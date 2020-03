LIVEBLOG CORONAVIRUS: kat besmet in België, de lucht is schoner door coronamaatregelen

Brabant telt volgens het RIVM 2161 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

13.47

De coronavirusbesmettingen in Italië hebben hun hoogtepunt nog niet bereikt. Dat zei het hoofd van het nationale gezondheidsinstituut van het land vrijdag. Een dag eerder testten meer dan 6150 mensen positief en 712 overleden aan de gevolgen van het virus.

13.33

Theater De Wijer in Boxmeer gaat failliet door de coronacrisis, maar hoopt op een doorstart.



13.22

De eerste ic-patiënt is per helikopter overgeplaatst vanaf Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer naar een ziekenhuis in Groningen.



Foto: SK-Media

13.18

Koning Willem-Alexander zei het al: ‘’Corona maakt ongelooflijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid bij ons los.’’ De meest bijzondere initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Nicole Schoenman startte in haar woonplaats Son en Breugel een speciale Facebookgroep waarin mensen acties kunnen delen of oproepen kunnen doen.

13.00

De lucht in Nederland is schoner geworden door alle maatregelen tegen het coronavirus. De concentratie vervuilende stoffen is 20 tot 60 procent lager dan een jaar geleden, schat het KNMI. Dat heeft metingen van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi bestudeerd.

12.30



12.28

De Britse premier Boris Johnson is positief getest op het coronavirus. Hij zei tegen Britse media dat hij milde symptomen heeft en zichzelf isoleert, maar wel aan het werk blijft.

12.25

Door de uitbraak van het coronavirus en de naderende paasdagen kiezen veel Oost-Europese seizoensarbeiders ervoor om hun familie thuis op te zoeken. Aspergetelers komen lastig of niet aan voldoende personeel voor de oogst. Ook brancheorganisatie LTO Nederland maakt zich zorgen, meldt het ANP.

12.20

Of de competitie nu wel of niet wordt afgemaakt, de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie gaan de gevolgen van de coronacrisis flink merken. Bij geen enkele club is, volgens eigen zeggen, de situatie momenteel levensbedreigend. Maar dat kan snel veranderen.

12.03

De uit Eindhoven afkomstige Geert-Jan Knoops sluit niet uit dat de coronacrisis tot sluiting van zijn kantoor gaat leiden. Hij zei dat op Radio 1. Tijdens het gesprek met Sven Kockelmann meldde hij ook dat één collega het virus heeft opgelopen en dat al het personeel voorlopig thuis blijft werken. De patiënt maakt het overigens goed.

11.53

De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag in het rood. De omvangrijke steunmaatregelen van de centrale banken en overheden om de economie door de crisis heen te loodsen gaf investeerders deze week weer wat moed. Op Wall Street liet de Dow-Jonesindex in de afgelopen drie dagen de sterkste stijging sinds 1931.

11.47

"Tilburg, normaal zo bruisend, is nu leeg."

11.38

Opvallende update in België: het virus is daar vastgesteld bij een kat. "Het gaat om een alleenstaand geval", benadrukte viroloog Steven van Gucht tijdens zijn dagelijkse briefing over de nieuwe cijfers. "Er zijn geen indicaties dat dit vaak voorkomt."

Volgens hem werd de kat 'het slachtoffer van de infectie bij de mens'. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het omgekeerde ook kan gebeuren. "We achten het risico voor mensen heel klein."

11.30

Nog eens 4000 Nederlandse reizigers hebben zich sinds woensdag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld voor hulp om terug naar Nederland te komen. Daarmee komt de teller voorlopig op zo'n 19.000 aanmeldingen.

11.24

11.18

Burgemeester Karel van Soest heeft een boodschap aan de bewoners van Boxmeer. "Vanaf deze plaats, wil ik u in het bijzonder verzoeken zorg en respect te hebben voor de medewerkers in de supermarkten."



11.02

Vandaag wordt de kinderafdeling gesloten van het ziekenhuis Bernhoven in Uden. Het bestuur heeft hiervoor gekozen 'om medewerkers, materiaal en apparatuur zo goed mogelijk in te kunnen zetten voor de acute zorg die nodig is vanwege de coronacrisis'. Enkele kinderen worden overgeplaatst naar het Radboudumc.

10.46

Op 27 februari kreeg toenmalig minister Bruno Bruins live op tv een briefje in zijn handen: het nieuwe coronavirus was opgedoken in Nederland, de eerste patiënt lag in het ziekenhuis van Tilburg. Inmiddels zijn we een maand verder, wat is er in die periode allemaal gebeurd?

10.32

Weinig goed nieuws uit Bergamo. De zwaar getroffen Noord-Italiaanse stad verwacht nog steeds meer besmettingen met het coronavirus, net als de regio. Het hoogtepunt moet nog komen, aldus de gezondheidsautoriteiten van de provincie Bergamo.

10.25

10.21

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en ziekenhuis Bernhoven in Uden hebben aan BrabantZorg gevraagd om corona-patiënten van hen over te nemen. BrabantZorg opent daarom op vier locaties een afdeling voor coronapatiënten. Het gaat om BrabantZorg-locaties in Uden, Oss, Veghel en in Ammerzoden.

10.07

Psychologen, coaches en psychiaters kunnen zich via het mailadres kccback@ggdhvb.nl melden om psychische bijstand te verlenen aan artsen en verpleegkundigen. Die mensen maken zoveel mee dat ze volgens de GGD best een klankbord kunnen gebruiken.

09.55

BMX'er Twan van Gendt uit Den Bosch moet revalideren, maar sindskort kan hij dat weer buiten - alleen op de fiets, zo toont hij op Instagram. Voor de BMX'er is het in die zin best handig dat de Olympische Spelen zijn uitgesteld, gezien zijn blessure, al is hij daar nu niet mee bezig, vertelde hij onlangs aan Omroep Brabant.



09.42

Precies een maand geleden stond Nederland op zijn kop. Voor het eerst was er bij iemand hier het coronavirus vastgesteld. Bij een man in Loon op Zand. Alle alarmbellen gingen af. In dit gesprek blikt Evy, de dochter van deze man en zelf ook besmet, terug op alle commotie.

09.21

Criminelen in heel Europa grijpen het coronavirus aan om hun slag te slaan. Dat stelt Europol, het samenwerkingsverband van Europese politiediensten. Zo is sinds de uitbraak van het virus een toename te zien in het aantal cyberaanvallen en frauderen criminelen met medische spullen die nodig zijn tegen het virus.

09.07

08.51

Mathieu van der Poel, de wereldkampioen veldrijden, was van plan om mee te doen aan de mondiale kampioenschappen mountainbiken, maar het WK mountainbike van komende zomer in Zuid-Duitsland is afgelast.

De alleskunner zag eerder al een streep de Olympische Spelen gaan.

08.34

Er zijn donderdag 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Vier patiënten zijn donderdag in Breda overleden, meldt het ziekenhuis in een dagelijkse update. Zes mensen die het virus hadden zijn donderdag ontslagen.

08.29

Exact een maand geleden werd de eerste Nederlandse coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. Veel van wat we dachten is inmiddels achterhaald, terugkijkend kun je concluderen dat het virus ons allemaal overviel. Hoe kon het zo gaan?

08.15

Na jaren van onderzoek hadden ze het eindelijk voor elkaar bij Museum Helmond: één tentoonstelling met bijna alle werken van Helmonds bekendste schilder Lucas Gassel. Nu kan niemand ze zien. Vanwege het coronavirus is het museum dicht.

08.01

Een nieuwe 'challenge' van Jongerenwerk Oirschot.



07.11

In Oss is donderdagmiddag een vrijwilliger van de Voedselbank aan de Rossinistraat bespuugd. Dat laat de politie vrijdagochtend weten. De woordvoerder noemt het spugen 'triest, respectloos en smerig'.

06.38

Om iedereen die tijdens de coronacrisis iets extra's voor een ander doet in het zonnetje te zetten, start de Stichting Ideële Reclame (SIRE) vrijdag de nieuwe campagne #DASLIEF. De stichting wil op die manier dat Nederlanders 'zich een beetje gesteund voelen.

02.32

Het Festival van het Levenslied in Tilburg, dat in het eerste weekend van juni was gepland, gaat niet door. "Ook in de meest optimistische scenario's over het verloop van de coronacrisis is het organiseren van het festival in het eerste weekend van juni veel te vroeg."

00.01

Nog eens zestig patiënten die in Brabant in het ziekenhuis lagen, zijn donderdag verplaatst naar ziekenhuizen ergens anders in het land. Sinds vorige week vrijdag zijn in totaal zo'n 450 patiënten uit Brabant verplaatst. In de meeste gevallen ging het om mensen met het coronavirus.