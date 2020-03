LIVEBLOG CORONAVIRUS: Geen bezoek meer in verpleeghuizen en Netflix verlaagt beeldkwaliteit

De belangrijkste feiten:

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is donderdag met 111 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal telt Brabant nu 870 patiënten.

Alle verpleeghuizen gaan dicht voor bezoekers.

Minister Huge de Jonge van Volksgezondheid is vanaf nu verantwoordelijk voor de strijd tegen het coronavirus. Minister Bruins voor Medische Zorg is afgetreden.

Brabantse hogescholen en universiteiten roepen al hun studenten in het buitenland vanwege de wereldwijde corona-uitbraak op om zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland.



20.33

De Tweede Kamer debatteert volgende week weer over de aanpak van de coronacrisis. Het debat is donderdag aangevraagd door fractieleider Geert Wilders van de PVV.

19.57

Het kabinet versoepelt de regels voor sommige vrachtwagenchauffeurs tijdelijk om de aanvoer van goederen te verzekeren. Zij mogen per dag nu niet negen, maar maximaal elf uur de weg op, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur aan de Tweede Kamer.

19.49

Mensen die een abonnement hebben op de Efteling, krijgen een compensatie voor de weken dat het attractiepark gesloten is. Dat meldt Looopings op hun website. De compensatie is afhankelijk van het soort abonnement.

19.38

Videostreamingsdienst Netflix verlaagt in Europa dertig dagen de kwaliteit van beelden om overbelasting van het internet tijdens de coronacrisis te voorkomen. Het Netflix-dataverkeer wordt met een kwart gereduceerd, verwacht het Amerikaanse bedrijf. Netflix reageert met de stap op een oproep van de Europese Commissie in Brussel.

19.36

De verpleeghuizen gaan op slot. En daardoor is er voor ouderen nog minder te doen dan anders. Jessica de Jong is daarom sinds maandag bezig om puzzels in te zamelen voor de ouderen die rondom het bejaardenhuis Odendael in Sint-Oedenrode wonen.

19.33

Eerstejaarsstudenten die door de coronacrisis dit jaar niet genoeg studiepunten halen om door te mogen met hun opleiding, krijgen meer tijd. Ze kunnen ook volgend collegejaar nog om aan het zogeheten bindend studieadvies voldoen, heeft het kabinet afgesproken met de universiteiten en hogescholen.

19.21

Inwoners en ondernemers in Vinkel hebben donderdag de praktijk van de huisartsen Jos van der Sande en Janneke Bressers en hun assistenten in het zonnetje gezet. Dat gebeurde met een lunch en een digitaal applaus. “In de praktijk wordt in deze periode met man en macht gewerkt om de coronacrisis het hoofd te bieden. Afgelopen dinsdag was er ’s avonds het applaus voor de medewerkers in de zorg. Wij wilden iets lokaals doen”, zegt Linda Ackermans die samen met Judith Roos het voortouw voor de actie nam.

19.14

Ouderenorganisaties hebben er begrip voor dat verpleeghuizen de deuren sluiten voor bezoekers in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar tegelijkertijd noemen ze de maatregel niet gemakkelijk. Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB: "We begrijpen deze maatregel, maar dit besluit kent alleen maar verliezers."

18.46

Alle verpleeghuizen gaan dicht voor bezoekers, zegt minister De Jonge. De minister noemt het een ontzettend ingrijpende maatregel. Niet alleen de verpleeghuizen gaan op slot. De maatregel geldt ook voor kleinschaliger woonvormen in de ouderenzorg.

Het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM had al geadviseerd om voor de ouderenzorg speciale plannen te maken om de toch al zwakke bewoners tegen het nieuwe coronavirus te beschermen. Ook het personeel wordt zo beter beschermd.

In Brabant werd deze maatregel al eerder afgekondigd.

18.43

Ook hamert premier Rutte nog eens op het naleven van de richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM. Met name de anderhalve meter afstand die wordt aangeraden tussen personen is ontzettend belangrijk, zegt Rutte.

18.40

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid blijft vanaf nu verantwoordelijk voor de bestrijding van de coronacrisis. Dat zegt premier Rutte tijdens een persconferentie. Er wordt wel opvolging gezocht voor minister Bruins, die eerder vandaag aftrad.

18.32

Italië heeft nu officieel meer doden door het coronavirus dan China, waar de virusuitbraak begon. Het Europese land meldde dat het dodental is gestegen tot 3405, in China staat het dodental op 3245.

18.15

Politie waarschuwt ouders: laat jeugd niet in grote groepen samenkomen.

17.51

Volgens het RIVM heeft nog niemand in Lage Mierde het coronavirus. Volgens de mensen op straat, is dat maar de vraag. "Er wordt bijna niemand meer getest, dus mensen die een griepje hebben, kunnen best het coronavirus hebben", zegt een vrouw bij de slager. De verkoopster voegt eraan toe dat het in ieder geval niet aan carnaval ligt. "Dat is hier net zo hard gevierd als in de rest van Brabant." Op straat zeggen meerdere mensen dat als het RIVM of de GGD hier in het dorp zouden testen, dat er vast besmettingen vastgesteld worden.

17.48

Meer dan duizend rode rozen op de trappen van de Sint-Servatiuskerk in Erp. Op linten valt te lezen: 'Namens alle inwoners van Erp'. De inwoners hebben dat gedaan omdat er al vijf mensen in het kleine dorp zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

17.41

Raadsvergaderingen van Nederlandse gemeenten gaan de komende weken niet door vanwege de coronamaatregelen, behalve in Laarbeek. Daar komen de lokale politici donderdagavond wel bijeen om te vergaderen. ''Er zijn plannen die niet langer kunnen wachten. Daarom gaat het vanavond door, maar wel met strenge voorwaarden'', vertelt een woordvoerder.

17.21

Door de maatregelen tegen het coronavirus en de toename van het aantal ziekmeldingen onder het treinpersoneel rijden er vanaf vrijdag veel minder internationale treinen. NS en de Belgische NMBS hebben afgesproken dat vanaf vrijdag ieder uur wel een internationale Intercity blijft rijden tussen Rotterdam, Breda en Antwerpen.

17.17

Ministers Bruins voor Medische Zorg treedt af. Minister De Jonge van Volksgezondheid neemt zijn taken voorlopig over. Bruins coördineerde de strijd tegen het coronavirus. Hij zakte woensdag tijdens een Kamerdebat over de crisis in elkaar, door oververmoeidheid.

17.11

Nu alle sportscholen dicht zijn, is het topdrukte bij sportwinkels. Bijvoorbeeld bij Decathlon in Best. Daar is het hartstikke druk nu sportscholen en sportclubs dicht zijn vanwege de coronacrisis. Yogamatjes, gewichten en pilatesblokken vliegen de winkel uit.

16.33

Werkzoekenden met een WW-uitkering van wie hun sollicitatie niet doorgaat vanwege het coronavirus, hoeven niet te vrezen dat hun uitkering om die reden wordt gestopt of dat er een andere sanctie volgt. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Werkzoekenden moeten zich volgens het UWV blijven inspannen om een baan te vinden.

16.23

De winkels van de ANWB sluiten donderdagmiddag om vijf uur hun deuren, voor onbepaalde tijd. De directie heeft dit besluit genomen vanwege het coronavirus. Andere functies van de ANWB, zoals de Alarmcentrale en de Wegenwacht, blijven wel gewoon doorgaan.

16.14

Slecht nieuws voor Formule 1 fans: De Grand Prix van Zandvoort wordt uitgesteld. Dit heeft de overkoepelende organisatie FIA besloten vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De Grand Prix van Zandvoort zou van 1 tot 3 mei worden gehouden. Ook de F1-races in Spanje en Monaco gaan niet door.

16.10

De politie maakt zich zorgen om groepen jongeren op straat die het niet al te nauw nemen met veiligheidsvoorschriften rond het nieuwe coronavirus. Wijkagenten in verschillende delen van het land zien jongeren die in groepen dicht bij elkaar op straat zijn en geen afstand houden. Ze doen een beroep op ouders hun kinderen goed te informeren.

16.01

Prins Albert II van Monaco heeft het coronavirus. Dat heeft het prinsdom bekendgemaakt. Het gaat volgens het paleis goed met de prins. "Zijn gezondheidstoestand baart hem geen zorgen", aldus het paleis. In het prinsdom zijn vooralsnog negen besmettingen vastgesteld.

15:33

Het crisisteam van het kabinet komt donderdagmiddag bijeen voor overleg over de coronapandemie. Na eerdere bijeenkomsten van de ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) kondigde het kabinet maatregelen aan, zoals het stoppen met handen schudden en de sluiting van scholen en horeca.

15:31

15:23

Brabanders die massaal thuiswerken, uitgestorven plaatsen, kinderen die thuis les krijgen en lege schappen in de supermarkt: de gevolgen van de corona-uitbraak zijn ongekend.

14:52



14:43

De besmettingen in grafiekvorm.



14:40

Het landelijke aantal positieve tests staat donderdag op 2460. Dat is een stijging van 409. Tilburg telt met 119 besmettingen de meeste coronapatiënten in Nederland. De regio waar de meeste uitbraken (per 100.000 inwoners) zijn geconstateerd, betreft het gebied rondom Boekel en Uden. In heel Nederland zijn 76 mensen gestorven aan de infectieziekte. Dat zijn er 18 meer dan dag eerder. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. Onduidelijk is hoeveel Brabanders aan het virus zijn overleden.

14:30

13:53

Het zou een groot verjaardagsfeest voor familie en vrienden moeten worden, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Gelukkig voor oma Paula uit Eindhoven waren daar haar kleinkinderen die donderdagochtend voor een leuke verrassing zorgden. Op de stoep voor haar deur, op veilige en verantwoordelijke afstand.

13:28

Komende dagen worden ook vanuit andere Brabantse ziekenhuizen patiënten verplaatst. Het Amphia Ziekenhuis in Breda gaat donderdagmiddag vijf coronapatiënten vanaf de intensive care verplaatsen naar andere ziekenhuizen in het land

13:10

Vrijwel het hele Nederlandse onderwijs is platgelegd vanwege de coronauitbraak. Daardoor was het twijfelachtig of de laatste schoolexamens van middelbare scholieren wel zouden kunnen doorgaan. Maar dat kan, mits speciale maatregelen worden getroffen. Dat werd woensdag bekendgemaakt. Tot opluchting van de leerlingen en de scholen.

13:08

Het zou een droomreis worden. Rondreizen door Azië tot 29 juli. Maar inmiddels wil Lonneke Geleijns (21) niets liever dan zo snel mogelijk naar huis. Maar dat lukt niet, want al het vliegverkeer ligt plat vanwege de coronacrisis. De 21-jarige vrouw uit Bergen op Zoom zit al dagen vast op Bali.

13:05

Zelfbedieningsgroothandels zoals Sligro en Makro openen in de loop van vandaag tijdelijk hun deuren voor consumenten. Dat meldt het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten. De groothandels blijven gedurende de coronacrisis immers open voor consumenten

13:03



13:00

Ze zijn er hartstikke blij mee, Leo en Inge Martin van café Mad Molly's in Breda. Van hun huurbaas Marcel van Hooijdonk hoeven ze vanwege de coronacrisis de komende twee maanden maar de helft van hun huur te betalen. Hierdoor krijgt het echtpaar wat meer financiële lucht: "Het is fantastisch, ik had het niet verwacht."

12:48

"We zijn als Bernhoven in een heel ernstige situatie terechtgekomen." Dat zegt algemeen directeur Geert van den Enden van het Udense ziekenhuis donderdag in een videoboodschap aan zijn medewerkers. "Uden bevindt zich in het epicentrum van het coronavirus. Dit raakt ons in het hart en het vergt veel van ons en van onze familie."

12:47

De tijdelijke P+R (Parkeer plus Reis) Eindhoven Zuid is tot en met (in ieder geval) zondag 5 april 2020 gesloten. Dat meldt de gemeente Eindhoven. Vanwege het coronavirus komen er minder bezoekers naar de binnenstad. Daarom is besloten om deze extra parkeervoorziening voorlopig te sluiten. P+R Meerhoven blijft normaal geopend.

12:32

Het Amphia Ziekenhuis in Breda gaat donderdagmiddag vijf coronapatiënten vanaf de intensive care verplaatsen naar andere ziekenhuizen in het land. De patiënten worden met speciale ambulances overgebracht naar ziekenhuizen in Noord-Nederland. Op die manier wordt in Breda ruimte gemaakt om een nieuwe toestroom van patiënten aan te kunnen.

12:25



12:10

Een van de headliners van Paaspop, de Australische band Parkway Drive, zal niet optreden vanwege de uitbraak van het coronavirus. De band schuift alle aankomende optredens op naar november en december.

12:09

De Bredase burgemeester Paul Depla steekt Bredanaars een hart onder de riem op Facebook.

12:00

Het is ietwat buiten de Brabantse grens, maar de olympische vlam is donderdag in de Griekse hoofdstad Athene overhandigd aan het organisatiecomite van Tokio 2020. Bij de ceremonie waren vanwege de uitbraak van het coronavirus geen toeschouwers aanwezig.

11:11

Beeldend kunstenaar Zeus Hoenderop uit Tilburg heeft een droom: hij wil dat heel Nederland in deze moeilijke tijden zijn ‘vlag van verbondenheid’ ophangt. “Zo kunnen we laten zien dat we samen sterk staan.”

11:01

Brabanders die massaal thuiswerken, uitgestorven plaatsen, kinderen die thuis les krijgen en lege schappen in de supermarkt: de gevolgen van de corona-uitbraak zijn ongekend. Hierdoor ontstaan er in de provincie situaties die het vastleggen waard zijn.

10:54

De RIVEER-veerdiensten van Sleeuwijk, Werkendam en Woudrichem gaan minder varen op de trajecten naar Gorinchem en Hardinxveld. RIVEER neemt de maatregel omdat het aantal passagiers dat gebruik maakt van de veren door het coronavirus fors is gedaald. “De vaartijden veranderen op alle veerverbindingen en we zullen minder frequent varen”, aldus de vervoerder.

10:49

Het aantal mensen uit Erp dat is overleden aan het coronavirus is gestegen tot vijf. Eerder was al bekend dat vier inwoners waren gestorven. Onder hen een echtpaar. De man overleed enkele dagen nadat zijn vrouw stierf. Het vijfde slachtoffer komt uit Erp, maar woonde in een verzorgingshuis in de regio. Het gaat in alle vijf de gevallen om mensen op leeftijd.

09:36

Ook in het buitenland liggen de voetbalcompetities stil. Het is een gekke situatie, ook voor Tom van Weert. De spits uit Sint-Michielsgestel speelt in Denemarken voor Aalborg BK en voetbalt al zijn hele leven. Nu ligt het stil en dat is vreemd. “Je gaat nu al, na een paar dagen, zóveel missen aan het voetbal.”

09:18



09:03

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is de achtste patiënt die in het Bredase ziekenhuis overlijdt aan het virus. Er worden nu 35 mensen met een coronabesmetting verzorgd in het Amphia Ziekenhuis. Van hen liggen er 13 op de intensive care.

09:02

Sanne van Loon (22) uit Boxtel keek lange tijd uit naar haar studieperiode in het buitenland. Amper in Slowakije zit de studente van Avans nu compleet klem op haar hotelkamer door de uitbraak van het coronavirus. "Verstandig dat hogescholen en universiteiten oproepen naar huis te komen. Je kunt er alleen niets mee."

08:55

De restaurants en eetgelegenheden zijn gesloten voor klanten. Daarom hebben steeds meer ondernemers besloten om hun eten te gaan bezorgen. Maar hoeveel zijn het er eigenlijk?

08:47

Nu mensen vanwege het coronavirus meer thuis zijn, lijken ze graag aan de slag te gaan met een legpuzzel. Vooral twintigers en dertigers lijken de legpuzzel te hebben ontdekt, stelt Jan Bart Fanoy van Legpuzzels.nl.

Fanoy meldt donderdag dat hij de omzet vergeleken met vorig jaar heeft zien vervijfvoudigen. Vooral de puzzels van vijfhonderd tot duizend stukjes zijn in trek, maar ook naar exemplaren van meer dan vijfduizend stukjes is vraag.

Ook spellenmakers als Jumbo en Ravensburger en Puzzelplaza zien de verkoop van legpuzzels stijgen, meldde het AD donderdag. De verkoop via internet overtreft die van de sinterklaasperiode en kerst, aldus Carola Davids van Puzzelplaza in het AD.

08:31

Iedereen die een klein beetje hoest of snottert wil weten of zij besmet is met het coronavirus. Inmiddels zijn er verschillende corona-zelftesten op de markt gebracht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt dat de testen niet te vertrouwen zijn.

“Alle producten die voor consumenten op de markt worden gebracht, behoren te zijn gekeurd. Voor zover wij weten zijn de zelftesten die nu in omloop zijn niet gekeurd”, legt Ronald Jansen van het ministerie uit. “Het is niet gezegd dat je de juiste uitslag krijgt. Je kan ten onrechte een negatieve of positieve uitslag krijgen.”

08:23

Minister van financiën Wopke Hoekstra spreekt donderdagochtend met de CEOs van grote Nederlandse banken over de gevolgen van het coronavirus voor de financiële sector.

ING-CEO Ralph Hamers, Wiebe Draijer (Rabobank) en topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen bellen in, net als Volksbank-baas Maurice Oostendorp en Peter Blom van Triodos Bank. Daarnaast spreekt voorzitter Chris Buijink namens de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Banken.

7.55

De 9-jarige Sanne uit Eindhoven knutselde 150 kaarten voor de (eenzame) bewoners van verzorgingshuis Vitalis Theresia. Haar overgrootoma van 93 zit namelijk in dat verzorgingstehuis en mag geen bezoek ontvangen.

7.45

Woensdagavond om zeven uur luidden de klokken van verschillende kerken in de provincie voor hoop en troost.

7.16

Met een nieuwe bloedtest gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het nieuwe coronavirus. Dat zegt hoogleraar en arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin in het AD. Doel is om te achterhalen hoe breed het virus is verspreid en hoe snel de samenleving immuniteit tegen de ziekte opbouwt.

03.30

Terwijl de corona-uitbraak het Nederlandse onderwijs vrijwel geheel heeft platgelegd, beginnen mbo'ers waar mogelijk donderdag toch aan hun examens. Opleidingen geven prioriteit aan de examens van studenten die hun diploma in zicht hebben. "Per opleiding en soms individueel bekijken we wat er moet gebeuren", zegt waarnemend voorzitter van de MBO Raad Frank van Hout tegen het ANP.

01.49

Supermarktketen Lidl bedankt in een paginagrote advertentie alle medewerkers voor de manier waarop ze zich tijdens de coronacrisis opstellen. "Al onze 19.045 medewerkers, chauffeurs en leveranciers: Bedankt voor jullie tomeloze inzet! Samen staan wij dag in dag uit klaar voor onze klanten", staat bovenaan de pagina met daaronder hun duizenden voornamen.