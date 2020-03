Man (22) op motorscooter rijdt 80 kilometer te hard en moet rijbewijs inleveren

Het rijbewijs van een 22-jarige bestuurder van een motorscooter werd dinsdag door de politie in beslag genomen nadat de Ossenaar 80 kilometer te hard reed in een woonwijk.

De bestuurder viel op omdat hij op de Schaepmanlaan in Oss wheelies uitvoerde. Toen de agenten hem staande hielden, ging hij er vervolgens vandoor. Daarop volgde een achtervolging door de Ruwaard, daarbij werden snelheden tot 120 kilometer per uur gemeten in een straat waar maar 30 kilometer per uur geldt.



De Ossenaar bleek meerdere meldingen van onveilig rijgedrag op zijn naam te hebben staan. Het rijbewijs van de man werd direct ingevorderd. Hij kreeg ook een proces-verbaal voor het negeren van een stopteken en opzettelijk veroorzaken van gevaar.