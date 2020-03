LIVEBLOG CORONAVIRUS ZONDAG: 224 nieuwe besmettingen, prachtige lichtshows door heel Brabant

De belangrijkste feiten:

• Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is zondag met 224 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dit blijkt uit de nieuwste, dagelijkse gegevens van het RIVM.

• Brabant telt nu toe in totaal 1404 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

• Dertig ernstig zieke Brabanders zijn zondag verplaatst naar een ander ziekenhuis in Nederland.

22.15

We sluiten dit liveblog af voor vandaag. Maandagochtend houden we je weer de hele dag op de hoogte van al het nieuws rondom de corona-uitbraak.

20.45

De actie LightTheSky leverde zondagavond prachtige beelden op.

20.00

#LightTheSky is in heel Nederland van start gegaan en natuurlijk ook in Brabant.

19.30

Een achtste inwoner van Erp is aan het coronavirus overleden.

19.00

Hoewel evenementenorganisaties zelf keihard zijn getroffen door de coronamaatregelen, komt de branche met een lichtpuntje voor mensen in de duisternis. Zondagavond om acht uur zullen bedrijven, theaters en andere ondernemers in de branche de hemel letterlijk verlichten.

16.50

In totaal dertig patiënten uit Brabantse ziekenhuizen zijn zondag naar andere ziekenhuizen in het land gebracht. Volgens Michiel Jonker van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) waren dat er minder dan gepland. "Een aantal patiënten was er te ernstig aan toe om te worden vervoerd en er zijn ook mensen overleden", zei Jonker tegen het ANP.

16.45

Ook in Vught heeft de jeugd blijkbaar lak aan de RIVM-richtlijnen. "Een gênante vertoning. Hoe bepaalde jongeren het nieuws volledig aan hun laars lappen", mailt een omwonende.

Vughtse jeugd negeert RIVM-richtlijnen.

16.35

Alle oproepen ten spijt blijken sommige Brabanders hardleers. Op diverse plekken in de provincie worden de RIVM-richtlijnen genegeerd.

16.30

Vertier in Tilburg, waar bewoners van de Leyhoeve werden getrakteerd op een pop-up-concert.





15.25

Afgelopen week werd besloten om de basketbalcompetitie te laten voor wat het is. En dus mogen de veelal buitenlandse spelers van Heroes Den Bosch weer naar huis. En zo stond de wagen van Heroes-speler Elijah Wilson middenin de weekmarkt en vroeg de clubeigenaar met een knipoog waar hij de autosleutels had gelaten. De weekmarkt moet natuurlijk wel door kunnen gaan.

De auto van Heroes-speler Elijah Wilson.

15.00

Het Spoorpark in Tilburg gaat zondagmiddag om 16.00 uur voor onbepaalde tijd op slot. Er was op de sociale media veel te doen over het recreatiegebied, waar het ondanks alle waarschuwingen veel te druk zou zijn. "We realiseren ons dat het belangrijk is dat mensen van de gezonde buitenlucht kunnen genieten en hebben in de besluitvorming laten leiden door de gemeentelijke en/of landelijke richtlijnen. Namens het bestuur, parkmanagement en alle Spoorpark vrijwilligers betreuren we het genomen besluit, maar we staan er vanuit het oogpunt van volksgezondheid volledig achter", is te lezen in een bericht op de website.

14.25

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is zondag met 224 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. Brabant telt tot nu toe in totaal 1404 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld. In de grafiek zijn de laatste cijfers te zien.

14.15

De Nederlandse Spoorwegen hebben zondag mensen opgeroepen niet met de trein te reizen als dit niet strikt noodzakelijk is. Het bedrijf doet dat in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De NS rijdt sinds zaterdag volgens een speciale regeling. Die houdt in dat vanaf ieder station in Nederland in alle richtingen twee treinen per uur rijden. Vanaf stations waar normaal één keer per uur een trein vertrekt, blijft dit zo. De NS adviseert verder: houd voldoende afstand van elkaar, minimaal 1,5 meter, in de trein en bij het in- en uitstappen. De afgelopen dagen heeft ongeveer 10 procent van het normale aantal reizigers gebruik gemaakt van de trein.

14.00

Op Eindhoven Airport zijn zondag nog twee vluchten uit Spanje geland ondanks het verbod van vluchten uit dat land. Volgens een woordvoerder van het vliegveld ging het om repatriëringsvluchten. “Hier zitten alleen mensen in die terug moeten naar Nederland”, zegt hij. Zondag landden er vliegtuigen uit Málaga en Alicante. Hoelang die repatriëringsvluchten nog aanhouden, kon de woordvoerder niet zeggen. Hij verwachtte dat het in ieder geval de komende week nog doorgaat.

13.55

Wat NOC*NSF betreft kunnen de Olympische Spelen doorgaan, mits het coronavirus wereldwijd onder controle is. Dit schrijft de Nederlandse sportkoepel aan het organiserende Internationaal Olympisch Comité. Waar de sportkoepel nog een afwachtende houding aanneemt, is de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) stelliger. Deze bond is de eerste grote sportbond in Nederland die zich uitspreekt tegen het doorgaan van de Zomerspelen, zo liet voorzitter Marcel Wintels uit Drunen weten. Onder anderen baanrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel zou deze zomer in Japan kans maken op meer gouden medailles.

13.15

Er is hulp uit de tropen onderweg. Volgens NOS Teletekst hebben zich 71 tropenartsen gemeld om te willen helpen bij het beteugelen van de corona-uitbraak in Brabant. De Inspectie voor Volksgezondheid en de artsenfederatie KNMG zeiden zaterdag dat er behoefte is aan tropenartsen, die kunnen helpen bij de coördinatie van de zorg. Ook bij het bepalen of mensen met klachten opgenomen moeten worden in een ziekenhuis kunnen ze een rol spelen.

12.50

Goed nieuws uit het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hier werd de 16-jarige Sehraz uit Breda enige dagen kunstmatig in slaap gehouden, nadat hij er was opgenomen vanwege het coronavirus. Deze ochtend is hij weer bijgekomen, zo meldt RTL Nieuws. Het 'Erasmus' is ook één van de ziekenhuizen in ons land die patiënten overnemen die in eerste instantie in een ziekenhuis in Brabant werden verpleegd. Ambulances rijden af en aan om de vele honderden patiënten te halen en te brengen.



12.35

De afgelopen 24 uur zijn in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom zes nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat brengt het totaal aantal patiënten met bewezen corona op 28, zes van hen liggen op de intensive care. Het ziekenhuis laat verder weten heel blij te zijn met de ‘enkele honderden lieve berichten en complimenten’ die zijn binnen gekomen op de speciale website www.bravisziekenhuis.nl/hart.

12.00

In België zijn zaterdag acht coronapatiënten overleden en 586 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het land heeft nu 3401 gevallen geconstateerd van wie er 75 aan de gevolgen van het virus zijn bezweken. In de diverse ziekenhuizen liggen 1380 patiënten onder wie 290 op de intensive care. Dit zijn er 52 meer dan vrijdag, melden de gezondheidsautoriteiten.

11.30

Omdat het belangrijk is dat iedereen doordrongen raakt van de noodzaak om anderhalve meter afstand tot anderen te houden en thuis te blijven bij ziekte of verkoudheid, is zondagochtend een landelijk bericht via NLAlert verstuurd. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer sluiten graag aan bij deze oproep.

11.25

In navolging van het kabinet, de provincies en gemeenten bieden nu ook waterschappen gedupeerde ondernemers de helpende hand. Bedrijven en zzp’ers mogen belastingen later betalen en een aantal waterschappen zet de invordering van belastingen zelfs helemaal stil. Veel waterschappen gaan rekeningen van bedrijven sneller betalen en ze proberen ook zo veel als mogelijk projecten door te laten gaan om ondernemingen aan het werk te houden.

11.20

Boswachters en andere natuurbeheerders zijn boos over wandelaars en fietsers die ondanks alle waarschuwingen toch in groepjes de natuur in trekken. "Het lijkt wel zomervakantie zo druk is het in het bos. Iedereen boven op elkaar. Groepen die gezamenlijke activiteiten organiseren. Hoezo coronavirus?", vraagt boswachter Paul Jansen in Erp zich af.

11.10

Longartsen zitten met hun handen in het haar, omdat er geen effectieve behandeling is voor het coronavirus. In een nieuwe Nederlandse richtlijn die specialisten zaterdag met elkaar bespraken, staat dat er nog onvoldoende bewijs is voor de werking van de in de richtlijn genoemde medicijnen. Dit meldt het Algemeen Dagblad. "Wat we tot nu toe in de praktijk zien in Brabant is dat de aanbevolen medicijnen niet veel effect lijken te hebben. Patiënten hebben in ieder geval wel last van bijwerkingen, zoals depressieve klachten, misselijkheid en braken”, aldus Leon van den Toorn, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

10.50

Er zijn nog geen boetes uitgedeeld aan mensen die vanuit Nederland naar België zijn gereden om er bijvoorbeeld te gaan tanken. De politie in onder meer Essen, ten zuiden van Roosendaal, dringt erop aan altijd bewijsstukken mee te nemen om aan te tonen dat het bezoek aan de zuiderburen een dringende reden heeft. Werkgevers zouden die bijvoorbeeld kunnen verstrekken.

10.00

Thuis droog zwemmen? Waarom niet? Ranomi Kromowidjojo geeft zelfs tekst en uitleg op haar Instagrampagina. De Eindhovense zwemster doet er alles aan om fit te blijven om bijvoorbeeld al dan niet tegen beter weten in klaar te zijn voor de Olympische Spelen. Hier hoort ook visualiseren bij, dan kun je je voorstellen dat je zwemt, terwijl je thuis bent.



ranomikromo View Profile View More on Instagram ranomikromo



Als je al je huiswerk hebt gemaakt en je baalt hard dat je niet kunt zwemmen heb ik iets leuks voor je! Iets wat je overal en altijd kunt doen, maar net als bij zwemmen kun je nooit uitgeleerd raken.

Een tool die ik normaal gebruik voor (vóór) wedstrijden is visualiseren. En dat kun je gewoon thuis doen! Zo vaak en zo lang je wilt. Door je gedachten zo specifiek mogelijk te richten op iets, bijvoorbeeld je rugcrawl techniek, ben je als het ware toch aan het trainen. Dit klinkt misschien super stom. Maar geloof me, het werkt echt!

Door visualiseren kun je je voorstellen dat je zwemt, terwijl je thuis zit. Dat zijn prikkels van binnenuit. Maar je hersenen maken geen onderscheid tussen prikkels van binnen of buitenaf.

Ik zal verklappen wat ik normaal doe. (Eigenlijk zou ik vandaag een wedstrijd hebben, dus zou ik deze oefening ook doen) Hiermee kun je meteen aan de slag! Dan komen we later wel terug op het “trainen”. Ik sluit m’n ogen en vanaf dat moment sta ik achter het startblok, klaar om 100m vrij te zwemmen. Ik zie niet alleen alle details, de lijnen, de druppels op het blok. Maar ik voel ook hoe strak m’n zwempak, bril en badmuts zit. Ik hoor de mensen op de tribune, en de speaker. Ik kan zelfs een beetje de chloorlucht ruiken.

Dan komt het fluitje dat ik op het blok mag gaan staan. Nu is het moment, ik kan dit, ik heb er zin in! Als het start signaal gaat weet ik precies wat ik doe. Op welke manier ik het water in duik, hoe diep ik het water in kom, 9 kicks onderwater, en dan een perfecte break. Etc etc.



Het mooie van visualiseren is dat je het perfect kunt maken. En dat gaat je helpen om het straks ook perfect in het water uit te voeren. Maar het is wel belangrijk om het zo specifiek en gedetailleerd mogelijk uit te voeren.

9.15

De afgelopen dagen zijn in het Amphia Ziekenhuis in Breda twee coronapatiënten overleden, tot zaterdag ging het om negen dodelijke slachtoffers. In totaal 58 mensen die met dit virus besmet zijn, worden er nu verzorgd, van wie tien op de intensive care. In totaal achttien mensen met corona zijn inmiddels overgebracht naar andere ziekenhuizen; zes patiënten die met COVID-19 waren opgenomen, zijn ontslagen.

7.15

Het lijkt nog ver weg, toch heeft de organisatie van de Avond4daagse in Roosendaal besloten de editie van dit jaar af te gelasten. Het wandelevenement zou worden gehouden van 11 tot en met 14 mei. ”Met zo’n 3000 deelnemende kinderen vergezeld door zo’n 1500 begeleidende ouders is het zo’n massaal gebeuren dat de kans op elkaar besmetten levensgroot is”, zo meldt de werkgroep A4D van arsv THOR. Het is niet de enige avondwandelvierdaagse in ons land die nu al is geschrapt.

5.00

'Ga niet naar de kust om er te genieten van de zee en zon.' Diverse burgemeesters van badplaatsen in ons land roepen mensen om het strand te mijden. Ze willen zo voorkomen dat te veel mensen te dichtbij elkaar komen. John Jorritsma, burgemeester van de gemeente Eindhoven, gebruikte hierover zaterdagavond ook al duidelijke taal. Arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis maakt zich eveneens grote zorgen. In het tv-praatprogramma Op1 zei hij zaterdagavond: "Ik begrijp het, maar vind het niet verstandig. Het is geen spelletje." Kluytmans had het verder over een 'volledig beheersbare' situatie in zijn ziekenhuis en hij zei ook dat 'Nederland klaar is voor de verwachte hausse.' De werkdruk maakt volgens hem ook positieve energie los.

3.00:

Agenten van de politie die zaterdagavond en -nacht moesten werken, hebben een smakelijke dienst achter de rug. Ze werden getrakteerd op vers gebakken cupcakes. Een inwoner van de stad wilde zo laten weten dat er ook aan hen wordt gedacht tijdens deze moeilijke periode. De 'huisbakker' heeft ook eenzame ouderen in een zorgcentrum verrast.