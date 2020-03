CORONAVIRUS: Weekmarkten mogen doorgaan, Defensie helpt bij verplaatsing Brabantse patiënten

De belangrijkste feiten:

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is vrijdag met 142 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Brabant telt nu 1012 patiënten.

Alle verpleeghuizen gaan dicht voor bezoekers.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is vanaf nu verantwoordelijk voor de strijd tegen het coronavirus. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg is vanwege oververmoeidheid afgetreden.

22.25

De ziekenhuizen in Friesland vangen ruim veertig coronapatiënten op uit Noord-Brabant. De eerste patiënten arriveren vrijdagavond in Nij Smellighe in Drachten. Ze worden overgebracht omdat de ziekenhuizen van Brabant vol beginnen te raken.

22.10

Weekmarkten kunnen volgende week in aangepaste vorm doorgaan. Dat hebben de drie Veiligheidsregio’s besloten. Als het gaat om het aanbieden van voedsel voorzien markten in een primaire levensbehoefte, meent de overheid. Non-food kramen zijn niet toegestaan op markten.

22.05

Hoe gaat het nou met de Bredase DJ Janoesj, die eerder furore maakte in de EO-serie Typisch Tuinzigt. Vanwege het coronavirus kunnen de makers van het programma niet zelf op pad, dus gaven ze Janus en andere oud-deelnemers een camera. Zo zien we in 'Typisch Thuis' hoe ze met het virus omgaan. "Veel rusten, denk aan de gezondheid en veel met muziek bezig zijn", zegt Janoesj in een trailer. "Heel veel sterkte de komende tijd. En weet, Noessie houdt van jullie."

22.00

We mogen naar België blijven reizen. Nederland ziet vooralsnog niet de noodzaak om beperkende maatregelen aan de grens in te stellen. Het kabinet doet tegelijkertijd het dringende beroep om in verband met het virus niet-essentiële reizen naar het buitenland te vermijden. Hiermee wordt onder meer het tanken, winkelen en op vakantie gaan in het buitenland bedoeld.

21.40

Jeangy Macrooy en andere deelnemers aan het Eurovisiesongfestival moeten voor de editie van volgend jaar nieuwe nummers insturen. Dat maakte de European Broadcasting Union (EBU) vrijdagavond bekend. Het Eurovisiesongfestival wil dit jaar een alternatieve programmering organiseren zonder wedstrijdelement nu de komende editie in Rotterdam Ahoy is afgeblazen om het coronavirus.

21.36

Er komt landelijke coördinatie om het aantal coronapatiënten vanuit Noord-Brabant te verdelen over de rest van het land. Dat hebben minister De Jonge (Volksgezondheid) en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg afgesproken. Daarbij komt er hulp van Defensie.

"Defensie kan hier uitstekend bij helpen in de logistieke support", zei Kuipers in Nieuwsuur. "Van planning tot transport."

21.30

Ouderen die besmet zijn met het coronavirus kunnen vanaf maandag verpleegd worden op een aparte afdeling van het oude Amphia Ziekenhuis. Zorginstanties De Marq en Thebe slaan de handen ineen en bouwen hun revalidatie-afdeling om tot geïsoleerde afdeling.

21.00

De dakloze Bredanaar Marco (54) leeft al 15 jaar op straat, maar noemt coronacrisis de moeilijkste tijd ooit. "Door het virus word je als dakloze behandeld als een melaatse. Normaal gesproken kan ik nog wel een eurootje bietsen of een daklozenkrant verkopen. Dat lukt niet meer"

20.37

De wedstrijd mag dan twee jaar oud zijn. Toch misten Willem II-voetballers hun club zo, dat ongeveer 600 fans op het YouTube kanaal van hun club de eerste helft van thuiswedstrijd tegen NAC uit 2016 terugkeken. De club streamde de wedstrijd omdat er vanwege het coronavirus geen voetbal is.

20.34

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) neemt dit weekend tien patiënten uit de ziekenhuizen in Noord-Brabant over die besmet zijn met het coronavirus. Zij komen op één afdeling te liggen. "Het WZA neemt deze patiënten op omdat de ziekenhuizen in Brabant overvol zijn geraakt", aldus het Drentse ziekenhuis in een verklaring.

20.32

De 100-jarige Diny mocht haar verjaardag niet vieren vanwege het coronavirus, maar de 16-jarige Nina, die haar niet kende, bracht haar een serenade.

20.29

De wijkagent van Breda (Hazeldonk) waarschuwt nog maar even. Ga niet naar België, tenzij je een flinke spaarpot hebt.



20.26

Vakanties in het buitenland worden langer geschrapt. De grootste reisorganisatie TUI inclusief Kras annuleert alle reizen nu tot begin mei. Corendon neemt maandag een besluit, andere touroperators zullen vrijwel zeker (moeten) volgen, meldt de Telegraaf.

20.18

Transavia annuleert alle geplande vluchten tot en met 15 april. De luchtvaartmaatschappij kondigde al eerder aan haar vluchten tot 5 april niet uit te voeren. Vrijdag is besloten de periode met tien dagen te verlengen.

20.15

Het aspergeseizoen staat voor de deur, maar er zijn niet genoeg mensen om ze te oogsten doordat seizoensarbeiders uit het buitenland vanwege de coronacrisis thuisblijven. Wie helpt?, vraagt brancheorganisatie ZLTO.

20.00

De bewoners van verpleeghuis De Watersteeg in Veghel zitten er dit weekend fleurig bij. Omdat de koffieproeverij vanwege de coronacrisis niet door kon gaan, kwam het bedrijf achter die proeverij vrijdag met een buslading vol bloemen langs.

19.50

Het Rode Kruis begint een centrale inzamelactie van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen waar tekorten aan zijn. Particulieren en ondernemers die in bezit zijn van deze spullen, zoals mondmaskers, handschoenen en desinfecterende middelen, kunnen zich bij de organisatie melden.

19.40

Boeren helpen de zorg een handje. ZLTO start met een inzamelingsactie van mondkapjes, overalls en spatbrillen. Boeren die wat kunnen missen, doneren die aan zorginstellingen die ze missen. ⁦

19.38

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zagen de afgelopen twee dagen een verdubbeling van het aantal coronapatiënten. "We zijn nog steeds in controll. Maar we verwachten komende week een piek en dat wordt een flinke uitdaging", aldus een woordvoerder.

Het ziekenhuis had al cohortafdelingen, waar alleen coronapatiënten behandeld worden, maar dat aantal is inmiddels uitgebreid. Het ziekenhuis hoeft nog geen patiënten te verplaatsen naar buiten Brabant. "De eerste ring is Breda, Tilburg en Uden. Dan komt Eindhoven nog goed weg, maar de echte hausse verwachten we volgende week", aldus de woordvoerder.

19.35

In Italië is de grootste stijging van het aantal doden door het coronavirus geregistreerd sinds de uitbraak een maand geleden. De autoriteiten meldden vrijdag 627 nieuwe sterfgevallen, waardoor het totaal aantal slachtoffers nu 4032 bedraagt.

19.30

Sportpsycholoog Joyce uit Oisterwijk gaat ziekenhuismedewerkers helpen. "Net als in de topsport werken zorgmedewerkers onder grote druk en in deze tijd zijn dat uitdagende omstandigheden."

19.15

Joey uit Helmond is waarschijnlijk de eerste Brabander die in het ziekenhuis lag met corona. Hij werd twee maanden geleden opgenomen in Azië, meldt het BD.

19.11

Ben je in Engeland op vakantie of voor een zakenreis? De Britse premier Boris Johnson heeft vrijdag gezegd dat de cafés, restaurants, theaters en andere uitgaansgelegenheden vanaf vrijdagavond dicht moeten om het coronavirus beter te kunnen bestrijden. Afhaalrestaurants mogen wel openblijven.

18.45

Een man heeft donderdag een hoop ophef veroorzaakt door illegaal op straat in Tilburg desinfectiemiddel en mondkapjes te verkopen. Hij deed dat zonder vergunning vlakbij de Westermarkt. De man heeft een bekeuring gekregen.

18.40

Om 19.00 uur sprak koning Willem-Alexander het Nederlandse volk toe. Omroep Brabant zond de toespraak live uit via tv, internet, Facebook en radio. Kijk het hieronder terug. Volgens royaltydeskundige Rick Evers belde de koning ook met de burgemeester van Tilburg.

18.38

Alle ouders krijgen de eigen bijdrage voor de kinderopvang of buitenschoolse opvang tijdens de periode van 16 maart tot en met 6 april terug, ongeacht of er gebruik van is gemaakt. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

18.35

Bekende Nederlanders namen een video op waarin ze personeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis steunen en aan de burgers informatie geven over de activiteiten van het ziekenhuis rondom het virus.

18.30

Nederlanders die naar België komen, moeten de noodzaak daarvan aantonen. Minister Pieter De Crem (Binnenlandse Zaken) raadt zakenreizigers aan een "geloofwaardige werkgeversverklaring" op zak te hebben. Dat geldt ook voor grensarbeiders. Toeristen, automobilisten die komen om goedkoper te tanken en eigenaren van een vakantiehuis op Belgisch grondgebied worden weggestuurd.

Mensen die in Baarle-Nassau wonen hebben wel 'recht van doorgang', laat de woordvoerder van die plaats weten.

18.20

Dat ziekenhuizen in Noord-Brabant vollopen en een beroep doen op andere ziekenhuizen was verwacht, maar dat het zo snel zou gaan niet. Dat zegt een woordvoerder van de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vrijdag in reactie op een bericht van de NOS dat Brabantse ziekenhuizen een noodoproep doen.

18.15

Baarle-Nassau telt nu ook twee coronabesmettingen, meldt de gemeente.

18.05

Tilburg sluit een deel van de fietsenstallingen.

18.00

Mis je het voetbal ook zo? Willem II zendt op haar YouTube kanaal vanavond de derby en playoff-wedstrijd tegen NAC uit 2016 opnieuw uit.

17.50

Winkeliers vragen het winkelend publiek om voorlopig doelgericht en zo veel als mogelijk alleen hun aankopen te doen, én altijd en overal 1,5 meter gepaste afstand te bewaren.

17.48

Bij BrabantZorg zijn inmiddels dertig ouderen hersteld van het coronavirus. Dat meldt de organisatie vrijdag.

17.45

Eindhoven Airport verkleint na het weekeinde de capaciteit op de luchthaven vanwege het sterk teruglopen van het vliegverkeer door de coronacrisis. De hoeveelheid personeel op de luchthaven is aangepast aan het gereduceerde aantal vluchten.

17.37

Brabantse ziekenhuizen doen een noodoproep aan ziekenhuizen elders in het land en het kabinet: de toestroom van patiënten die zijn besmet met het coronavirus is in Brabant zo groot dat er geen zorg meer kan worden verleend aan andere spoedeisende patiënten.

17.30

Alle Nederlandse burgemeesters zijn bezig met de voorbereidingen van een scenario waarin een lockdown ingaat. Dat zei voorzitter Liesbeth Spies van het Genootschap van Burgemeesters vrijdagmiddag in radioprogramma De Nieuws BV. Volgens haar zijn ingrijpender maatregelen mogelijk nodig "als de capaciteit van de zorg nog intensiever benut moet gaan worden".

17.00

Het thuiswerken zorgt voor een enorme daling van de hoeveelheid files, constateert Rijkswaterstaat dat de cijfers vergeleek. Op een normale donderdag staat 300 kilometer file, nu 6 kilometer.

16.37

De afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland nam een spoken word voor de Bredase ondernemers op, waar verschillende bekende en minder bekende Bredanaars in figureren. Het gaat om een initiatief van Pull Productions en Boost Productions.

16.35

Als het aan de burgemeester van het Nederlandse Baarle-Nassau ligt, volgen de ondernemers in haar dorp een deel van de Belgische regels. Winkels zouden maximaal één persoon per tien vierkante meter moeten toelaten die een half uur mag winkelen. Ze hoeven niet dicht.

16.25

Hoe de regels toegepast worden in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, de dorpen waar de grens door het gebied heen slingert, is nog niet duidelijk, laat een woordvoerder weten. Eerder op de dag werden onder meer in Essen al Nederlanders teruggestuurd, die alleen voor benzine kwamen. De boete als je de regels overtreedt: 4000 euro.

16.20

Andersom mogen Belgen formeel het buitenland en dus ook Nederland ook niet in. België kondigde op 18 maart een aantal maatregelen aan, die op een lock down neerkomen en tot 5 april gelden. De Belgen mogen volgens hun premier alleen de deur nog uit om naar hun werk te gaan, naar de supermarkt of apotheek. Buiten sporten mag, met maximaal twee personen.

16.13

België sluit de grenzen voor niet-essentiële in-en uitreizen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem. De maatregel was al ingegaan, maar nog niet officieel bekrachtigd.

16.07

Zes coronapatiënten uit Breda worden overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen, meldt het Dagblad van het Noorden.

16.00

Vandaag opende Jumbo een pick up point in het Bossche ziekenhuis, waar zorgpersoneel een speciaal voor hen samengestelde maaltijdtas kan ophalen na hun harde werk.

16.01

De Maatschappelijke Opvang Den Bosch en Novadic-Kentron regelen extra opvangplekken. De extra opvang vindt plaats in de leegstaande sporthal aan de Elzenstraat 2. Dit is nodig vanwege de voorspelde vorst komend weekend en de maatregelen rond het coronavirus.

De reguliere locaties zijn met wintervorst overvol en dat is vanwege het coronavirus niet gewenst.

15.59

Het aantal doden door het coronavirus in Nederland is in een dag opgelopen van 76 naar 106. Dat is een stijging van 39 procent. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte de laatste cijfers over de virusuitbraak vrijdagmiddag bekend. Van de bijna 3000 mensen bij wie besmetting is vastgesteld, komen er ruim 1000 uit Noord-Brabant.

15.52

Parkeren in het centrum van Oss is tijdelijk gratis. Zo wil de gemeente de middenstand steunen.

15.50

Wil je het ziekenhuispersoneel van het Bravisziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom een hart onder de riem steken? Het ziekenhuis heeft daar een speciale pagina voor geopend waar mensen een bericht achter kunnen laten.

15.35

Mensen moeten elkaar aanspreken als zij zien dat zij niet genoeg onderlinge afstand van elkaar houden. Dat zei premier Mark Rutte tijdens zijn persconferentie. Hij zei nog steeds mensen te zien die niet op 1,5 meter afstand zijn, merkte hij toen hij vrijdag naar zijn werk fietste.

15.30

15:13

14:54

Burgemeester Theo Weterings ven Tilburg richt zich in een brief aan iedereen die getroffen is door het coronavirus. “Ik leef mee met de mensen die direct getroffen: mensen in quarantaine, mensen die in het ziekenhuis liggen. Hun familieleden, die ook een stapje terug moeten doen en ondertussen hun geliefde minder mogen zien.” Verder spreekt hij waardering uit voor medewerkers in de zorg.

Weterings is blij dat Tilburgers hun verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen van de overheid opvolgen. “Iedereen draagt zijn of haar steentje bij en samen komen we hier doorheen”, aldus de burgemeester. “Blijf goed voor jezelf zorgen en zorg goed voor elkaar.”

14:51

Mark Rutte houdt vrijdagmiddag rond drie uur zijn wekelijkse persconferentie. Te verwachten valt dat hij vooral over de coronacrisis zal praten. De persconferentie is live te volgen op de app en site van Omroep Brabant.

14:14

Het verlossende moment is bijna aangebroken voor Sanne van Loon uit Boxtel. De 22-jarige studente van Avans Hogeschool die door de uitbraak van het coronavirus vastzit in Slowakije, zet zaterdagavond voet op Nederlandse bodem. Met behulp van een kruip-door-sluip-door-route.

14:09

Brabantse dierentuinen van Libéma hebben gezamenlijk een lesprogramma samengesteld voor kinderen die nu thuis onderwijs krijgen. Hiermee hopen de dierentuinen een leerzame aanvulling te kunnen bieden, zo maakten zij vrijdag bekend.

In Safaripark Beekse Bergen geven de rangers op dinsdag en donderdag een online biologieles. De rangers zullen voor de 'Safari School' professionele onderwijspakketten gebruiken die door de dierentuin zijn ontwikkeld voor basisscholen.

14:08

Een grafiek van de verspreiding van de Brabantse besmettingen.



14:02

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is vrijdag met 142 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Brabant telt nu toe in totaal 1012 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Landelijk is de teller van het aantal positieve tests opgelopen tot 2994. Dat is een stijging van 534 ten opzichte van donderdag. De regio waar de meeste besmettingen per 100.000 inwoners zijn geconstateerd, is het gebied rondom Boekel en Uden.

In heel Nederland zijn 106 mensen gestorven aan de infectieziekte. Dat zijn er 30 meer dan een dag eerder. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar.

13:51

Bij ziekenhuis Bernhoven in Uden is een speciale triagetent geplaatst bij de spoedeisende hulp. Op die manier kunnen ze de grote toeloop van patiënten met het coronavirus vanaf vandaag sneller verwerken. De regio waar het ziekenhuis staat, is het epicentrum van het coronavirus in Nederland.

13:43

De Bredase rijschoolhouder Ivo van Gils (39) is verontwaardigd. Hij ziet ondanks de coronacrisis nog verschillende collega's rondrijden met leerlingen in hun lesauto's. Ondanks dat de regering heeft aangedrongen op sociale onthouding. Hij snapt ook de brancheverenigingen niet.

"Die zeggen tegen rijschoolhouders: het is niet verboden, dus in samenspraak met je leerlingen mag je gewoon gaan rijden. Je moet toch voor de gezondheid van de leerlingen staan?"

13:40

Bekende Brabanders en mensen uit de ziekenhuistop figureren in een bijzonder filmpje, dat speciaal is gemaakt voor medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. De sprekers in het filmpje steken het medisch personeel een hart onder de riem. Het doel? Dat ze de moed erin houden, met name vanwege de barre tijden die er nog aan zitten te komen.

13:33

De burgemeester van het Belgische Baarle-Hertog roept winkeliers in Baarle-Nassau op om hun winkels te sluiten. In het grensdorp is sprake van een bijzondere situatie: aan de ene kant van de straat zijn de winkels dicht vanwege de lockdown in België, aan de andere kant van de straat zijn de winkels op Nederlands grondgebied nog gewoon open.

12:46

In asielzoekerscentra geldt op dit moment het advies dat de asielzoekers moeten blijven zitten waar ze zitten. Er komt een noodopvang voor vluchtelingen In Groningen die net nieuw in Nederland zijn. Verder liggen alle bewegingen stil omdat er ‘officieel’ geen grensbewegingen zijn of mogen zijn. Ook vluchtelingen die ons land weer uit zouden moeten, blijven voorlopig a in Nederland.

12:43

Koningin Máxima heeft vanochtend gebeld met het Amphia Ziekenhuis in Breda. Koningin Máxima nam volgens het ziekenhuis zelf persoonlijk contact op om de medewerkers, medisch specialisten van Amphia en alle andere Brabantse ziekenhuizen, patiënten en hun familie een hart onder de riem te steken.



12:42

Ziekenhuis Bernhoven luidt de noodklok. De regio Uden is landelijk gezien het zwaarst getroffen door het coronavirus. Dit geeft een enorme druk op het ziekenhuis in Uden, waardoor het medisch personeel het amper aan kan. "We naderen de grens van wat we aankunnen."

12:34

De schuur bij landbouwer Kris Janse in Hank zit bomvol met aardappelen. Door de coronacrisis kunnen aardappelen niet meer verwerkt worden tot friet. Om hun ouders te helpen zijn de kinderen van Kris en Susanne nu maar een handeltje begonnen. Vanuit de schuur verkopen ze de aardappelen voor vijf euro per tien kilo en het loopt storm met klanten.

12:17

Gemeente Meierijstad doet een dringende oproep aan haar inwoners: kom alleen naar de milieustraat als het écht noodzakelijk is. Aanleiding voor de oproep is de grote drukte van de laatste dagen op de milieustraten in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

12:13

Er is een donatie-doel gestart voor 'de helden van het Bernhoven ziekenhuis' dat ook ondernemers moet helpen. "Ons doel om zoveel mogelijk medewerkers van het Bernhoven ziekenhuis in Uden een dinerbon aan te bieden van een horecazaak uit de regio. Zo snijdt het mes aan twee kanten, want niet alleen onze zorgverleners, maar ook horecaondernemers hebben het zwaar" ,

"Voor elke 30 euro kunnen we een dinerbon kopen waar we een medewerker mee kunnen bedanken. Wij vragen geen 30 euro per donatie. Geef wat je kan en wil missen", aldus de oproep op de donatiepagina.

12:03

In Erp is ook een zevende coronapatiënt overleden. Het gaat om een vrouw van 70 jaar oud. Ze is overleden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

11:53

Oproepje van de wijkagent in Cuijk: neem verantwoordelijkheid, zorg voor social distancing - ook als je samen wilt voetballen.



11:30



10:50

Brabanders die nog even goedkoop willen tanken in België lopen vanaf nu het risico op een boete van 4000 euro. België heeft tijdens de coronacrisis strengere regels dan Nederland en daarom wordt er stevig gecontroleerd door een speciaal politieteam: "Mensen die niet willen luisteren gaan de bon op."

10:48

Voetballer Moreno Rutten zit al meer dan een week alleen binnen in zijn Italiaanse appartement. In het land waar de meeste coronagevallen zijn van Europa zijn de maatregelen zeer streng. Rutten mag niet naar zomaar buiten en komt de tijd maar moeizaam door. “Het is niet altijd even makkelijk om alleen thuis te zitten.”

10:35

In Erp is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een oudere man. Hij is het zesde coronaslachtoffer in het dorp.

10:14



09:47

Op Instagram bedankt de politie de glaszetter Willy van Erp, die gisteren is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. "Willy stond 365 dagen per jaar en 24/7 klaar voor de inwoners van Oss en omgeving om (nood)glas te plaatsen. In de ruim 40 jaar dat Willy actief was hebben wij veel gebruik gemaakt van zijn diensten. Ook in de nachtelijke uren bij inbraken, snelkraken en andere diefstallen. Willy stond altijd klaar!"



09:44

Supermarktketen Albert Heijn heeft vanaf maandag een speciaal uurtje voor ouderen. Mensen van boven de 70 kunnen dan op werkdagen tussen zeven en acht uur 's ochtends terecht voor hun boodschappen voordat de winkel voor iedereen opengaat.

09:33

De coronacrisis heeft grote impact op het bedrijfsleven. Gemeente Helmond heeft daarom een ondernemersloket geopend. Getroffen ondernemers kunnen hier terecht.

09:20

De toespraak van de koning vanavond om zeven uur is live te zien op alle kanalen van Omroep Brabant.

09:18

Plekken langs de weg zoals wegrestaurants en benzinepompen moeten hun sanitaire voorzieningen open houden voor vrachtwagenchauffeurs, die juist nu extra hard werken om winkels te bevoorraden. Die oproep doet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

09:12

Koning Willem-Alexander zal het land vrijdagavond via de televisie toespreken over de coronacrisis. Dat heeft Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag laten weten. De toespraak wordt om zeven uur uitgezonden door de NOS, RTL, SBS en enkele regionale omroepen.

08:48

De show van A Day To Remember in 013 in Tilburg wordt verplaatst naar dinsdag 6 oktober.

08:46

Een mooi initiatief van de burgemeester van Mill, Antoine Walraven



08:37

De coronacrisis heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de Nederlandse woningmarkt. Volgens economen van de Rabobank ligt het voor de hand dat de huizenprijzen hierdoor minder hard zullen stijgen.

"De maatregelen om de virusuitbraak in te dammen, waaronder gesloten scholen en de oproep tot social distancing, kunnen het lastiger maken om een huis te bezichtigen," zegt Rabo-econoom Carola de Groot. Volgens haar kan dit, samen met de terugval in werkgelegenheid en inkomsten, tijdelijk de vraag naar koopwoningen verminderen.

08:15

Er is donderdag opnieuw iemand overleden in het Amphia Ziekenhuis in Breda aan COVID-19, de ziekte die het nieuwe coronavirus overbrengt. Het is het negende sterfgeval in het ziekenhuis tot nu toe, meldt het ziekenhuis vrijdagochtend.

Gisteren verzorgde het Amphia in totaal 40 mensen met COVID-19. 13 van hen lagen op de intensive care. Er zijn gisteren twee patiënten ontslagen en vijf patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

07:55

Onder andere hoofdcoach Jacco Verhaeren heeft een open brief ondertekend van de Australische zwembond die pleit voor 'fair play' op de Olympische Spelen.

"We begrijpen dat het extreem moeilijk is om beslissingen te nemen over de Olympische en Paralympische Spelen", schrijft de Australische zwembond. "Het zou voor alle betrokkenen vreselijk zijn als cancelen of uitstellen de uitkomst wordt. Maar de basis van de olympische en paralympische competitie is 'fair play', een waarde die we van groot belang vinden. Die mag niet worden aangetast."

07.05

De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), bedankt gasten, ondernemers en politici voor hun steun in de tijd waarin het coronavirus om zich heen grijpt. Dat doet de organisatie in een paginagrote advertentie die vrijdag in de krant staat. Ook mensen met een vitaal beroep, horecaleveranciers en premier Mark Rutte worden in het zonnetje gezet.

06.47

Het Nederlandse consumentenvertrouwen voor de maand maart vertoont een stabiel beeld, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt de graadmeter uit op hetzelfde niveau als in februari.

04.51

Drogisterijen roepen mensen op niet grotere hoeveelheden te kopen dan normaal. In een paginagrote advertentie in de landelijke kranten schrijven Kruidvat, Etos, DA, DIO, Trekpleister en de zelfstandige drogisterijen dat ze op die manier iedereen kunnen blijven bedienen.