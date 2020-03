LIVEBLOG CORONAVIRUS: Koningin belt met ziekenhuismedewerkers Tilburg en Sehraz is weer thuis

De belangrijkste feiten:

Brabant telt tot nu toe in totaal 2161 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur vier mensen overleden aan het coronavirus.

Door het aanscherpen van de coronamaatregelen gaat er een streep door veel Brabantse evenementen.

18.39

Een soort huisartsen drive in in Goirle. Vanaf vrijdag kunnen mogelijke coronapatiënten daar terecht bij de speciaal gebouwde 'huisartsenstraat'. Op de parkeerplaats van voetbalclub VOAB staan tenten waar auto's voor een 'consult' doorheen kunnen rijden. Bij grote drukte kunnen er drie rijen auto's tegelijk van tent naar tent en dus van assistent naar eventueel de huisarts rijden.

18.28

Verenigingen mogen geen oud papier meer inzamelen in de gemeente Cranendonck. Vanaf aanstaande maandag neemt de 'gewone' afvalophaaldienst dat over, meldt de gemeente.

18.23

Sportkoepel NOC*NSF stelt een steunfonds van 5 miljoen euro beschikbaar om acute nood bij bonden en verenigingen te verlichten en hoopt op extra steun voor de sport van het rijk. Dat meldt dagblad Trouw.

17.47

Sommige medewerkers van het Elisabeth TweeStedenziekenhuis in Tilburg werden vandaag aangenaam verrast. Ze werden gebeld door koningin Maxima, via een beeldverbinding. Ze wilde horen hoe het gaat. Dat deed de medewerkers goed, zegt Bart Berden van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis tegen Radio 1. De koningin vroeg naar de patiënten, naar de families van patiënten, maar ook naar hoe het met de medewerkers zelf gaat, aldus Berden.

17.42

De 16-jarige Sehraz uit Breda, die werd opgenomen op de intensive care vanwege het coronavirus, is ontslagen uit het ziekenhuis. "Nu even goed herstellen en de oude Sehraz worden", schrijft hij op zijn Instagram-pagina.

17.39

Alle kwetsbare kinderen in Eindhoven krijgen dezelfde behandeling als de kinderen van ouders in vitale beroepen. Dat is de uitkomst van het persgesprek van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. De kinderen uit gevaarlijke gezinssituaties kunnen nu ook terecht voor opvang bij de scholen op opvangcentra die daarvoor zijn aangewezen.

17.30

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is de laatste dagen stabiel. Er liggen in totaal zo’n 420 mensen in de ziekenhuizen die besmet zijn met het coronavirus. Bij nog eens 200 mensen is er mogelijk sprake van besmetting, maar is dit nog niet definitief vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

17.22

Het slikken van voedingssupplementen, zoals vitaminepillen, helpt niet tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die een verhoogde belangstelling ziet voor bepaalde supplementen. Volgens de NVWA wordt op internet en sociale media veel geplaatst over het coronavirus en wat er tegen zou helpen. Maar van het nemen van meer vitamines "krijg je geen hogere weerstand en ben je ook niet beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen", waarschuwt de NVWA. Wat wel werkt voor een zo goed mogelijke weerstand is gezond eten, goed slapen en bewegen.

17.17

In de gemeente Deurne wordt de milieustraat gesloten tot 6 april. Er zijn teveel medewerkers die door ziekte thuis moeten blijven. De gemeente vraagt inwoners of ze hun afval voorlopig thuis willen houden. Het huis-aan-huis ophalen van afval gaat wel gewoon door.

16.42

Restaurant 't Zand in Veldhoven is failliet. De coronamaatregelen betekenden voor het restaurant de doodsteek. Dinsdag is het faillissement uitgesproken.

16.35

De voedselbank in Bladel moet door de coronacrisis noodgedwongen de deuren sluiten. Door hamstergedrag in de supermarkten komt er nog maar weinig voedsel binnen. Daarnaast zegt de voedselbank de veiligheid van medewerkers en cliënten niet te kunnen garanderen door de beperkte ruimte die er is.

16.21

Volgens onderzoeksprogramma Zembla moeten huisartsen in Brabant alleen sterfgevallen melden van mensen van wie bewezen is dat ze het coronavirus hadden. Daarom ontbreken de cijfers van niet-geteste patiënten die overlijden aan corona in het sterftecijfer van het RIVM. Dat meldt Zembla donderdag na gesprekken met verschillende huisartsen.

16.12

De gemeente Tilburg gaat per direct de leegstaande Koning Willem II kazerne inzetten om zieke dak- en thuislozen in op te vangen. Er zijn 24 kamers in de kazerne, waar de dak- en thuislozen terecht kunnen om uit te zieken. De gemeente zegt dat zij ook tot een risicogroep behoren. De dak- en thuislozen verblijven overdag en 's nachts vrijwillig in de kazerne totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Ze worden in de kazerne verzorgd door de GGD en een huisarts die ook als straatdokter werkt.

15.59

Veel mensen die thuiszorg krijgen, zullen die de komende tijd minder of op een andere manier ontvangen dan voorheen. Niet-noodzakelijke, uitstelbare en huishoudelijke hulp kan tijdelijk niet worden geleverd als gevolg van de coronacrisis. Dat zegt de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ.

15.46

Als het meezit wordt het Libéma Open het eerste grote sportevenement dat in Nederland wordt gehouden na afloop van de strenge coronamaatregelen. Het tennistoernooi in Rosmalen zou op 6 juni moeten beginnen. Nu is er in Nederland nog een evenementenstop tot 1 juni.

15.41

Het Amphia Ziekenhuis is blij met alle tekeningen en kaartjes die het krijgt als hart onder de riem van de medewerkers in de zorg.

15.28

Het coronavirus zorgt ervoor dat een nieuw provinciebestuur nog even op zich laat wachten: "Het nieuwe bestuursakkoord is bijna klaar", dat zegt Alfred Arbouw, de VVD-politicus die met VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant een nieuw provinciebestuur aan het bouwen is. Maar de coronacrisis gooit roet in het eten. Er mag dan een akkoord zijn. Een nieuw provinciebestuur moet in een vergadering van Provinciale Staten worden goedgekeurd. En zulke vergaderingen zitten er nu even niet in.

15.00

Het Festival van het Levenslied in Tilburg gaat niet door. Het zou een jubileumeditie worden, maar het festival wordt nu een jaar uitgesteld naar 5 en 6 juni 2021.

14.51

Het deurbeleid van de supermarkten levert problemen op voor alleenstaande ouders die hun kleine kinderen nergens kunnen onderbrengen. Daarvoor waarschuwen Bureau Clara Wichmann en andere organisaties. "Er bereiken ons namelijk verontrustende berichten dat alleenstaande ouders uit supermarkten worden geweerd door het strenge deurbeleid", schrijven ze aan de premier.

14.37

Volgende week zijn er 1600 ic-bedden beschikbaar in de Nederlandse ziekenhuizen om het toenemende aantal ernstig zieke coronapatiënten te behandelen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte dat bekend tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Veel partijen ergerden zich eraan dat de minister geen duidelijkheid kon geven over het aantal begin april. Na overleg met minister Martin van Rijn (Medische Zorg) en de zorgsector kwam er toch duidelijkheid. Van de ruim 1600 ic-bedden zijn er 1036 gereserveerd voor coronagevallen en de andere 575 voor reguliere zware zorg.

14.30

Het aantal coronapatiënten in het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom is stabiel. Donderdag werden rond het middaguur 42 coronapatiënten behandeld. Dat is hetzelfde aantal als de dag daarvoor. In de afgelopen 24 uur mochten vier patiënten naar huis en werden vier nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gestegen naar negen.

14.10

Deze conducteur van NS besloot thuis te werken... en dat levert een bijzonder filmpje op.

13.24

Ook minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid haalde Kamerlid Lilian Marijnissen aan. Hij refereerde aan haar opmerking dat mensen in deze tijd voor de wrange keus komen te staan wie wel of niet bij een begrafenis aanwezig mag zijn. De Jonge zei verder dat er inmiddels tweehonderd patiënten vanuit Brabant naar ziekenhuizen elders in het land zijn vervoerd. Ook meldde hij dat uiterlijk vrijdag duidelijk moet zijn hoe het met de capaciteit van de ziekenhuizen in vooral onze provincie is gesteld. De Jonge hoopt dat hij het voor elkaar krijgt om zo snel mogelijk alles in het werk te stellen om zestienhonderd ic-bedden met beademingsapparatuur voor (niet-)coronapatiënten vrij te maken. “Het wordt spannend want iedereen is op zoek naar dezelfde apparaten”, aldus de minister. Kamerbreed werd boos gereageerd op het feit dat De Jonge geen garantie kan geven.

13.20

Een groep ondernemers verzorgt vanaf deze week dagelijks duizend gratis maaltijden voor zorgmedewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Zorggroep Elde in Brabant. Hiervoor is de Stichting ‘Dank voor de Goede Zorg’ in het leven geroepen. De maaltijden worden bereid onder leiding van verschillende sterrenchefs.

12.47

Het is aan de Veiligheidsregio’s om te bepalen of vakantieparken of campings open mogen blijven. Dat antwoordde premier Mark Rutte donderdagmiddag tijden het coronadebat in de Tweede Kamer op vragen van Henk Krol. De Eindhovense fractievoorzitter van 50Plus maakt zich ook zorgen over het openbaar vervoer. Hierop reageerde Rutte door te zeggen dat aansluitingsproblemen ‘af en toe onvermijdelijk’ zijn. Eerder deze week maakte de provincie Brabant bekend dat de regiotaxi een deel van de uitgevallen busdiensten gaat overnemen.

12.33

De Efteling komt mensen die een abonnement hebben tegemoet vanwege het coronavirus. De abonnementhouders worden gecompenseerd, omdat ze nu niet in het park terechtkunnen. Abonnementshouders van de Efteling krijgen het maandelijkse bedrag dat zij nu doorbetalen teruggestort op hun pasje. "Dit geld kunnen die mensen later, als het park weer open is, uitgeven in bijvoorbeeld restaurants en winkeltjes in het park", zegt een woordvoerder.

12.32

De Nederlandse bouwsector wacht een hardere klap van de coronacrisis dan die van de kredietcrisis in 2008, waarschuwt branchevereniging Bouwend Nederland. De lobbyorganisatie verwacht een krimp van de sector van meer dan 5 procent, tegenover de 3,7 procent krimp als gevolg van de bankencrisis die twaalf jaar geleden uitbrak.

12.31

Het lijkt erop dat de ziekenhuizen in Brabant de toestroom van patiënten op de intensive care de komende dagen aankunnen. Dat vertelde Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) op Radio 1. "We hopen dat de piek in zicht is en dat het hoogtepunt volgende week voorbij is." De piek wordt komend weekend verwacht. Er liggen op dit moment 110 coronapatiënten op de intensive cares in Brabant. Er zijn 180 bedden beschikbaar, maar dit aantal wordt nog uitgebreid.

12.22

Niet alle supermarkten draaien de laatste dagen 'kerstomzetten' door de hamsterwoede vanwege de virusuitbraak. Supers aan de grens zien hun omzet juist sterk teruglopen. Ook veel supermarkten in stadscentra, op de Waddeneilanden en rond toeristische locaties noteren een diepe min, en veel grootgrutters op universiteitsterreinen zijn inmiddels zelfs gesloten.

12.22

Revalidatiekliniek Damast in Tilburg heeft coronapatiënten overgenomen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Patiënten, veelal ouderen, die in Damast in de revalidatiekliniek werden verzorgd, zijn verhuisd naar andere vestigingen. Damast verzorgt hierdoor alleen nog mensen die besmet zijn met het coronavirus.

12.19

Om persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handgel zo snel mogelijk bij hulpverleners in de zorg te krijgen, biedt de douane de mogelijkheid om de import hiervan onder voorwaarden vrij te stellen van invoerrechten.

12.19

Premier Mark Rutte begon zijn reactie tijdens het coronadebat in de Kamer donderdag met het uitspreken van steun aan het zorgpersoneel én het tonen van medeleven aan het adres van iedereen die geliefden heeft verloren door het coronavirus. Hij sloot zich aan bij de vele steunbetuigingen die de Kamerleden donderdagochtend in het debat al hadden geuit. Rutte zei verder dat hij zich kon vinden in de ‘mooie woorden’ van SP-parlementariër Lilian Marijnissen uit Oss. Volgens de minister-president heeft zij uitstekend verteld wat de ‘enorme impact’ van de crisis betekent voor mensen die een opa en oma in het verpleeghuis hebben. Rutte zei ook dat er minder en vooral strakker geregisseerde persconferenties zullen worden gehouden.

12.15

Ouderenpartij 50Plus in de Tilburgse gemeenteraad wil dat er in Tilburg elk weekend gevlagd gaat worden. “We willen iedereen in Tilburg, de zwaarst getroffen coronastad van Nederland, vragen voortaan ter versterking van onze eendracht de nationale driekleur op zaterdag en zondag buiten te hangen zolang deze crisis duurt”, zegt Henk van Tilborg de fractievoorzitter van 50Plus Tilburg. Zaterdag moet er begonnen worden met vlaggen.

12.06

De medewerker van Breda University of Applied Sciences, die wekenlang op de intensive care van het ziekenhuis in Utrecht lag, maakt het naar omstandigheden goed. Hij is weer thuis, meldt BN De Stem. De man, die in de omgeving van Utrecht woont, raakte besmet met het coronavirus tijdens een vakantie in het buitenland. Dit gebeurde meer dan drie weken geleden. Kort na thuiskomst belandde hij in het ziekenhuis. Zijn situatie was ‘zorgelijk'.

12.01

Nederland moet desnoods dwangmiddelen inzetten om meer coronatesten in Nederland mogelijk te maken. Dat vinden veel partijen in de Tweede Kamer. De Kamer debatteert donderdag weer over de coronacrisis. Veel Kamerleden wonden zich op over een verhaal van onderzoeksplatform Follow The Money over farmaceut Roche, het bedrijf dat de meeste apparatuur levert in Nederland die nodig is om coronatests uit te voeren. Het bedrijf kan niet voldoende leveren in de hele wereld, maar weigert volgens FTM tegelijkertijd het recept vrij te geven voor een vloeistof die nodig is voor de tests.

11.57

Voor bedrijven die met het buitenland handelen wordt de exportkredietverzekering verruimd. Hierdoor worden meer risico's van bedrijven afgedekt door de overheid. Het kabinet hoopt zo de internationale handel op gang te houden.

11.55

Voorzitter Evgeniy Levchenko van spelersvakbond VVCS hoopt dat er snel aanvullende informatie komt over hoe lang het professionele voetbal nog minimaal als gevolg van het coronavirus stilligt. "Ik snap dat de KNVB nu alle opties blijft bekijken", zegt de oud-voetballer van Willem II. "Maar het ministerie van VWS of het RIVM kunnen toch ook duidelijkheid scheppen?"

11.52

Pretpark de Efteling in Kaatsheuvel vraagt voor de salarissen van 3300 personeelsleden steun van de overheid. Dat meldt de NOS. Het park is bijna twee weken dicht vanwege de coronauitbraak en het is nog onduidelijk wanneer het weer open kan. De meeste personeelsleden zitten thuis, maar worden wel doorbetaald. Ook vakantiekrachten krijgen salaris op basis van hun gewerkte uren van het afgelopen jaar. Het bedrijf maakt daarom net als veel andere bedrijven aanspraak op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

11.35

Tijdens het Kamerdebat over de coronacrisis vroeg Henk Krol van 50PLUS - net als veel van zijn medeparlementariërs - het kabinet donderdagochtend om een betere communicatie. Ook drong de fractievoorzitter uit Eindhoven er bij de regering op aan om in de aanloop naar Pasen snel duidelijkheid te geven over het al dan niet open houden van vakantieparken en campings. Verder deed Krol zijn beklag over het openbaar vervoer: zorgpersoneel heeft last van uitval van lijnen. Tijdens het debat werd verder gepleit voor meer hulpmiddelen, testmogelijkheden, medicijnen en uitbreiding van het aantal intensive-carebedden. Ook werd het idee geopperd ziekenhuizen aan te wijzen speciaal voor coronapatiënten en ziekenhuizen waarin alleen niet-coronapatiënten behandeld zouden kunnen worden. Krol sloot zijn bijdrage aan het debat af met: “Wie had ooit gedacht dat afstand houden nu het toppunt van medemenselijkheid is?”

11.22

De meeste bedrijven in Nederland verwachten de komende tijd banen te moeten schrappen vanwege het omzetverlies dat ze lijden door de coronacrisis. Dat meldden ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze baseren zich op een enquête die tussen 21 en 23 maart is gehouden onder 158 directeuren van brancheorganisaties in verschillende sectoren. Twee derde van de betrokken branches geeft aan voor de komende maanden een omzetverlies te verwachten tussen de twintig en de honderd procent.

11.18

De overheid gaat de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor coronapatiënten strakker volgen om tekorten te voorkomen. Ook de voorraden van algemene medicijnen die op de intensive care worden gebruikt worden voorlopig gemonitord. Dat laat minister Martin van Rijn (Medische Zorg) weten.

11.09

Door de coronacrisis stellen mensen hun verhuisplannen uit. Dat constateert de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van een peiling onder bijna 1200 huiseigenaren. Volgens de belangenorganisatie denken veel mensen daarnaast dat de waarde van huizen door de crisis zal gaan dalen. Ook nemen de zorgen over de hypotheeklasten toe.

11.04

Veel meer mensen dan gebruikelijk hebben de afgelopen maand een kijkje genomen in een nestkast, die de Vogelbescherming via camera's online toegankelijk heeft gemaakt. Bijna een half miljoen en dat is ruim vier keer zoveel als vorig jaar, zo meldt de organisatie. Volgens de Vogelbescherming heeft DIt te maken met het feit dat mensen aan huis gekluisterd zijn door de coronamaatregelen.

11.00

Veel studenten die werken naast hun studie, raken door de coronacrisis hun baan kwijt. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft afgelopen week al meer dan vijfhonderd hulpverzoeken ontvangen op een speciaal meldpunt voor studenten die de dupe zijn geworden van de situatie. "Uit de meldingen blijkt dat werkgevers weinig genegen zijn om studenten en andere flexkrachten nu aan het werk te houden of hun inkomen te garanderen", stelt de LSVb.

10.36

Consumenten doen er in de huidige crisistijd als gevolg van de coronapandemie verstandig aan om goed te kijken op welke kosten zij kunnen besparen. Verder moeten mensen bedacht zijn op het doen van extra uitgaven, gelet ook op de volstromende mailboxen met aanbiedingen van bedrijven. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

10.21

In Boxtel is pater Hans de Visser woensdag overleden aan het coronavirus. Dat laat het bestuur van de Heilig Hartparochie weten. De Visser (78) was Zeer geliefd in het dorp. "Hij was deze week opgenomen in het ziekenhuis na een val", vertelt een woordvoerster. "Vervolgens werd een longontsteking bij hem ontdekt en niet veel later is hij overleden. Het is heel snel gegaan."

Pater Hans de Visser was erg geliefd in Boxtel (foto: Heilig Hartparochie Boxtel).

10.18

Het Brabants Buske gaat ondanks de coronacrisis toch rijden.

10.16

Bij de Consumentenbond komen door de coronacrisis nog steeds veel vragen binnen van consumenten die willen weten waar zij recht op hebben bij geannuleerde reizen. De meest vragen komen van mensen die hun geboekte reis willen annuleren. De meeste vragen hebben betrekking op het terugkrijgen van geld bij het annuleren. Ook blijken veel consumenten erg onzeker te zijn over de situatie rond het nieuwe coronavirus over een paar maanden. Zo vragen veel consumenten zich af of zij reizen in september moeten annuleren.

10.10

De gemeentelijke belastingen van Oisterwijk worden pas twee maanden later geïnd. De gemeente doet dit om bewoners en ondernemers door deze moeilijk corona-crisis heen te helpen. De gemeente schort de automatische incasso twee maanden op en int het eerste bedrag pas eind mei. Het maandelijkse bedrag blijft hetzelfde.

10.09

De Geldropse agent Johan den Ouden stelde dinsdag tot zijn tevredenheid vast dat mensen in zijn wijk inmiddels voldoende afstand houden, zoals ook wordt aangeraden tijdens deze coronacrisis. Hij constateerde met zijn collega geen overtredingen in de wijk.

10.03

De onthulling van het Titus Brandsma-gedenkteken in Boxmeer die vrijdag zou plaatsvinden, gaat niet door. Ook de officiële opening van de fietsbrug door het Oorlogsmuseum in Overloon, die donderdag was gepland, is gecanceld. De festiviteiten zijn uitgesteld tot na de coronacrisis. De brug was wel al toegankelijk, maar is vanwege de coronacrisis nu afgesloten.

9.57

Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel laat donderdagochtend weten dat in zijn gemeente zeker vijf mensen zijn overleden aan het coronavirus. "Na aandringen hebben we de sterftecijfers ontvangen", twittert Van Veen. Hij spreekt van een 'triest bericht' en wenst de nabestaanden heel veel sterkte in deze verwarrende tijden. "Nogmaals de boodschap: mensen het is menens!"

9.51

Minister Ferd Grapperhaus gaat op social media de verhalen van hulpverleners delen. Hij benadrukt dat er veel van hen gevraagd wordt op dit moment. "Nog meer dan normaal. Jullie staan in deze crisis vooraan om te helpen. Veel dank voor die inzet. Ik zie jullie werk. Dat moeten de mensen thuis ook zien."

9.30

Nederland staan 'ruige tijden' te wachten als gevolg van de coronacrisis. Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) naar aanleiding van de scenario's voor de economie die het Centraal Planbureau (CPB) woensdagochtend vroeg naar buiten bracht. "Ons dagelijks leven is in korte tijd behoorlijk op zn kop gezet", reageert minister Wopke Hoekstra (Financiën). "We gaan door een moeilijke tijd. Het kabinet zet alles op alles om mensen en bedrijven zo goed mogelijk te steunen."

9.26

In deze tijden van corona zijn veel mensen op zoek naar een luisterend oor, vooral als ze noodgedwongen thuis zitten. Bij de Luisterlijn komen dertig procent meer telefoontjes binnen dan anders. Dagelijks voeren vrijwilligers 1200 gesprekken via de telefoon en nog eens ruim 150 via de chat.

9.14

Bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zijn volgens RTV Drenthe honderden kaarten binnengekomen voor de coronapatiënten uit Brabant die in het ziekenhuis liggen. Die patiënten mogen geen bezoek ontvangen. Bestuursvoorzitter Suzanne Kruizinga deed zaterdag een oproep om kaarten te sturen, zodat de patiënten zich minder alleen zouden voelen.

9.05

De Nederlandse economie krijgt een harde dreun door de maatregelen om het nieuwe coronavirus een halt toe te roepen. Een economische terugval en een oplopende werkloosheid zijn onvermijdelijk, zelfs met de ongekende steunmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd voor bedrijven. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB), dat vier uiteenlopende scenario's heeft doorgerekend.

9.05

Een hartenkreet van het personeel van het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal.

9.00

“Help de helden.” Deze oproep doen twee Brabantse psychologen. Ze vragen aan andere psychologen en psychiaters om artsen en verpleegkundigen bij te staan in hun zware werk met coronapatiënten. Een zogenoemde buddy, die altijd klaarstaat als ze zorgmedewerkers het moeilijk hebben.

8.31

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur vier mensen overleden aan het coronavirus. Er worden nu 83 coronapatiënten verzorgd, negen meer dan woensdag. Van hen liggen er tien op de intensive care. Woensdag waren dit er nog elf. De voorbije 24 uur zijn tien patiënten bij wie het coronavirus was ontdekt uit het Bredase ziekenhuis ontslagen.

7.39

Tijdens de coronacrisis worden mensen niet uit hun huis gezet. Dat hebben minister Stientje van Veldhoven (Wonen), verhuurders- en brancheorganisaties met elkaar afgesproken. Als de afspraak niet wordt nageleefd komt het kabinet alsnog met wetgeving.

7.38

Het Leger des Heils start onder de naam 'Thuisblijven, hoe dan?' een campagne om aandacht te vragen voor de situatie van dak- en thuislozen, die door het coronavirus nog ernstiger is geworden. Veldbedjes in een lege sporthal - op minstens anderhalve meter afstand - lossen het tekort aan woonruimte niet op, benadrukt Cornel Vader, voorzitter van de stichtingsdirectie Welzijns-en Gezondheidszorg Leger des Heils.

7.00

Als het virus is overgewaaid en de wereld tot bedaren komt, zal de mensheid anders zijn. Beter. Dat zegt klinisch neuropsycholoog Erik Matser uit Helmond. "Het is een heel grote klap die we nu allemaal te verwerken krijgen. Daardoor gaat het individualisme, het zich van de groep afkeren, van vooral veel jonge mensen veranderen. Het worden wij-denkers."

06.24

Een te grote afhankelijkheid bij Nederlandse laboratoria van de Zwitserse farmaceut Roche is de oorzaak dat Nederland niet massaal op het coronavirus kan testen. Het bedrijf is marktleider, kan onvoldoende testmateriaal leveren, maar wil de laboratoria niet helpen door bijvoorbeeld de receptuur van een essentiële vloeistof beschikbaar te stellen. Dat meldt Follow the Money na navraag bij verschillende ingewijden, het RIVM en farmacieconcern Roche.

06.03

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) brengt vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant uit: de Geldkrant-special Minder inkomen. Met deze krant biedt het Nibud handvatten aan mensen die als gevolg van de corona-uitbraak met een sterke daling van hun inkomen hebben te maken.

03.31

Het Centraal Planbureau (CPB) laat donderdagochtend zien wat de mogelijke gevolgen zijn van alle coronamaatregelen voor de Nederlandse economie. Aan de hand van een aantal scenario's wordt geschetst wat de effecten kunnen zijn op de groei, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën.

03.30

De Tweede Kamer debatteert donderdag opnieuw over de coronacrisis. Voor het eerst is daar ook minister Martin van Rijn (Medische Zorg) bij. Het debat zal vooral gaan over de maatregelen die het mogelijk maken boetes uit te delen aan mensen die zich niets aantrekken van de adviezen. Ook de verwarring rond het besluit over evenementen en scholen komt aan de orde.

00.16

Zo'n 20.000 ex-zorgmedewerkers hebben zich aangemeld om bij te springen in de overbelaste zorg wegens het coronavirus. Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Vorige week stond de teller nog op zevenduizend. Teams in iedere regio zorgen ervoor dat de oud-zorgprofessionals terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn en het meeste kunnen betekenen.