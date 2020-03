Tennissen ligt even stil voor Henny (77) en Dré (81), nu 'bootcampen' ze in de achtertuin

Al vier weken zit het echtpaar zoveel mogelijk thuis, langer dan de meeste andere Brabanders. "Eind februari werd bij onze dochter als een van de eersten in Nederland corona geconstateerd", vertelt Henny. "Ze voelde zich niet lekker en had last van een dik, ontstoken oog. Al snel bleek dat ze ziek was. Inmiddels is ze gelukkig weer helemaal de oude, maar wij zijn sindsdien heel voorzichtig."

Om te voorkomen dat ze helemaal stijf worden, hebben Henny en Dré een eigen 'bootcamp' opgezet in de tuin. De tennisrackets zijn aan de wilgen gehangen, in plaats daarvan wordt er flink gewerkt op allerlei sportapparaten. En de waslijn dient als net voor een potje badminton.

Dertig worstenbroodjes uitdelen

"We moeten goed voor onszelf zorgen", zegt Henny. "In onze kennissenkring zijn we helaas al verschillende mensen verloren, al dan niet door het coronavirus. Toch blijven we positief. We hebben veel contact met onze familie en vrienden via whatsapp en videochats. Ook bak ik regelmatig een appeltaart voor iemand die het zwaar heeft, of geef een pan soep af bij de deur. Laatst heb ik dertig worstenbroodjes gebakken, die deel ik dan her en der uit."

"Achter de geraniums zitten, dat kan altijd nog. Gelukkig is het mooi weer. En ik kan het goed vinden met mijn man, dat scheelt!"