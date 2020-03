Gezinsleven getroffen door strengere maatregelen: minder bezoek en allemaal thuis bij verkoudheid

Het kabinet kwam gisteren ook met strengere regels voor het gezinsleven. Geen gezamenlijke uitjes meer naar de supermarkt en het hele gezin gaat in lock down als er iemand koortsverschijnselen heeft.

De quarantaineregel wordt strenger toegepast. Als één persoon in het gezin koortsverschijnselen heeft, moet het hele gezin binnen blijven. De enige uitzondering hierop is als één of beide ouders een vitaal beroep heeft, maakte minister De Jonge bekend tijdens de persconferentie. Premier Rutte noemde dat een intelligente lock down.

Gezinsleven

Er zijn nog meer maatregelen die het gezinsleven treffen. Er mogen nog maar maximaal drie mensen op bezoek komen. Ook is een gezinsuitje naar de supermarkt niet meer mogelijk, dat moeten mensen vanaf nu alleen doen.

"Een ommetje maken kan, maar doe dat niet in een groep. Denk niet, het zal wel loslopen. Ook jongeren lopen risico's. Ook als je besmet raakt en niet heel ziek wordt, kan je nog steeds anderen besmetten", verzuchte premier Rutte in de persconferentie. "Je leeft niet alleen voor jezelf, doe het voor de ouderen mensen en mensen met een zwakke gezondheid."

Feestjes

Het zijn geen leuke maatregelen die het kabinet moet nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dat voegt minister Grapperhaus toe. "Maar als we hier doorheen zijn met z'n allen, kunnen we een heleboel feestjes geven."

De minister benadrukte dat "de sleutel tot succes in ons eigen gedrag ligt". Grapperhaus hekelde het gedrag van een aantal mensen afgelopen weekeinde die toch massaal bij elkaar kwamen, bijvoorbeeld op stranden of bij bouwmarkten. "Dat is slordig, laconiek en daarom asociaal. Het kost levens, onnodig. Gebruik je verstand."

Pluim

Naast de kritiek op mensen die zich weinig aantrekken van hygiëne-adviezen tegen het coronavirus, geeft het kabinet een pluim aan de "meesten" die zich wel houden aan de afspraken.

