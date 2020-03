Verplaatsen coronapatiënten van Brabant naar elders in het land 'tot stilstand gekomen'

Het overplaatsen van Brabantse coronapatiënten naar ziekenhuizen elders in het land is zo goed als tot stilstand gekomen. Dit omdat de hospitalen in andere provincies nu ook zelf een flinke toename aan ernstig zieke coronapatiënten voor de kiezen krijgen. Dat laat het Regionaal Overleg Acute Zorgketen in Brabant zaterdagavond weten.

“Het uitplaatsen is fors afgenomen”, zegt woordvoerder Michiel Jonker van het ROAZ. “Er zijn nog wel patiënten opgehaald, maar Brabantse ziekenhuizen zullen het vanaf nu zelf moeten oplossen. Momenteel is de situatie nog wel onder controle, er is nog plek. Maar vooral in de kleinere ziekenhuizen wordt het wat spannender. Al worden zij nu geholpen door de grotere ziekenhuizen in onze provincie.” Ziekenhuizen buiten Brabant namen afgelopen week ongeveer 500 coronapatiënten over.

122 patiënten op Brabantse ic's

Uit de recentste cijfers die het ROAZ zaterdagochtend publiceerde blijkt dat het aantal opgenomen patiënten op de intensive care-afdelingen in Brabantse ziekenhuizen iets gestegen is tot 122. De toename lijkt te zijn afgevlakt ten opzichte van een dag eerder. Het is echter te vroeg om hier conclusies aan te verbinden.

Het RIVM meldde zaterdagmiddag dat het aantal gemelde nieuwe opnames in ziekenhuizen en op ic landelijk de voorbije 24 uur iets minder snel is toegenomen. Landelijk is het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt opgelopen tot 900, meldt het AD. Door op te schalen en snel extra capaciteit te creëren hoopt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) dat het totaal aantal plekken op te krikken naar 2500. Men is bang dat de capaciteit niet voldoet aan de zorgvraag.

Deze intensive care-plaatsen zijn van groot belang. Hier belanden coronapatiënten als ze niet meer zelfstandig kunnen ademen. Zij zijn er het slechtst aan toe en liggen gemiddeld twee tot drie weken aan de beademing.

Carnaval als katalysator

Brabant loopt ten opzichte van andere provincies voor op grote aantallen coronapatiënten, doordat carnaval waarschijnlijk als een soort katalysator fungeerde. Dat zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis.

Daar waar Brabant nu nog voorop loopt qua zorgvraag van coronapatiënten, hoopt Bart Berden hier eerder een daling te zullen waarnemen. “Dan kunnen wij op onze beurt patiënten uit de rest van het land overnemen, omdat zij daar dan met de piek zitten." Dat zei de voorzitter van het ROAZ vrijdag tegen Omroep Brabant.

Het aantal coronapatiënten in Brabant is zaterdag met 260 gestegen tot 2748. In heel Nederland liep het aantal met 1159 op tot 9762. In totaal zijn er 639 Nederlandse mensen overleden als gevolg van het coronavirus, een stijging van 93 ten opzichte van vrijdag. Tilburg is met 284 besmettingen de gemeente met het hoogste aantal patiënten.

LEES OOK:

Carnaval was waarschijnlijk katalysator van verspreiding coronavirus in Brabant

Karin werkt op de intensive care en helpt coronapatiënten: 'Ze zijn uitgeput en happen naar adem'

Blik op de intensive care: een mobiele scheidingswand op wieltjes als stille coronateller