LIVEBLOG CORONAVIRUS: bezoekverbod Jeroen Bosch Ziekenhuis, nog niet overal verbod op samenscholing

Omdat het aantal patiënten op de intensivecareafdelingen blijft toenemen, bereiden artsen zich voor op noodoplossingen. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft een handleiding gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe in het uiterste geval twee of zelfs nog meer patiënten aan één beademingsmachine kunnen worden gelegd.

Leden van CNV Vakmensen kunnen tot 1 juni gratis online trainingen volgen via online opleider Goodhabitz. “In deze vreemde tijd, waarin veel dingen opeens stilstaan, willen we onze leden graag stimuleren om scholing te volgen”, zegt initiatiefnemer Bernard Zijlstra van CNV Vakmensen.

Advies van net over de Brabantse grens: bel geen 112 als je mensen in onverantwoordelijke groepjes ziet.



In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is vanaf donderdag geen bezoek meer welkom. Het ziekenhuis neemt deze maatregel om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Eerder nam een aantal andere ziekenhuizen ook al dit besluit.

De ministers die betrokken zijn bij de coronacrisis, kwamen vanmiddag samen in Den Haag. Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) leggen uit wat er besproken is.

Kijk hier mee.

De man die twee weken geleden een politieagent in Den Bosch heeft bespuugd en bedreigd terwijl hij schreeuwde dat hij corona had, moet zes weken de cel in.

Het is een onzekere tijd voor veel zelfstandig ondernemers. Gemeenten in Brabant gaan, zo blijkt, heel verschillend met die situatie om. Krijg je in de ene gemeente zelfs boodschappengeld om je de week door te helpen, in de andere gemeenten kan je je nog niet eens aanmelden voor hulp.

Fontys heeft net als veel andere hogescholen en universiteiten besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Deze termijn wordt verlengd tot 1 juni.

Ongeveer 15.000 gestrande reizigers hebben zich bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld omdat ze teruggehaald willen worden. Zij doen een beroep op een speciale regeling die maandag is ingesteld, aldus minister Stef Blok.

Mooie woorden voor de zorgverleners.



Van Breda naar België staat een lange file met vrachtwagens., want de Belgische politie controleert aan de grens in verband met het coronavirus. Ook op de sluipweggetjes wordt gecontroleerd. Momenteel file van Knooppunt St. Annabosch tot grensovergang Hazeldonk.

De file. (Foto: Erald van der Aa)

In Italië is een cruiseschip aangekomen waarop honderden passagiers zijn geïsoleerd, onder wie ook Nederlanders. Aan boord ontstond onrust omdat een zieke opvarende die van boord was gehaald het coronavirus bleek te hebben.

Vanochtend heeft cateraar Maison van den Boer een aantal Veghelse verzorgingstehuizen van BrabantZorg verrast met een culinaire traktatie.

Foto: BrabantZorg

Een van onze verslaggevers bezocht de intensive care-afdeling in Veldhoven. Hij deelde zijn heftige verhaal op de radio.

Correctie: het gaat inmiddels niet om veertig, maar zestig coronapatiënten die woensdag vanuit Brabant zijn verplaatst naar andere ziekenhuizen in het land. Daarmee zijn tot nu toe ruim 370 mensen overgebracht naar elders in Nederland, zo meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Tilburg gaat mensen met corona-achtige klachten opvangen bij het T-Kwadraat. Hier kunnen ze terecht om door een huisarts bekeken te worden. Het testcentrum wordt momenteel ingericht, woensdagochtend werden de eerste hekken geplaatst en werden de ondernemers in de buurt ingelicht.

Een verbod op samenscholing is er (nog) niet overal in Brabant. Bijvoorbeeld Tilburg. De stad heeft wel de plekken in beeld waar jongeren vaak rondhangen, wat door de coronacrisis niet de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om parken, speelveldjes, skateruimten en voetbalkooien. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld. Jongeren uit de ‘lastigere doelgroep’ krijgen preventief een huisbezoek door de politie.



Zo’n veertig coronapatiënten zijn woensdagochtend vanuit Brabant verplaatst naar andere ziekenhuizen in het land. Daarmee zijn tot nu toe ruim 350 mensen overgebracht naar elders in Nederland, zo meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Ook woensdagavond worden nog patiënten vervoerd.



In Bergen op Zoom wordt een afdeling van zorginstelling TanteLouise ingericht voor het verzorgen van coronapatiënten. Het gaat om patiënten van het Bravis Ziekenhuis die grotendeels zijn hersteld, maar nog niet volledig klachtenvrij zijn.

16.54



Het is 'onacceptabel' dat er bedrijven zijn die het 'gore lef' hebben misbruik te maken van de coronacrisis, vindt minister van Financiën Wopke Hoekstra. De bewindsman doet een moreel appel op bedrijven om zich eerlijk op te stellen.

De prognose was voorzichtig en we zijn er nog lang niet, maar toch was Jaap van Dissel van het RIVM woensdagmiddag gematigd positief over de verspreiding van het coronavirus. Kijkend naar de cijfers lijkt die namelijk wat af te nemen. Maar wat betekent dat voor de kroegen, de evenementen en de situatie in onze verzorgingstehuizen?

Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben een app ontwikkeld waarmee artsen makkelijker de juiste dosering van mogelijke medicijnen voor COVID-19-patiënten kunnen bepalen. Met behulp van de app kunnen ze veilige en effectieve doseringen van die middelen bepalen, zegt de universiteit.

Een 56-jarige Tilburger is opgepakt in een supermarkt in Tilburg. Hij ging op agressieve toon op korte afstand van een winkelende vrouw staan, weigerde te vertrekken en bespuugde een medewerker vol in het gezicht. Hij werd door de politie aangehouden en is vastgezet. Volgens de politie is er op dit moment een afname in misdaad, maar een toename in dergelijke coronabedreigingen.

Brainport Eindhoven zamelt beschermende kleding en medische apparatuur in voor de gezondheidszorg.



Het Bravis Ziekenhuis meldt dat woensdagmiddag rond het middaguur 42 patiënten met corona in het ziekenhuis leven. Van hen liggen er zeven op de intensive care. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn in totaal 20 coronapatiënten ontslagen.

Het ziekenhuis heeft zowel in Bergen op Zoom als Roosendaal een afdeling ingericht voor coronapatiënten. In totaal zijn er 63 bedden beschikbaar op beide cohortafdelingen.



De gemeente Breda schiet ondernemers en verenigingen te hulp die door het coronavirus in de financiële problemen dreigen te komen. Zo kunnen horecaondernemers 4000 euro van de gemeente krijgen om de belangrijkste kosten te kunnen blijven betalen. Ook worden gemeentelijke belastingen tijdelijk uitgesteld en hoeven facturen aan de gemeente voorlopig niet betaald te worden.

Door de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden veel bruiloften afgelast. Dat is niet alleen een ramp voor de bruidsparen, maar ook voor de ondernemers in de trouwbranche. Zij zien hun inkomsten wegvallen nu een streep is gegaan door een deel van het trouwseizoen. Trouwfotograaf Jessica van Duren uit Eindhoven wil de ondernemers en toekomstige echtparen helpen.

15.30



Winkeliers krijgen vanaf woensdag een speciaal protocol om ervoor te zorgen dat klanten genoeg afstand van elkaar houden. De regels moeten op de winkelruit of in de etalage worden opgehangen en binnen worden herhaald.

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is woensdag met 176 toegenomen ten opzichte van een dag eerder. Onze provincie telt tot nu toe 1915 patiënten bij wie het coronavirus officieel is vastgesteld. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

Het aantal Nederlandse doden door het coronavirus is met 80 gestegen naar 356. Dat meldt het RIVM woensdag in de dagelijkse corona-update. In 24 uur tijd zijn 852 mensen positief getest op corona, wat het totaal op 6412 brengt. Het RIVM benadrukt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat niet iedereen getest wordt.

Ryanair blijft voorlopig toch nog vliegen op Nederland, ondanks de coronacrisis. In de periode tot en met 2 april zullen er nog vluchten gaan tussen Londen Stansted en Eindhoven en tussen Dublin en Schiphol.

De ZLM Tour wordt verplaatst naar 2021 vanwege het coronavirus. De ZLM Tour zou verreden worden van 27 tot en met 31 mei. De ZLM Tour wil volgend jaar weer terug naar de oorspronkelijke datum, zo dicht mogelijk bij de start van de Tour de France. ‘De voorkeursdatum zou zijn 16 tot en met 20 juni, het laatste weekend voor het NK.

Drie hulporganisaties schieten thuiszittende kinderen te hulp. War Child, Save the Children en UNICEF Nederland stellen een programma beschikbaar dat normaal gesproken bedoeld is voor kinderen in asielzoekerscentra en vluchtelingenkampen. Met 'TeamUp', zoals het programma heet, wordt de veerkracht van die kinderen met spelen en bewegen vergroot.

De afdeling Luchtvaart van de politie is op Twitter een dagelijkse 'quarantainequiz' begonnen. Op het twitteraccount van de politiehelikopter, @DePolitieheli, wordt iedere dag een luchtfoto geplaatst. Wie het eerste raadt waar de foto is gemaakt, wint stickers.

Er komt een gezamenlijke Brabantse aanpak voor de gemeentelijke belastingen van ondernemers. De drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s dringen aan om ondernemers de mogelijkheid te geven tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen zoals OZB en afvalstoffenheffing. Geadviseerd wordt om betalingen tenminste tot 1 juni 2020 uit te stellen. De Brabantse aanpak sluit aan bij het Noodpakket voor Banen en Economie van de rijksoverheid.

Justitie heeft een website uit de lucht laten halen waarop oplichters deden alsof ze mondkapjes verkochten. Daarbij werden de gegevens van een groothandel in Noord-Nederland gebruikt. Wereldwijd merkt het OM een toename in corona-gerelateerde online oplichtingspraktijken, zoals phishing naar bankgegevens van ‘banken’ die ‘bacterievrije bankpassen leveren’, nepberichten over het besmettelijke virus met daarin verstopt malware en e-mails met foute ‘thuiswerklinkjes’.

Tegen mensen die strafbare feiten plegen en daarbij misbruik maken van de coronacrisis wordt hard opgetreden. Het Openbaar Ministerie zal hen snel oppakken en zware straffen eisen. De afgelopen tijd waren er mensen die agenten in het gezicht spuugden of opzettelijk mensen in het gezicht hadden gehoest en daarbij claimden het besmettelijke virus onder de leden te hebben.

Het feit dat het coronavirus is gevonden in het rioolwater in Tilburg en Loon op Zand, heeft geen invloed op de kwaliteit van ons drinkwater. Er is namelijk geen relatie tussen het afvalwater afkomstig uit de rioolwaterzuivering en het drinkwater. Dit zijn twee gescheiden waterstromen

Bij de milieustraat in Vught staat momenteel een lange rij. Er worden niet meer dan drie auto's gelijktijdig toegestaan. Auto's worden één voor één toegelaten.

Supermarkten hebben vorige week 22 procent meer omzet gemaakt dan in dezelfde week in 2019, becijfert onderzoeksbureau Nielsen. In totaal kwam de omzet van Nederlandse supermarkten over week twaalf uit op 933 miljoen euro. Nielsen schat dat er dankzij de corona-uitbraak in totaal al 409 miljoen euro meer omzet is gemaakt door de supermarkten.

Het RIVM herinnert Nederlanders er nog eens aan om anderhalve meter afstand te houden.

De Duitse bevolking moet zich niet op het verkeerde been laten zetten door de relatief lage sterftecijfers onder de met het coronavirus besmette mensen. Daarvoor waarschuwt het ministerie van Volksgezondheid. Duitsland had volgens de officiële cijfers woensdag 149 doden op 31.554 besmettingen. Dat is relatief een stuk minder dan in andere landen. Algemeen wordt aangenomen dat de lage sterfte komt doordat veel patiënten relatief jong zijn.

Kroegen in de Eindhovense uitgaansstraat Stratumseind gebruiken de noodgedwongen sluiting door de coronacrisis om hun zaak op te knappen. In veel café's wordt deze dagen gezaagd, getimmerd en geverfd. Dan is alles straks fris en fruitig als de cafe's weer open mogen.

Oplichters blijven de coronacrisis gebruiken om schadelijke e-mails te versturen. Zo worden er nu veel phishingmails verstuurd die zogenaamd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afkomstig zijn. Daarvoor waarschuwt cyberbeveiliger Mimecast.

In Spanje zijn inmiddels 3434 mensen aan het virus bezweken. Dat is meer dan het aantal doden dat China als gevolg van het virus heeft geteld. In Spanje overleden in 24 uur tijd 738 patiënten aan de gevolgen van het virus. Het land telt inmiddels 47.610 besmettingen.

Het coronavirus is gevonden in rioolwater in Tilburg en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat het afvalwater uit Loon op Zand zuivert. Dat meldt het RIVM na onderzoek. Het virus werd vier dagen nadat een man uit Loon op Zand positief was getest op het coronavirus voor het eerst in het water ontdekt. Hij was de eerste Nederlandse patiënt.

Het coronavirus in China? Ach, dat is zo ver weg. Net als veel anderen dacht ook intensivecareverpleegkundige Karin van der Staak (33) uit Drunen dat de infectieziekte in Nederland niet de kop zou opsteken. Nu ze alleen nog maar coronapatiënten onder ogen krijgt, liggen de kaarten duidelijk anders. Ze doet een boekje open over hoe zij deze weken ervaart: “Je ziet de angst in de ogen van patiënten. Dit heb ik in mijn leven nog nooit gezien.”

De Britse prins Charles is besmet met het coronavirus. De 71-jarige troonopvolger heeft last van 'milde symptomen, maar verkeert verder in goede gezondheid', aldus een verklaring.

Het aantal coronapatiënten in België dat is overleden, is opgelopen tot 178. Het afgelopen etmaal stierven 56 mensen, melden de gezondheidsautoriteiten. Een dag eerder overleden 34 Belgische inwoners. Het totale aantal besmettingen ligt in België op 4937. Er liggen op dit moment 474 mensen op de intensive care, een toename van 96 sinds dinsdag.

"Het is op het moment echt spannend", dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij verwacht dat er in april te weinig intensive care-bedden zullen zijn. "Als we kijken naar de voorspelling van het RIVM dan kunnen we uitgaan van 1600 patiënten op de intensive care op 1 april. Die bedden hebben we niet. Niet iedereen is even ver. We zien dat Brabant verder is omdat daar de druk hoger is."

Het populaire Brabantse Buske, waarbij we normaal kriskras door de provincie toeren, blijft voorlopig even op stal vanwege het coronavirus. Maar, we rijden wél online verder. Met een livestream op Facebook kun je aanstaande zaterdag kletsen met het team van het Brabants Buske.

De koninklijke familie leeft tijdens de coronacrisis volop mee met Brabant. Koningin Máxima pakte dinsdag de telefoon en belde met zorginstelling TanteLouise in Bergen op Zoom om hen een hart onder de riem te steken. “Haar steun is echt hartverwarmend.”

Ook als het coronavirus onder controle is, moeten de maatregelen in de verzorgingstehuizen streng blijven. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM woensdag tegen Kamerlid Hijink van de SP. "De maatregel voor verpleeghuizen is redelijk draconisch. Maar die groep is kwetsbaar gebleken. We moeten ons wel realiseren dat de infectie nog maanden onder ons zal zijn." Of het beleid gaat veranderen, is uiteindelijk aan de politiek. "Het beleid kan veranderen, maar vanuit de wetenschap zeg ik dat totale bescherming nodig is."

PostNL waarschuwt dat lokaal vertraging kan ontstaan bij de pakketbezorging door grote drukte en de impact van overheidsmaatregelen om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen. Volgens het bedrijf stijgt het aantal onlinebestellingen in Nederland en België op dit moment sterk, omdat mensen thuisblijven en winkels gesloten zijn.

Lodewijk Asscher van de PvdA vraagt zich af wat dit nieuws dat de verspreiding van het coronavirus lijkt af te remmen, zegt over het afgelasten van evenementen. Hoe wil weten hoe lang dat nog nodig is. "Het blijft voorspellen, dat blijft lastig", aldus Van Dissel. "We verwachten dat het de komende dagen nog wat beter gaat dan het nu al gaat. Als we het gevoel hebben dat het beheersbaar wordt, moeten we kijken of er weer wat meer maatschappelijk leven mogelijk is. Maar dat is nu echt te vroeg, de druk op de intensive cares is nog steeds groot. Er zijn gunstige signalen die ons sterken in de aanpak, maar er is nog veel onzekerheid."

De verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt af te remmen. Die voorzichtige positieve prognose sprak Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag uit in de Tweede Kamer. Van Dissel benadrukt dat alle ontwikkelingen erg gevoelig zijn voor de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden die door het kabinet zijn afgekondigd. "De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Het is gevoelig voor gedrag, maar vooralsnog is er een positieve trend."

Kijk hieronder mee hoe Kamerleden worden bijgepraat over het coronavirus.

Onderzoek in het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg laat zien dat veel zorgverleners alleen milde klachten kregen na besmetting met het coronavirus. Uit tests die de afgelopen tijd zijn gedaan bleek dat acht procent van de zorgveleners besmet was met het virus zonder dat ze opgenomen hoefden te worden. Dat vertelde Jaap van Dissel woensdagmorgen in een briefing aan de Tweede Kamer. Volgens hem kunnen we hieruit concluderen dat de groep patiënten met alleen maar milde klachten veel groter is dan gedacht.

De officiële aftrap het Nederlandse programma van de Ronde van Spanje is uitgesteld vanwege het coronavirus. In aanloop naar de start van de Vuelta zouden op woensdag 29 april evenementen in onder meer Breda, Den Bosch en Utrecht zijn. De Ronde van Spanje zelf gaat vooralsnog wel door.

Er zijn nog geen boetes uitgedeeld aan mensen die in deze coronatijden te dicht op elkaar staan of zitten. Volgens een woordvoerder van de Nationale Politie zijn de burgemeesters nog bezig met het opstellen van de noodverordeningen die als juridische basis dienen voor de 'afstandsboetes'. Hij vermoedt dat de meeste verordeningen voor het eind van de week van kracht zullen worden.

De coronacrisis veroorzaakt grote personeelsproblemen in de landbouw. Terwijl bijvoorbeeld de sierteelt vrijwel stilligt, maken andere sectoren zich juist zorgen om personeelstekorten. De sector roept het publiek op te 'helpen de voedselvoorziening in Nederland in stand te houden' en heeft twee websites gelanceerd, zowel om nieuwe medewerkers te werven als om personeel over te plaatsen. Op werkenindelandbouw.nl en helponsoogsten.nl kunnen mensen die in de landbouw willen werken en bedrijven die personeel nodig hebben - of juist medewerkers hebben die thuiszitten - zich inschrijven.

Het zijn rare tijden. Lege snelwegen, straten, supermarkt schappen, bussen en meer. Het coronavirus heeft een enorme impact op ons leven. Maar alles gaat wel gewoon door en improviseren kunnen wij Brabanders als geen ander, zo blijkt uit alle foto’s die Omroep Brabant van jullie hebben ontvangen.

Protestantse en katholieke kerken in Nederland vragen gelovigen om straks om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Ze reageren daarmee op een oproep van paus Franciscus, die zondag alle christenen opriep te gaan bidden.

Door de coronacrisis wordt er een stuk minder gepind. Dat blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau. Afgelopen donderdag lag het totaal aantal transacties 21% lager dan op dezelfde donderdag een jaar eerder. De grootste dalingen zijn te zien in de categorieën vrijetijdsbesteding buitenshuis (-83%), kleding- en schoenenzaken (-68%) en vervoer (-49%). Op andere plekken wordt juist meer gepind zoals bouwmarkten en woonwinkels (+20%), speelgoedwinkels (+16%) en supermarkten (+7%).

Mars in Veghel heeft de productie van chocoladerepen tijdelijk stilgelegd vanwege het coronavirus. Het gaat om een zogenoemde 'gecontroleerde' stillegging van het productieproces. Bij de fabriek van Mars werken vijfhonderd tot zeshonderd mensen in de productie, verdeeld over verschillende ploegen van steeds honderd man. Het merendeel zit nu thuis.

Of de Groots met een zachte G-concerten van Guus Meeuwis in het Philips Stadion in juni doorgaan, is nog niet duidelijk. "Voor nu is er nog geen aanleiding om conclusies te trekken met betrekking tot de doorgang van de concerten zelf", aldus het management van Guus Meeuwis. "Wij bekijken de situatie van dag tot dag en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Daarbij staat de gezondheid van onze bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en muzikanten altijd voorop."

Guus op gitaar bij Groots met een zachte G. (Foto: Fons Hendriks)

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn in de afgelopen 24 uur vijftien nieuwe mensen met een coronabesmetting opgenomen, meldt het ziekenhuis. Er worden nu 74 coronapatiënten verzorgd. Van hen liggen er elf op de intensive care. Dat is gelijk aan het aantal van gisteren. De IC in Breda heeft in totaal dertig bedden. Er worden geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Sinds het uitbreken van het coronavirus zijn er in het Bredase ziekenhuis 14 mensen overleden.

Het Longfonds bereidt zich voor op een nieuwe groep patiënten door het coronavirus. Hoewel de piek van het aantal besmettingen nog moet komen, is nu al duidelijk dat een deel van de coronapatiënten blijvende longschade aan het virus overhoudt, laat het fonds woensdag weten.

Zeker negen patiënten zijn dinsdagavond vanuit Brabantse ziekenhuizen overgebracht naar het ZorgSaam-ziekenhuis De Honte in Terneuzen. Vanuit vijf Brabantse ziekenhuizen zijn in totaal bijna honderd coronapatienten overgebracht naar ziekenhuizen elders in het land. De ambulancemedewerkers hadden telkens beschermde kleding aan. Nadat de patiënten waren weggebracht, werden de ambulances ter plekke ontsmet.

Patienten worden naar Terneuzen gebracht. (Foto: Roland de Jong / Provicom Multimediadiensten)

De Tweede Kamer debatteert woensdag met minister Wopke Hoekstra (Financiën) over het steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen dat het kabinet vorige week aankondigde vanwege de coronacrisis. Op het pakket werd positief gereageerd door de partijen, maar er zijn wel nog een hoop vragen over de keuzes van het kabinet.

Het Rode Kruis komt woensdag met een nieuw initiatief om kwetsbare mensen tijdens de coronacrisis de helpende hand te bieden. Hulpverleners van het Ready2Helpnetwerk komen na aanmelding in actie om te helpen of om een luisterend oor te bieden.

Een van de belangrijkste getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de afstandsregel: houd anderhalve meter tussen jou en andere mensen. Maar waarom is die afstand zo belangrijk om het virus tegen te gaan?

De 56-jarige man uit Loon op Zand, die voor zover bekend de eerste in Nederland is die besmet raakte met het coronavirus, maakt het goed en is weer aan het werk. Dat vertelde burgemeester Theo Weterings van Tilburg dinsdagavond in het tv-programma Jinek.

Als de resultaten van een belangrijk corona-onderzoek van het RIVM pas na 6 april binnen zijn, blijven ook de scholen langer dicht. Dat zei Arie Slob, de minister van Onderwijs, dinsdagavond in Op1. Hij wacht de uitkomsten van het onderzoek eerst af voordat hij een besluit neemt. Waarschijnlijk duurt dat nog minstens zes weken.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus ligt bijna de helft van de reguliere zorg stil. Er ontstaat een veelvoud aan uitgestelde behandelingen die later moeten worden ingehaald. Dat leidt tot oplopende wachtlijsten en kan zelfs levens kosten, waarschuwen onderzoekers en zelfstandige klinieken in het FD.

De Nederlandse bloedbanken van Sanquin starten met het inzamelen van bloedplasma van genezen coronapatiënten. In een onderzoek kijken ziekenhuizen of de afweerstoffen in het plasma van genezen coronapatiënten helpen bij het verminderen van symptomen bij andere patiënten.

Kerkklokken in het hele land worden woensdag opnieuw een kwartier lang geluid tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Afgelopen woensdag gebeurde dat ook al, na een oproep van de Raad van Kerken om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor middeltjes en niet-geregistreerde medicijnen die zouden helpen tegen het nieuwe coronavirus. Voor dergelijke middelen wordt op internet reclame gemaakt, maar tegen het coronavirus zijn nog geen medicijnen en vaccins, aldus de inspectie.

