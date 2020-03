LIVEBLOG CORONAVIRUS: koning steekt Brabant hart onder de riem

19.09

Een van de belangrijkste getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de afstandsregel: houd anderhalve meter tussen jou en andere mensen. Maar waarom is die afstand zo belangrijk om het virus tegen te gaan?

18.55

Tussen de 90 en 100 coronapatiënten in Brabant zijn dinsdag verplaatst naar ziekenhuizen elders in het land. Het gaat sinds vrijdag om bijna driehonderd overplaatsingen. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie.

Doordat driehonderd patiënten uit Brabantse ziekenhuizen zijn gehaald, is de situatie voor nu onder controle, zegt een woordvoerder van het ROAZ. Daarbij plaatst hij dezelfde kanttekening als de afgelopen dagen.

18.42

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel zou komende zomer een van de succesvolste atleten kunnen worden op de komende Olympische Spelen. Totdat die dinsdag werden uitgesteld vanwege de coronacrisis in de wereld.

18.33

Ook het politiehondenleven gaat door.

18.22

Het Belgische deel dicht, het Nederlandse deel open. Dat door de coronamaatregelen bijzondere situaties in onze provincie ontstaan, was al duidelijk. Maar in grensdorp Baarle-Nassau zorgt het voor een wel heel gek gezicht.

18.16

Safaripark Beekse Bergen en attractiepark De Efteling zijn dicht tijdens de coronacrisis. Hoelang de deuren gesloten blijven, is voor iedereen een raadsel, ook voor de werknemers. Bovendien gaat bij de Beekse Bergen de verzorging van de dieren gewoon door.

18.15

Goirle krijgt een huisartsenstraat waar mensen met corona-achtige klachten terechtkunnen. De 'straat' bestaat uit een overkapping, verplaatsbare units en een paar spreekkamers. Het is de bedoeling dat patiënten worden gezien door een assistent en vervolgens door een arts.

18.10

Kleine reminder van het provinciebestuur zelf.



18.03

De Atletiekunie heeft vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen besloten om alle competities in het komende seizoen af te gelasten. Ook de NK, gepland van 26 tot en met 28 juni in Den Haag, alsmede de overige NKs tot en met 5 juli zijn geannuleerd. Er wordt nog wel gezocht naar alternatieven om deze evenementen, mogelijk in een andere vorm, in het najaar te laten plaatsvinden.

17.52

Koning Willem-Alexander heeft Brabantse zorgverleners en bestuurders dinsdag veel succes gewenst in hun aanpak van de coronacrisis. "Het worden zware weken", zei de koning tijdens een werkbezoek aan de GGD in Tilburg. We leven in een 'verschrikkelijke en moeilijke tijd', aldus Willem-Alexander. Hij bezocht de GGD in Tilburg om daar te horen hoe de coronacrisis wordt aangepakt en om zorgverleners een hart onder de riem te steken.

17.36

Dominee Agteresch heeft aan de kinderen in de Bethelkerk, een Gereformeerde Gemeente in Werkendam, geschreven dat kinderen medeschuldig zijn aan de slachtoffers die het corona-virus maakt. De brief is hier te lezen.



"Jullie zullen vast wel nagedacht hebben hoe het allemaal komt. Het komt door onze zonden. De Heere woont in de hemel en ziet heel veel boze dingen bij de grote mensen en bij de kinderen. [...] Daarom is de Heere toornig op ons en stuurt Hij een ziekte', aldus de dominee.

17.28

Deze lichting eindexamenkandidaten moet soepeler beoordeeld worden dan andere jaren. Dat stelt vakbond LIA (Leraren In Actie) volgens EenVandaag.

17.11

KRO-NCRV zendt de speciale gebedsviering en een extra Urbi et Orbi, een zegen voor de stad Rome en voor de wereld, vrijdagavond door paus Franciscus vanuit Vaticaanstad, live uit via NPO 2.

17.02

Zorginstelling Amarant opent in Rijsbergen een afdeling voor cliënten met een verstandelijke beperking, die besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om mensen die vanwege de besmetting niet op de eigen woonlocatie kunnen blijven. Er zijn nu vijf bedden beschikbaar, dat wordt komende dagen uitgebreid. Amarant helpt mensen met een beperking, autisme of hersenletsel.

16.55

Goed nieuws en zelfs complimentjes uit Nuenen.



16.39

Politieagenten hebben de afgelopen dagen steeds vaker te maken met mensen die ze in het gezicht hoesten of spugen en daarna beweren dat ze besmet zijn met het uiterst besmettelijke coronavirus. Een aantal van hen is inmiddels via het snelrecht daarvoor veroordeeld.

De politierechter in Den Bosch behandelt woensdag een zaak van een man die onder meer richting voorbijgangers zou hebben gekucht en daarbij met de besmettelijke ziekte dreigde.

16.30

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag met eigen ogen gezien hoe in Brabant wordt gevochten tegen het coronavirus. De koning bracht een werkbezoek aan de GGD in Tilburg, die op 27 februari de eerste coronabesmetting in Nederland constateerde. Willem-Alexander sprak onder meer met medisch deskundigen over de verschillende fasen in de aanpak van de uitbraak.

16.26



16.15

Met koorts op bed of met een gebroken been veel uren op de bank doorbrengen. Voor veel mensen is sport op tv dan een uitkomst. Maar met het coronavirus is dat geen optie. De sportwereld ligt ook voor het grootste gedeelte stil. Hoe kijken de sporters zelf naar de huidige situatie? We belden erover met kickbokser Nieky Holzken uit Helmond.

16.04

De Rabobank heeft tijdelijk de limiet voor contactloze betalingen zonder pincode verhoogd tot 100 euro. "Hierdoor kunnen klanten vaker contactloos betalen en hoeven zij minder vaak hun pincode in te voeren op de betaalterminal. Zo wordt hand-op-handcontact zoveel mogelijk vermeden.", aldus de bank.

15.57

Buitenlandse Zaken heeft tot dusver 9200 verzoeken gekregen van Nederlanders in het buitenland die terug willen naar Nederland. Het ministerie lanceerde maandag een website waar mensen zich kunnen melden voor een speciale regeling om reizigers terug te halen. De website werd in een dag zo'n 78.000 keer bezocht.

15.49

In het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom zijn in de afgelopen 24 uur zes nieuwe coronapatiënten opgenomen, zo meldt het ziekenhuis. In totaal verblijven er nu 34 patiënten die positief getest zijn op het coronavirus. Zeven van hen liggen op de intensive care. Eén patiënt is overgeplaatst naar het ziekenhuis in Goes om de druk op de IC in Bergen op Zoom te verlagen.

Er is ook goed nieuws te melden: deze week konden twee coronapatiënten naar huis. Dat brengt het totaal aantal ontslagen coronapatiënten op dertien, aldus het ziekenhuis.

15.45

Nieuwe corona-maatregelen bij de Jumbo in Waalwijk.



De nieuwe regels.

15.42

Geen nieuws, maar wel duidelijkheid in Den Bosch: alle maatregelen blijven tot en met 6 april gehandhaafd.



15.38

Defensie geeft levensmiddelen aan drie distributiecentra van de voedselbank. De goederen zijn door militairen afgeleverd in Tilburg. Ook in Groningen en Arnhem is voorraad uitgedeeld. Het gaat om 35 pallets met onder meer vlees, vleeswaren, zuivelproducten, groente, fruit, boter en sauzen. Het gaat om een eerste hoeveelheid.

15.36

De stem van de sporters is gehoord. Die conclusie trekt vicevoorzitter Mieke Cabout van de Nederlandse atletencommissie, nadat Japan en het IOC hadden besloten om de Olympische Spelen van Tokio 2020 uit te stellen. "Het is goed om te merken dat de stem van de atleten zwaar heeft meegewogen", aldus Cabout.

15.21

Ongelooflijk balen. Dat was de eerste reactie van technisch directeur Hessel Evertse van de Nederlandse roeibond (KNRB) op het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio. Volksgezondheid gaat voorop, vindt hij. "Wellicht kunnen we in september of oktober nog een EK of WK afwerken. Maar dat is nog heel onzeker allemaal."

15.03

Hotels bieden tegen kostprijs kamers aan voor zorgpersoneel en familie van coronapatiënten die buiten hun eigen regio in het land moeten verblijven. Bij het initiatief Hotels Helpen Nederland hebben zich tot nu toe veertien hotels in negen steden aangesloten, waaronder Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Tilburg.

15.00

Connie Scholt uit Waalwijk maakt zich grote zorgen na een heldenactie van haar man en dochter. Afgelopen vrijdag reanimeerden ze een vrouw die met de fiets in de sloot was beland. "Was deze vrouw besmet met het coronavirus?", vraagt Connie zich af. "Ik krijg van niemand antwoord, omdat dit de privacy van het slachtoffer schendt."

14.55

Verzekeraar Achmea gaat medewerkers van de eigen bedrijven vrijstellen van hun gewone werkzaamheden, zodat deze mensen zorgprofessionals kunnen ontlasten die druk zijn met de behandeling van coronapatiënten. Het gaat om voormalig zorgverleners die een BIG-registratie hebben of hadden. In het BIG-register staat welke mensen welke taken mogen uitvoeren in de zorg. Iedereen kan erin kijken.

14.35

De Europese Commissie moet extra maatregelen klaar hebben om in te grijpen in de land- en tuinbouw als dat noodzakelijk blijkt. Die oproep zal landbouwminister Carola Schouten woensdag doen tijdens een video-overleg met Europese landbouwministers. Ze wil dat dit soort maatregelen inderdaad worden klaargezet 'om snel aanvullend te kunnen ingrijpen' als dat nodig is. Het verzoek om die maatregelen te activeren moet wel genoeg onderbouwd zijn, voegt de bewindsvrouw toe.

14.20

Het bedrag dat mensen maximaal contactloos kunnen betalen zonder de pincode in te toetsen wordt verhoogd naar van 25 naar 50 euro. Door die maatregel hoeven mensen minder vaak betaalautomaten aan te raken. Daarmee hopen banken en leveranciers van betaalapparaten de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aanpassing gaat deze week automatisch in.

14.15

Het is dinsdag opvallend stil en leeg in winkelcentrum Vaartbroek in Eindhoven. Verschillende winkels hebben de deuren al gesloten door de coronacrisis. Zoals kappers een nagelstudio en eettentjes. Andere winkels nemen ieder hun eigen maatregelen.

14.10

Voor safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn de nieuwe maatregelen van maandag lijk. Volgens directeur Rens Willemsen is het zeker dat het park tot en met 6 april dicht blijft. "Mogelijk blijven we zelfs tot en met 1 juni dicht maar we zijn met de veiligheidsregio aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. Zoals het aanbieden van alleen een autosafari". Willemen benadrukt dat de gezondheid van personeel en bezoekers in alle gevallen voorop staat.

14.08

Gaat het jaarlijkse corso in Zundert op de eerste zondag van september door of niet? Het op slot gaan van de grote evenementen tot 1 juni stelt de organisatie van het Bloemencorso Zundert voor de nodige hoofdbrekens. “We zijn alle doemscenario’s aan het bekijken”, zegt Lennart Schrauwen, woordvoerder van het corso.

14.04

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is dinsdag met 181 toegenomen ten opzichte van een dag eerder. Onze provincie telt tot nu toe 1739 patiënten bij wie het coronavirus officieel is vastgesteld. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

14.02

Een bijzonder pakket werd maandag op het hoofdbureau van de politie in Tilburg afgegeven met als afzender de Stichting Sterk Huis. In de doos zaten sleutelhangers in de vorm van een beschermengel met een briefje: Een beschermengel voor jullie. Blijf gezond'.

14.01

"Ik moet even slikken, zo mooi als ik het vind", reageert Elly van Drunen vanaf haar balkon bij Huize Elisabeth in Vught. De 87-jarige oma van Voice of Holland-zangeres Eva van der Donk genoot samen met andere bewoners van het coronaconcert dat haar beroemde kleindochter gaf.

14.00

De Olympische Spelen van Tokio worden niet dit jaar gehouden, maar uiterlijk in de zomer van 2021. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) officieel bekend na telefonisch topoverleg tussen de Japanse premier Shinzo Abe en IOC-baas Thomas Bach. Vanwege de wereldwijde coronacrisis kunnen de Spelen niet zoals gepland komende zomer worden gehouden.

13.28

De Olympische Spelen in Tokio worden een jaar uitgesteld vanwege het coronavirus. De Japanse premier en de voorzitter van het IOC hebben hierover een akkoord bereikt. Het IOC-bestuur moet formeel nog een beslissing nemen en neemt vermoedelijk later op dinsdag een definitief besluit.

13.20

Sinds Nederlanders wordt gevraagd zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege het coronavirus, zitten ze veel meer voor de televisie. De afgelopen twee weken keken mensen gemiddeld 225 minuten per dag tv. Dat is 33 minuten langer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt Stichting KijkOnderzoek.

12.55

"Hun verstandelijk vermogen ligt tussen de 0 en 6 jaar en ze snappen er helemaal niets van", zegt Lynn Timmermans die groepsbegeleider is van meervoudig gehandicapten in Son. "Ze vragen continu naar mama of papa. Wij krijgen niet uitgelegd dat hun ouders nu niet op bezoek mogen komen vanwege het coronavirus."

12.50

Bureau Duizenddingen, een creatief bureau uit Breda, heeft een inspirerend filmpje gemaakt dat Breda een hart onder de riem moet steken tijdens de coronacrisis.

12.45

Philips schroeft de komende weken de productie van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten op, maar het is onzeker of die apparaten ook aan Europese landen zoals Nederland kunnen worden geleverd. De Amerikaanse president Trump heeft een wet uit 1950 van stal gehaald die hem het recht geeft de apparatuur in eigen land te houden.

12.35

Supermarkten en drogisterijen gaan het aantal bezoekers in de winkels sterk beperken. Per 10 vierkante meter winkeloppervlak mag nog maar een klant naar binnen. Het gebruik van een winkelwagentje wordt verplicht, ook als iemand maar één boodschap nodig heeft. Dat meldt brancheorganisatie CBL.

12.30

Eindexamenleerlingen werden dinsdagmorgen verrast met de mededeling dat het centrale eindexamen dit jaar niet doorgaat. Stefan Bouwman had het wel verwacht, maar werd toch verrast. “Goed nieuws, nu heb ik lekker veel vrije tijd, want ik heb mijn schoolexamens voor de havo goed gemaakt."

Ook in Den Bosch ging de vlag al uit bij één leerlinge.

12.15

Het Coronacentrum Urmond, dat een thuiszorghotel en een huisartsenpost omvat, kan op termijn maximaal 240 patiënten opvangen. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in het Van der Valkhotel waar het Limburgse centrum dinsdag opent. Vooralsnog zijn er geen concrete plannen om Van der Valk-vestigingen in Brabant in te zetten voor de opvang van coronapatiënten.

12.10

Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair denkt in de maanden april en mei niet te vliegen. Zekerheid daarover heeft de Ierse prijsvechter nog niet, want daarvoor vertrouwt het bedrijf op adviezen van overheden. Ryanair had al eerder al de verwachting uitgesproken na dinsdag nauwelijks meer te vliegen.

12.00

Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch wordt een traumahelikopter ingezet om een coronapatiënt te vervoeren. Deze helikopter gaat naar Groningen.

De traumahelikopter bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. (Foto: Bart Meesters / SQ Vision)

11.45

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door, heeft minister Arie Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. "Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid", licht Slob toe. "We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens in deze tijden van crisis."

11.30

De Verenigde Ondernemers Geertruidenberg heeft haar digitale borden op rood gezet met de boodschap “Denk niet aan ik maar aan WIJ en blijf VIRUSVRIJ!”. De vereniging roept anderen op dit voorbeeld te volgen.

Het initiatief van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg.

11.12

De supermarkten zijn in overleg over een eenduidig 'deurbeleid' voor alle winkels. Daarmee moet voorkomen worden dat er teveel klanten tegelijk naar binnen kunnen. Dat meldt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL. Sommige supermarkten nemen al maatregelen om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkel, maar dat is nog lang niet overal zo. De branche wil nu afspraken maken die voor iedereen gelden.

11.10

Theaterfestival De Parade in Eindhoven wordt een maand verplaatst. De zomertournee van het rondreizende theaterfestival zou op 29 mei in Eindhoven beginnen, maar vanwege de coronamaatregelen heeft de organisatie besloten de opening op te schuiven naar vrijdag 26 juni. De organisatie van het festival hield volgens een woordvoerster al rekening met het uitstel van de seizoensopening als gevolg van aangescherpte maatregelen van de overheid.

10.55

In het Bernhoven Ziekenhuis in Uden zijn per direct geen bezoekers meer welkom. Het ziekenhuis neemt die maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen. De regio Uden is het landelijk gezien het zwaarst getroffen door het coronavirus.

10.33

Centrale eindexamens voor middelbare scholieren worden geschrapt om de strijd tegen het coronavirus het hoofd te bieden. Scholen kunnen op basis van schoolexamens gaan bepalen of leerlingen zakken of slagen. Dat melden Haagse bronnen aan diverse media.

10.30

Mensen die een kaartje hebben gekocht voor Paaspop in Schijndel krijgen hun geld terug. Dat meldt de organisatie nu het festival niet door kan vanwege de uitbreiding van de coronamaatregelen door het kabinet.

10.25

Woede en verontwaardiging overheersen bij steeds meer inwoners van Hank, die digitaal worden belaagd door iemand die zich ‘Thomas’ noemt. In een Whatsapp-groep beweert de anonieme dreiger dat hij corona heeft en het virus hoestend en proestend in de plaatselijke supermarkt gaat verspreiden om zo heel Hank te besmetten.

10.15

De organisatie van de 104e Vierdaagse in Nijmegen bekijkt van dag tot dag of het massale wandelevenement in de derde week van juli kan doorgaan. Volgens marsleider Henny Sackers levert de coronacrisis "elke dag nieuwe scenario's en nieuwe vragen op", zei hij dinsdag.

10.10

Oud-minister voor Medische Zorg Bruno Bruins bedankt op Twitter iedereen 'voor alle lieve berichten, bloemen, tekeningen en attenties'. Donderdag trad de 'coronaminister' vanwege oververmoeidheid af. Bruins noemt de berichten hartverwarmend. "Ik houd nu even rust, al vind ik er weinig aan", voegt hij daaraan toe.

10.00

De Brabantse veiligheidsregio’s bekijken dinsdag of woensdag welke extra maatregelen worden genomen in de strijd tegen corona. Het kabinet kondigde maandagavond strengere maatregelen aan en geeft burgemeesters de ruimte om zelf wat extra’s te doen. “Het is goed dat we kunnen bepalen hoe we de regels gaan hanteren en handhaven”, zegt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch.

9.45

De Nederlandse bisschoppen hebben alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

9.40

De weekmarkt op het 18 Septemberplein in het centrum van Eindhoven is weer open. Deze markt werd twee weken niet gehouden in verband met het coronavirus, maar gaat dinsdag in aangepaste vorm toch weer open. Veel weekmarkten mogen deze week weer open voor het publiek, al wordt er alleen nog maar voedsel verkocht.

9.30

Er komt meer geld voor extra ondersteuning en zorg op afstand aan kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is contact in de zorg voor kwetsbare groepen juist in de coronacrisis heel belangrijk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt per aanvraag 50.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag worden ingediend.

9.00

Een kleine zes miljoen mensen hebben maandagavond op NPO 1 gekeken naar de aankondiging van nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen. Ruim 1,4 miljoen mensen zagen de mededelingen via RTL4, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het totale aantal kijkers voor de persconferentie komt zo op bijna 7,4 miljoen. De persconferentie was ook te zien bij Omroep Brabant.

8.45

Seniorenorganisatie KBO-PCOB begint een meldpunt om de knelpunten in de thuiszorg in kaart te brengen. De organisatie zegt nu al meldingen binnen te krijgen met vragen over de thuiszorg, huishoudelijke hulp en andere ondersteuning. Vanwege het coronavirus vallen zorgverleners uit. Senioren kunnen melding maken via de website van KBO-PCOB of via het nummer 030-3 400 600.

8.30

De afgelopen 24 uur is weer een patiënt overleden in het Amphia Ziekenhuis. Sinds het begin van de corona-uitbraak zijn er in het Bredase ziekenhuis 14 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In het Amphia Ziekenhuis zijn 59 patiënten opgenomen die zijn besmet met COVID-19. Hiervan liggen 11 patiënten op de intensive care. Vier patiënten met het coronavirus zijn ontslagen uit het ziekenhuis.

8.05

Tussen afrit Rijsbergen op de A16 en de Belgische grens staat dinsdagmorgen file vanwege een politiecontrolepost. Mensen die naar België willen, worden gecontroleerd of ze daar wel mogen zijn.

8.00

Het Amphia Ziekenhuis in Breda verplaatst geplande bevallingen met keizersnede naar ziekenhuizen boven de grote rivieren. Daarmee wil het zoveel mogelijk medisch personeel vrijspelen voor de verzorging van het toenemend aantal mensen dat ziek is door het coronavirus.

7.45

Burgemeester Depla van Breda is blij met de mondkapjes die vanuit China op weg zijn naar zijn stad Breda. De mondkapjes zijn afkomstig van de Chinese zusterstad van Breda, Yangzhou en worden dinsdag per vliegtuig verstuurd.

7.35

Ook het olympisch comité van sportgrootmacht Verenigde Staten heeft het standpunt ingenomen dat het beter is de Spelen niet deze zomer te houden en te verplaatsen. Nieuw-Zeeland liet al eenzelfde oproep horen. Canada was het eerste land dat aankondigde niet naar de Spelen van Tokio te gaan als het IOC vasthoudt aan de geplande periode van 24 juli tot en met 9 augustus. Australië, Polen en Zwitserland volgden al snel.

3.30

Het coronacentrum in het Van der Valk-hotel in het Limburgse Urmond gaat dinsdag van start. Daar worden coronapatiënten opgenomen die 'te goed voor het ziekenhuis zijn en te ziek om thuis te blijven', zegt een woordvoerder van het centrum.

0.30

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg is blij met de aanvullende maatregelen van het kabinet en beraadt zich op aanvullende maatregelen. “Die ruimte hebben we nu.”

23.31

Ziekenhuizen in Duitsland nemen minstens zes Italiaanse coronapatiënten over. Italië is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. Er zijn meer dan 6000 patiënten overleden: het hoogste aantal in de wereld.

23.04

Het kabinet heeft burgemeesters met de noodverordening de juiste 'instrumenten' en 'duidelijke spelregels' gegeven om op te treden tegen mensen die de coronavoorschriften negeren. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt namens de veiligheidsregios 'dat het kabinet heel erg goed heeft geluisterd naar onze wensen'. Hij is blij met de mogelijkheid om mensen te beboeten die in groepen dichtbij elkaar staan.

22.26

Zorginstellingen voor gehandicapten sluiten de deuren voor een groot deel van de bezoekers. Alleen als het bezoek essentieel is, kan het doorgaan. Datzelfde geldt voor jeugdhulpinstellingen.

22.12

De Britse premier Boris Johnson heeft zware beperkingen afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in Groot-Brittannië. Hij kondigde aan dat mensen thuis moeten blijven en dat winkels worden gesloten.

22.04

Het kabinet roept op om verantwoordelijk om te gaan met de strengere maatregelen. Vinden mensen dit terecht en kunnen ze zich hier aan houden?

