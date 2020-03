LIVEBLOG CORONAVIRUS: twee doden in Amphia, quarantaineregel wordt strenger na crisisberaad

De belangrijkste feiten:

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is maandag met 154 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

Brabant telt tot nu toe in totaal 1558 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Dertig ernstig zieke Brabanders zijn zondag verplaatst naar een ander ziekenhuis in Nederland.

De maatregelen rondom social distancing worden verder aangescherpt, er worden boetes uitgedeeld als mensen de regels niet naleven.

19.00

Het kabinet kwam na crisisberaad maandag met een persconferentie over de coronacrisis. De maatregelen rondom social distancing worden verder aangescherpt. Op drie punten kwam het kabinet met aanpassingen:



1. Samenkomsten (evenementen en bijeenkomsten worden tot 1 juni verboden in plaats van 6 april. Er geldt ook geen ondergrens meer van 100 personen. Daarnaast wordt quarantaine strenger toegepast, als een gezinslid koorts heeft, moet iedereen thuis blijven.

2. Burgemeesters kunnen vanaf nu bestaande maatregelen beter handhaven via een noodverordening.

3. Er worden boetes uitgedeeld als mensen zich er niet aan houden.



Naast de kritiek op mensen die zich weinig aantrekken van hygiëne-adviezen tegen het coronavirus, geeft het kabinet een pluim aan de "meesten" die zich wel houden aan de afspraken.



18.56

Bij tankstation Berkman in Ulvenhout wordt gewaarschuwd om bij het tanken van benzine of diesel handschoenen te gebruiken in verband met het coronavirus.



Tanken? Handschoenen aan! (foto: Erald van der Aa)





18.41

Burgemeester Roland van Kessel spreekt de inwoners van Cranendonck toe.





18.30

Meer dan vijftig coronapatiënten in Brabant zijn maandag opgehaald en verplaatst naar ziekenhuizen elders in het land. Sinds vrijdag gaat het inmiddels om bijna tweehonderd zieke mensen. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen in Brabant.



18.20

Ziekenhuizen stellen vanwege de uitbraak van het coronavirus massaal behandelingen en consulten van andere patiënten uit. Andere afspraken proberen ziekenhuizen zoveel mogelijk om te zetten in zorg op afstand. Ruim vier op de tien ziekenhuizen verwachten meer toestroom uit de eigen regio, 29 procent verwacht zowel meer patiënten uit het eigen gebied als uit andere regio's waar relatief veel mensen zijn besmet, zoals Brabant.



18.02

Een mooie boodschap voor opa en oma in Heeze.





17.50

Om de zorg voor mensen met coronaklachten zo goed mogelijk te organiseren, maken alle huisartsen in Vught vanaf dinsdag gebruik van de Martinihal. Zo voorkomen ze dat patiënten het virus in de huisartsenpraktijken verspreiden.



17.30

Een deel van de Nederlandse militairen op missie komt vroegtijdig terug.



17.28

Steeds meer sportscholen zetten de abonnementen van leden tijdelijk stop. Bij sportscholen Fit For Free & SportCity hoeven mensen voorlopig niet te betalen. Dat besluit is genomen omdat de sportscholen vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus voorlopig dicht zijn.



17.21

Nadat mensen afgelopen week ook medicijnen gingen hamsteren, is de situatie in apotheken weer genormaliseerd. "Zolang onze eigen medewerkers niet ziek worden, kunnen we het wel aan", zegt Jacco Pesser van Apotheek Oudenbosch.



17.12

Mondkapjes zijn nodig: ook gemeenten doen oproepen deze ter beschikking te stellen.





17.01

Mondkapjes worden ingezameld, maar ook andere materialen zijn welkom. Ziekenhuizen zijn blij met aangeboden hulp en steunacties.



16.55

Het kabinet komt maandag opnieuw bij elkaar voor crisisberaad over de coronacrisis. Rond zeven uur is er een persconferentie. Die is live te volgen via alle kanalen van Omroep Brabant.



16.52

Vanaf dinsdag wordt een vijfde traumahelikopter ingezet om patiënten van intensive care-afdelingen te vervoeren. De helikopter gaat vanaf zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds patiënten vervoeren door heel Nederland en start vanaf vliegbasis Volkel.



16.32

Mensen worden inventief in tijden van crisis: Frans Fransen fabriceerde afgelopen weekend vanuit zijn Deurnese werkplaats een simpele versie van een beademingsapparaat. "Ik hoop niet dat het nodig is, maar het is fijn dat er iets is, mocht er een tekort zijn."



16.28

Maximaal honderd Belgische douaniers gaan vanaf woensdag de politie ondersteunen bij grenscontroles. De federale minister van Financiën, Alexander de Croo, verantwoordelijk voor de douane, heeft dat gemeld. De zuiderburen sloten vorige week de grenzen voor niet-essentieel verkeer vanwege de corona-epidemie. Maar om dat te handhaven is veel personeel nodig. De federale verkeerspolitie heeft de douane daarom om hulp gevraagd, en gekregen.



16.23

Reisorganisatie Corendon heeft besloten om al haar vakanties met vertrek tot 1 juni 2020 te annuleren. Het besluit komt na het reisadvies van de overheid die niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland voorlopig afraadt. "Vakantie en vluchten worden geannuleerd, maar klanten zijn hun geld niet kwijt. Zij behouden het bedrag dat al is betaald als tegoed voor een volgende vakantie", aldus Corendon. Eerder besloot Transavia al de toestellen voorlopig aan de grond te houden.

16.20

Chinese zusterstad Yangzhou steekt Breda helpende hand toe en stuurt mondkapjes.





16.18

De versmarkt in Uden gaat aanstaande vrijdag ondanks de coronacrisis 'gewoon' door. Dat laat de gemeente weten op hun website.



16.08

Veel mensen brengen als uitje een bezoek aan de Milieustraat. Ook dat wordt afgeraden bij klachten en ook hier geldt het advies: anderhalve meter afstand.





16.03

Op veel plekken zijn ze niet meer welkom of kunnen ze door de maatregelen rond de coronacrisis niet meer terecht. Even een bakkie doen of een uitsmijter eten is er voor veel beroepschauffeurs niet meer bij in hun favoriete chauffeurscafé. Wegrestaurant Napoleon in Hank is voor de vele nationale en internationale chauffeurs nog een lichtpuntje. Op een veilige manier kunnen ze toch komen douchen en een warme maaltijd bestellen.



15.55

GGD-personeel vraagt aandacht voor het tekort aan mondkapjes.





15.50

Het is nog te vroeg om enthousiast te zijn, volgens de RIVM. Het wordt een "cruciale week". Het coronavirus heeft de laatste 24 uur 34 levens geëist, minder dan het etmaal daarvoor, toen 43 mensen overleden aan de ziekte. Het aantal vastgestelde besmettingen is ook minder snel toegenomen: zaterdag bedroeg de stijging nog 21 procent, zondag 16 procent en maandag kwam er 13 procent aan positieve testen bij.

15.26

Het is stil in de Brabantse dierentuinen nu ook zij de deuren moesten sluiten door de coronacrisis. Maar schijn bedriegt. De verzorging van de dieren moet natuurlijk wel doorgaan. En om de thuiszittende kinderen een plezier te doen, gaan drie Brabantse dierentuinen nu online les geven.



15.24

Het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom heeft een update gepubliceerd. Momenteel verblijven in het Bravis ziekenhuis 31 patiënten die positief zijn getest op het coronavirus. Acht daarvan liggen op de Intensive Care. Op dit moment zijn er nog voldoende bedden en medewerkers om besmette patiënten goed te kunnen verzorgen. Sinds afgelopen weekend is er een landelijk coördinatieteam opgericht om patiënten te kunnen uitplaatsen naar andere ziekenhuizen. Hoewel de Intensive Care de druk voelt toenemen, is het verplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen op dit moment nog niet aan de orde voor het Bravis ziekenhuis.

15.13

Vrachtwagens zouden maximaal een kwartier moeten wachten bij de grens als ze naar een ander EU-land willen rijden. Dat is een van de richtlijnen voor de voorrangsstroken bij de grenzen voor trucks die de Europese Commissie heeft voorgesteld.

15.11

De dakloze Marco, die al vijftien jaar lang op straat leeft en momenteel in Breda verblijft, maakte moeilijke tijden door in deze coronacrisis. Maar dankzij een Bredase kermisexploitant die hem te hulp schoot, heeft hij nu woonruimte en ligt er hulp van de gemeente in het verschiet.

15.07

Ook de TU Eindhoven draagt een steentje bij.



15.04

Nathalie Ververs, spoedeisendehulparts in het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven, heeft een emotioneel gedicht geschreven. "Lieve mensen, blijf alsjeblieft binnen!" Lees hier haar gedicht.

14.47

Deze grafiek toont een soortgelijk verloop, maar dan met nieuwe sterfgevallen in plaats van geconstateerde besmettingen.



14.45

De grafiek hieronder toont de toename van nieuwe besmettingen, van dag tot dag.







14.42

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is maandag met 154 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. Brabant telt tot nu toe in totaal 1558 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

14.38

Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis roept mensen op om vaker binnen te blijven.



14.25

Het coronavirus houdt Erp volledig in zijn greep. De geruchtenmolen rondom het aantal doden draait dan ook op volle toeren. Volgens inwoners zouden er inmiddels zeker elf mensen zijn overleden.

14.12

De overheid en de reissector gaan een extra inspanning leveren om gestrande Nederlandse reizigers uit het buitenland terug te halen. Het gaat om een complexe en unieke operatie. Rijksoverheid, reisbranche en verzekeraars maken hiervoor tot eind april 10 miljoen euro vrij.

14.00

Het is de tweede week dat alle scholen gesloten zijn vanwege het coronavirus en kinderen thuis les krijgen. Dat verloopt niet altijd vlekkeloos. "Er zijn wel gezinnen waar we ons zorgen over maken", zegt directeur Carmen van Krevel van basisschool Fellenoord in Eindhoven. "Niet iedere ouder is even pedagogisch begaafd en sommige kinderen hebben nou eenmaal extra aandacht nodig. Dat los je niet op met filmpjes."

13.56

Koning Willem-Alexander werkt deze weken zoveel mogelijk vanuit huis in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Zijn wekelijkse gesprek met minister-president Mark Rutte vond maandag daarom telefonisch plaats. "Daarmee volgen zij de richtlijnen om vanuit huis te werken waar dat kan", licht de Rijksvoorlichtingsdienst toe.

13.42

Huisarts Piet Muilwijk uit Altena is besmet geraakt met het coronavirus. Op dit moment zit hij thuis, maar hij gaat er vanuit dat hij snel weer patiënten kan ontvangen. Dit laat hij weten op de website van de praktijk.

13.24

Hotelketens Van der Valk en Fletcher bieden locaties aan voor onder meer de opvang van coronapatiënten. Het gaat dan om patiënten die 'te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht voor thuis', aldus de woordvoerder van het coronacentrum dat nu wordt voorbereid in een Van der Valk-hotel in Urmond (Limburg). In de rest van het land, ook in Brabant, worden soortgelijke centra voorbereid.

12.58

Er zijn klachten dat een pompje Sanicur handcleangel bij Etos in Schijndel vijftien euro kost.

12.45

De Eindhovense muzikant Joel Boreel is zwaar getroffen door het coronavirus. Vanuit het ziekenhuis waarschuwt hij anderen om het niet te onderschatten. ''Neem het alsjeblieft serieus en blijf binnen'', zegt de 39-jarige terwijl zijn lichaam hard moet werken om te blijven ademen.

12.32

Zondag zijn er 43 patiënten uit Brabantse ziekenhuizen overgebracht naar ziekenhuizen elders in het land. In totaal zijn er sinds vrijdag 143 patiënten verhuisd.

12.18

Thuisorganisatie Thebe gaat de thuiszorg verminderen door de coronacrisis. In een brief aan cliënten schrijft de thuiszorgorganisatie dat de wijkverpleging ook aan de oproep van de regering moet voldoen om zo min mogelijk contact te hebben met andere mensen. Thebe wil familie en andere mantelzorgers inschakelen om een deel van hun zorg over te nemen.

12.17

De weekmarkten in Brabant mogen in aangepaste vorm doorgaan. De veiligheidsregio's in de provincie hebben dit besloten omdat markten voorzien in een eerste levensbehoefte (voedsel).

12.09

Wereldwijd zijn meer dan een miljard mensen gevraagd thuis te blijven om besmetting met het nieuwe coronavirus te voorkomen. Het gaat om inwoners van zo'n vijftig landen en gebieden, aldus een telling door het Franse persbureau AFP.

11.56

Het ouderenuurtje in de supermarkt slaat aan bij Albert Heijn, is de eerste indruk bij de Zaanse supermarktketen. Een woordvoerder laat weten dat er voldoende behoefte lijkt te zijn. Albert Heijn hield maandag tussen zeven en acht uur 's ochtends het eerste ouderenuurtje, waarbij klanten uit andere leeftijdsgroepen wordt gevraagd voorrang te verlenen aan 70-plussers.

11.43

Een aantal grote kappersketens gaat vanaf maandagmiddag één uur dicht vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De ketens, waaronder BrainWash, Cosmo, Hizi Hair, Kinki, Kappers en TEAM Kappers, menen dat het in het algemene belang is om dicht te gaan, ondanks het advies van het RIVM dat kappers gewoon open kunnen blijven.

11.20

Medisch Centrum Waalre heeft afgelopen weekend haar narcose-en beademingsapparatuur verhuisd naar het Veldhovense Ziekenhuis Maxima Medisch Centrum. "Het Maxima Medisch Centrum kan door de extra middelen 3 extra IC-bedden realiseren", aldus het Medisch Centrum Waalre.

11.04

Over de grens groeit het optimisme licht. De toename van het aantal Duitse coronabesmettingen is iets aan het afnemen. Of de trend doorzet, is met zekerheid pas woensdag te zeggen, aldus het Duitse gezondheidsinstituut Robert Koch-Institut. De instantie vermoedt dat de maatregelen tegen verdere verspreiding van het virus hun vruchten beginnen af te werpen.

10.50

Een lichtpuntje bieden in donkere dagen, dat was het doel van licht- en geluidbedrijven in het hele land. Rick Leussink van het bedrijf Delighted uit Ruurlo bedacht de actie Light The Sky. Stagelight uit Den Bosch besloot het mee aan te jagen. Het werd dan ook snel overgenomen door collega's in de evenementenbusiness.

10.36

De achtjarige Skye van Elderen zag dit weekend op het Jeugdjournaal hoe mensen nog massaal naar parken, stranden en bossen gaan. Dat is niet de bedoeling, dacht hij. Dus pakte hij zijn kleurpotloden, liniaal en papier om superheld Super Skye een belangrijke boodschap over te laten brengen. ''Alleen zo verslaan we het virus.''

10.28

LTO Arbeidskracht gaat vraag en aanbod van seizoenswerk samenbrengen nu een tekort aan arbeidskrachten dreigt in de land- en tuinbouw als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om enkele honderden boeren en tuinders. Deze week start de wervingscampagne.

10.27

10.06

De coronapatiënten worden in speciale ambulances vervoerd.

09.55

Innovatie in Tilburg, want het is niet voor iedereen mogelijk nu de straat op te gaan. Daarom opent Tilburg het eerste virtuele politiebureau in Nederland.

09.01

Ook ver over de Brabantse grens blijven de Olympische Spelen de gemoederen bezig houden. De prominente Japanse voetbalster Nahomi Kawasumi heeft zich maandag teruggetrokken als deelneemster aan de estafette met de olympische vlam. De international maakt zich zorgen over het coronavirus.

Hoe gaan Brabantse sporters eigenlijk met het coronavirus om?

08.25

Er zijn de afgelopen 24 uur opnieuw twee mensen overleden aan COVID-19 in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Dat meldt het ziekenhuis maandagochtend in een dagelijkse update. In totaal zijn er dertien mensen in het ziekenhuis aan de ziekte overleden.

Er zijn zondag 56 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd in Amphia, van wie 11 patiënten op de intensive care. In dat tijdsbestek zijn er twee patiënten met COVID-19 uit Amphia ontslagen

8.20

De Europese Centrale Bank (ECB) zal waar nodig nog meer doen om de coronacrisis te beteugelen, bovenop het noodpakket aan maatregelen dat recent is gepresenteerd. Dat zei ECB-bestuurder Ignazio Visco in een interview met de Italiaanse krant La Stampa.

8.00

Het wereldkampioenschap longboarden dat plaats zou vinden op 11 en 12 april in het Klokgebouw in Eindhoven, is vanwege het coronavirus verplaatst naar 19 en 20 september.

7.45

Nederlanders die momenteel nog in Zuid-Korea verblijven, hebben dinsdag en donderdag nog de kans om terug naar Schiphol te vliegen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken voert de KLM dan nog twee rechtstreekse vluchten uit vanaf Incheon International Airport in Seoul.

06.00

Het Rode Kruis heeft afgelopen weekend duizenden beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen ontvangen. Het gaat onder meer om ruim 125.000 maskers, 36.000 beschermingsbrillen en 500 liter desinfecterende vloeistof. Vrijdag deed de hulporganisatie een oproep aan particulieren en ondernemers die beschikken over de juiste materialen om spullen te doneren aan de hulporganisatie.

03.30

De eerste loketten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis gaan maandag open. In verschillende grote steden kunnen zij al terecht voor hulp, ook al is de regeling nog niet geheel goedgekeurd.

03.30

Ouderen die even rustig willen winkelen kunnen vanaf deze maandag terecht bij een speciaal ouderenuurtje in meerdere supermarkten. Op die manier lopen ze minder risico het coronavirus op te lopen en hebben ze minder kans om mis te grijpen. Bij meerdere filialen van Jumbo kon het al, maar vanaf maandag kunnen 70-plussers op werkdagen tussen zeven en acht uur 's ochtends ook bij Albert Heijn terecht voor hun boodschappen, voordat de winkel voor iedereen opengaat. Lidl introduceert een aparte kassa voor ouderen tussen negen en elf uur 's ochtends, in winkels waar dat goed kan.

03.30

De ministeriële crisiscommissie van het kabinet komt maandagavond opnieuw bijeen om te overleggen over coronamaatregelen. Na een weekend waarin veel Nederlanders toch in groepen van het mooie weer leken te genieten, komen strengere maatregelen steeds dichterbij.

01.23

Vakbond FNV is bereid om in het uiterste geval uitbetaling van het vakantiegeld op te schorten bij bedrijven die niet genoeg hebben aan de noodsteun van het kabinet. Dat schrijft De Telegraaf. Onder meer de horeca en detailhandel hebben de bonden hierom gevraagd.