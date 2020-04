De lente komt eraan, zondag wordt het 20 graden

Tot en met vrijdag is het nog vrij koud met temperaturen van 9 tot 11 graden. Daarbij is het licht wisselvallig met een mix van zon, wolken en soms een bui.

In het weekend draait de wind naar het zuiden tot zuidoosten. De temperatuur klimt omhoog en zaterdag kan het in het zuiden lokaal 15 graden worden. Zondag doet de temperatuur er overal een flinke schep bovenop. In het zuiden en zuidoosten kan voor het eerst dit jaar een lokale warme dag worden genoteerd met 20 graden of iets meer.

Boswachters op scherp

Massaal een frisse neus halen en genieten van de lentezon zit er niet in. De boswachters in de Brabantse natuurgebieden stonden afgelopen weekend al op scherp. Mocht het te druk worden en mensen zich niet aan de regels rond de coronacrisis houden, dan gaan de natuurgebieden op slot.

Ook komende week warm

Ook volgende week is het zeer zacht met maandag en dinsdag temperaturen van 16 tot 19 graden. Woensdag en donderdag wordt het nog warmer, 17 tot 21 graden. Normaal ligt het kwik begin april rond de 10 tot 13 graden.