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) stond woensdag al op 177. Dat is 27 procent meer.

18.03

Steeds meer winkelketens sluiten de deuren. Ook Primark, met vestigingen in onder meer Eindhoven en Tilburg houdt voorlopig de deuren dicht.

18.01

Een Brabander is woensdag op Curaçao overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een man van 68 jaar die op het Caribische eiland op vakantie was. Hij is de eerste coronadode op Curaçao.

17.52

Ook donderdag en vrijdag rijden er al fors minder treinen, meldt de NS. Dat komt door het stijgend aantal ziekmeldingen onder personeel, waardoor er treinen zullen uitvallen. Vanaf zaterdag rijdt de NS alleen nog met een speciale basisdienstregeling.

17.34

Ook parfumerieketen ICI Paris XL sluit vanaf donderdag alle filialen in Nederland. Tot nader order blijven al hun winkels dicht.

17.16

Schiphol gaat bijna helemaal dicht, vijf van de zeven pieren worden gesloten vanaf aanstaande dinsdag. Door de coronacrisis zijn er veel minder passagiers en veel minder vluchten voor de luchthaven.

17.11

De provincie wil per direct 5 miljoen euro besteden om de impact van het coronavirus op de Brabantse economie en werkgelegenheid te verzachten. Daarnaast ligt er nog een voorstel om de komende vier jaar 16 miljoen te investeren in de arbeidsmarkt. Zo moeten Brabantse bedrijven worden geholpen de klappen van de coronacrisis op te vangen.

17.02

Kledingwinkelketen C&A sluit vanaf woensdagavond "tot nader order" al zijn 116 filialen in Nederland. Het concern laat weten dat het om een voorzorgsmaatregel gaat vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Ook alle filialen van kledingzaak WE zijn inmiddels gesloten.

Filialen van kledingzaak WE zijn voorlopig gesloten (foto: Hans Janssen)

16.47

Vreemde situatie in grensdorp Baarle-Nassau: winkels aan de ene kant van de straat zijn dicht en aan de andere kant nog open. Dat komt door de verschillende corona-regels die worden gehanteerd in Nederland en België.

16.44

In Tsjechië moet iedereen die naar buiten wil vanaf donderdag een mondkapje gaan dragen. Alleen met zo'n bescherming voor neus en mond, is het toegestaan op straat te komen.

16.23

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond heeft last van stelende bezoekers. Vooral mondkapjes, desinfecterende gel en brillen worden gejat. Het ziekenhuis baalt er stevig van dat hun beschermende materialen worden gestolen: "Dat is echt zeer onwenselijk, want we hebben ze hard nodig ter bescherming van onze medewerkers om de juiste zorg te kunnen blijven leveren", zegt een woordvoerder.

16.15

De gemeente Roosendaal opent donderdag een speciaal steunpunt voor mensen die door de coronacrisis in de problemen komen omdat bijvoorbeeld sociale ondersteuning of mantelzorg wegvalt. Zij kunnen zich melden bij dat steunpunt en worden dan in contact gebracht met iemand die kan helpen. Dat kan een professionele zorgverlener zijn, of een hulpvaardige stadgenoot.

16.04

Ryanair houdt volgende week vrijwel al zijn vliegtuigen aan de grond vanwege de coronacrisis. De Ierse prijsvechter schrapt komende dagen al meer dan 80 procent van zijn vluchten en denkt dat er na dinsdag 24 maart nagenoeg geen vluchten meer zullen vertrekken. De vliegtuigmaatschappij vliegt onder meer vanaf Eindhoven Airport.

15.30

De Voedselbanken in Brabant staan onder druk sinds de uitbraak van het coronavirus. Door al het gehamster in de supermarkten is er een groot tekort aan verse producten en brood. De Voedselbank in Etten-Leur heeft, mede door de tekorten, de deuren voor een week gesloten.

15.00

Brabantse hogescholen en universiteiten roepen al hun studenten in het buitenland vanwege de wereldwijde corona-uitbraak op om zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland. Op dit moment verblijven zeker 1380 Brabantse studenten voor hun studie in het buitenland. De opleidingen zoeken nu contact met hen om te helpen met het organiseren van de terugreis.

14.55

In het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond wordt de capaciteit voor het aantal coronapatiënten uitgebreid. Het aantal beademingsplaatsen op de intensive care gaat van acht naar tien. Ook wordt de capaciteit van de corona-afdeling verdubbeld naar 42 bedden. Tot nu toe zijn op deze afdeling 23 patiënten in isolatie verpleegd.

14.50

De Bossche weekmarkt ging woensdag gewoon door, maar de animo was niet al te groot. Enkele marktkooplui bleven thuis, net als veel bezoekers. Bij de kramen die wel waren opgesteld, bleef het rustig.

14.45

Cure afvalbeheer roept op om niet meer naar de milieustraten te komen in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Dit vanwege de grote drukte en de risico’s die dit meebrengt voor onze medewerkers.

14.40

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de infectieradar die dinsdag online was gegaan snel weer offline gehaald, omdat de website verouderd was. De bedoeling was om via de website de gezondheid van 100.000 mensen in Nederland te monitoren.

14.30

Het Eurovisiesongfestival in Rotterdam gaat niet door vanwege de coronacrisis. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het songfestival wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

14.05

Breda voert met 105 patiënten nog steeds de lijst aan, blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

14.00

Het RIVM meldt dat Brabant nu 759 coronapatiënten telt. Dat is een stijging van 125. Landelijk gaat het om 2015 patiënten (+346). Er zijn in totaal 58 mensen aan het virus overleden.

13.30

De autofabriek van VDL NedCar in Born gaat na vrijdag een maand dicht. Dat heeft het bedrijf besloten nadat opdrachtgever BMW eerder vergelijkbare maatregelen had getroffen. Door het coronavirus zijn er tekorten van sommige onderdelen ontstaan. Voor de ongeveer 5000 medewerkers maakt VDL gebruik van de noodmaatregelen van het kabinet. Vooralsnog gaan er geen VDL-vestigingen in Brabant dicht.

12.51

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. 'Dit gebeurt met grote pijn in het hart.'

12.48

Het Rode Kruis waarschuwt voor criminelen die deze dagen langs de deuren gaan om zogenaamd geld te collecteren in verband met het coronavirus. Dat gebeurt op diverse plekken in Nederland, waaronder Son en Breugel. ‘Geef niets!’

12.46

De Rooms-Katholieke Kerk houdt geen paasvieringen vanwege het coronavirus. De vieringen op Palmzondag, de Goede Week en met de paasdagen worden afgelast. "Dit gebeurt met grote pijn in het hart", laat de Kerk weten. Eerder werd al besloten om alle zaterdags- en zondagsmissen te schrappen.

12.43

Albert Heijn plaatst deze week plexiglas bij de kassa's en servicebalies om medewerkers te beschermen. Dat gebeurt bij alle 950 vestigingen van Albert Heijn, maar ook bij de filialen van Etos. " De veiligheid en gezondheid van onze collega’s is belangrijk, daarom hebben we besloten alle winkels zo snel mogelijk te voorzien van plexiglas platen”, aldus een woordvoerder.

12:37

De Nederlandse supermarkten pleiten voor een verbod op het betalen met contant geld in de winkels vanwege de coronacrisis. Die oproep doet branchevereniging CBL in een brandbrief aan premier Rutte.

12:28

Vanaf donderdag rijden er minder bussen in Zuidoost-Brabant omdat de dienstregeling wordt aangepast. Dat meldt busbedrijf Hermes. "De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus leiden ertoe dat aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. De aangepaste dienstregeling is vanaf 18 maart terug te vinden in onze reisplanner", aldus Hermes. Een woordvoerder bevestigt dat de plannen voor heel Zuidoost-Brabant gelden.

"Door de frequentie te verlagen, voorkomen we dat er lege bussen rondrijden en blijft er een basisvoorziening aan OV beschikbaar. Daarbij zorgen we dat alle belangrijke bestemmingen, zoals ziekenhuizen en bedrijven, goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer." Daarnaast wil Hermes dat passagiers achterin de bus in- en uitstappen. Losse kaartjes kopen bij de buschauffeur kan dus niet meer, bevestigt de vervoerder.

12:11

Luchtvaartmaatschappij Transavia verwacht steeds grotere gaten in de dienstregeling. Transavia vliegt ook via Eindhoven Airport. Nu al vallen door de coronacrisis vier op de tien vluchten uit en de verwachting is dat dit aantal de komende dagen toeneemt. Dat uiteindelijk alles stil komt te liggen is "een realistisch scenario", zegt een woordvoerder.

12:03

Om overbelasting in Brabantse ziekenhuizen te voorkomen moeten andere ziekenhuizen laagdrempelig zijn bij het overnemen van Brabantse patiënten, zegt de Nederlandse vereniging voor intensive care. "Er zijn nog veel lege intensive care-bedden boven de rivieren. Misschien moeten patiënten eerst worden overgebracht naar het noorden, omdat de verwachting is dat het virus nu eerst in de Randstad om zich heen gaat grijpen en daarna pas richting het noorden gaat."

11:56

Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor intensive care, hebben ziekenhuizen 'geluk dat de drukte in Nederland tot nu toe vooral tot Brabant beperkt is gebleven en dat we ons daardoor in het rest van het land goed kunnen voorbereiden'. Een kleine 50 procent van de patiënten ligt in Brabant en Limburg. In de rest van het land is nog veel capaciteit, zegt Gommers.

11:33

De eindtoetsen voor groep 8 in het basisonderwijs, vroeger beter bekend als de Cito-toetsen, gaan niet door. Dat bevestigt Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

11:11

Vanaf vandaag zal de klok in de vieringtoren van de Elisabethkerk in Grave elke dag om drie drie minuten luiden. "Hiermee willen we heel veel mensen een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden", aldus de parochie.

10:58

Op dit moment zijn er ongeveer 200.000 Nederlandse reizigers in het buitenland. Het gaat om mensen die met een pakketreis in het buitenland zitten en om mensen die alleen een vliegticket hebben geboekt. Het terughalen van die mensen kan dagen of weken duren, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie van reisondernemingen ANVR.

10:55

In het Amphia Ziekenhuis in Breda worden 34 mensen met een COVID-19 besmetting verzorgd, zo meldt het ziekenhuis. Van hen liggen er 15 op de intensive care. Er zijn gisteren 7 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen.

10:46

Evenementen in de afgelopen periode hebben erg bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus, zegt Jaap van Dissel van het RIVM tijdens zijn gesprek met de Tweede Kamer. In Brabant gaat het dus om carnaval. “We zien dat de besmettingen het land in zijn gekomen via mensen die terugkwamen uit het buitenland of van vakantie en dat er sprake was van verspreiding tijdens evenementen.”

10:32

Jaap van Dissel van het RIVM praat de Tweede Kamer op dit moment bij over het coronavirus. Van Dissel vertelt dat toch vooral de oudere leeftijdsgroepen worden getroffen door ernstige gezondheidsproblemen vanwege het coronavirus. “De overleden patiënten zijn veelal boven de 80 en hadden onderliggende gezondheidsproblemen.”

Afgelopen dagen kwamen ook berichten van mensen van jongere leeftijd die in het ziekenhuis werden opgenomen. “Je ziet dat met name bij ouderen het lichaam minder goed kan omgaan met het virus", aldus Van Dissel.

10:26

Sjoerd Marijne (45) is bondscoach van de hockeyvrouwen uit India en was afgelopen weekend van plan om voor een week terug te keren naar Nederland, naar zijn vrouw en kinderen. Maar het coronavirus stak daar een stokje voor. Marijne, afkomstig uit Den Bosch, vertelt zijn verhaal.

10:18

Duizenden basisschoolleerlingen zitten door het coronavirus thuis. En hun ouders dus meestal ook. Kinderen moeten nu leren op afstand. Maar hoe doe je dat goed? Onderwijsuitgeverij Malmberg in Den Bosch heeft in samenwerking met Omroep Brabant acht tips op een rij gezet.

10:10

De deuren van zorgcentrum Annenborch aan De Hoef in Rosmalen zijn tot 6 april hermetisch gesloten vanwege het coronavirus. Geen familielid, buitenstaander of verre kennis van de bewoners komt erin. Om de tijd te doden en om samen plezier te maken, zingen de oudere bewoners en verpleegkundigen vanaf nu elke dag samen. En welk lied past er beter bij dan ‘Brabant’?

09:49

En om die lijn door te trekken: dat is niet het enige goede nieuws uit China. China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Airlines schieten Nederland te hulp in de strijd tegen het nieuwe coronavirus door handschoenen en mondkapjes te sturen.

Ontvanger KLM schenkt de mondkapjes en handschoenen aan het Erasmus MC en andere zorginstellingen in ons land waar een tekort aan de beschermingsmiddelen is.

09:32

Het is ver over de Brabantse grens, maar in het kader van mogelijk hoopgevend nieuws: in China wordt begonnen met het uitproberen van een 'doeltreffend' vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Het ministerie van Defensie in Peking heeft bekendgemaakt dat het vaccin is ontwikkeld onder leiding van epidemioloog Chen Wei.



Het is het inmiddels getest en goedgekeurd. Het wordt nu ook op mensen toegepast. Het defensieministerie omschrijft het als veilig en doeltreffend en er worden voorbereidingen getroffen voor de massaproductie ervan, meldde het Spaanse persbureau Europa Press

08:44

Ook supporters van FC Eindhoven steken het ziekenhuispersoneel een hart onder de riem. Voor het St. Anna Ziekenhuis hebben de supporters een spandoek neergehangen. De fans doen dit in navolging veel veel andere supportersclubs bij andere Brabantse ziekenhuizen.

08:17

Vandaag beginnen zo’n twintig medewerkers van de gemeente Breda hun werkdag in het Amphia Ziekenhuis. Ze gaan gasten ontvangen en steken een handje toe bij facilitaire zaken.

08:05

Het Rode Kruis heeft een oproep gedaan en verzoekt Nederlanders om mensen die kwetsbaar zijn op afstand helpen, bijvoorbeeld door te bellen of op andere digitale manieren contact op te nemen. Bij grote groepen mensen leven veel vragen en onzekerheid, zegt het Rode Kruis.

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn.

07:30

De Raad van Kerken heeft alle kerken in Nederland opgeroepen op de Dag van het Nationaal Gebed vanaf 19.00 uur een kwartier lang de klokken te luiden. De kerken willen op deze manier een boodschap van hoop en troost verspreiden in de onzekere tijd van de coronacrisis.

07:19

Een drie minuten lang durend applaus voor alles en iedereen die strijdt tegen het coronavirus. Dat is wat de initiatiefnemers van ‘Klap corona de wereld uit’ dinsdagavond om acht uur in heel Nederland lieten horen en zien. Aan de oproep werd massaal gehoor gegeven.

07:16

De Kamer debatteert over de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus. Premier Rutte en vier ministers leggen verantwoording af over de bestrijding en gevolgen van het virus. Het gaat om Bruno Bruins (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken). Het is waarschijnlijk de enige Kamerbijeenkomst deze week. Alle andere debatten zijn geschrapt vanwege besmettingsgevaar met het virus.