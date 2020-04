LIVE: Omroep Brabant gooit de lijnen open, bel nu met John de Bever

"We merken dat er in deze tijd ontzettend veel naar de radio wordt geluisterd. Het is goed gezelschap voor al die Brabanders die thuis moeten blijven", vertelt Maarten Kortlever, teamleider radio. Er wordt de afgelopen weken al massaal gebeld naar de studio met verhalen en verzoekjes. "Dat gaan we nu de hele dag door doen. Samen met onze bekende gasten."

En die gastenlijst mag er zijn:

6.00 - 08.00: John de Bever

8.00 - 10.00: Guus Meeuwis

10.00 - 11.00: Frits van Eerd

11.00 - 12.00: Nicky Opheij

12.00 - 13.00: Rene Schuurmans

13.00 - 14.00: Björn van der Doelen

14.00 - 15.00: Wim van de Donk

15.00 - 17.00: Frank Lammers

17.00 - 19.00: Rob Kemps (Snollebollekes)

19.00 - 20.00: Thierry Aartsen

We dopen de dag om tot ‘Heel Brabant Samen’. We draaien muziek op verzoek, om zo eenzame ouderen, bezorgde Brabanders en alle andere luisteraars een hart onder de riem te steken. Bel en vertel jouw verhaal, feliciteer je opa of oma op afstand via de radio of deel jouw verhaal over hoe je de coronatijd doorkomt.

In deze tijden van sociale onthouding hebben we uiteraard goed nagedacht over het uitnodigen van de gasten in onze studio in relatie tot alle geldende voorschriften. Alle gasten krijgen hun eigen koptelefoons en plopkappen voor op de microfoons. Er mag maar één gast tegelijkertijd in de studio zijn en de afstand met de andere medewerkers is uiteraard meer dan anderhalve meter.

Stem af op Omroep Brabant

Luister vrijdag tussen 06.00 en 20.00 uur dus naar Omroep Brabant, kijk mee op tv of via de livestream. Gewoon via je radio of doe het hier online. Wil je een verzoekje indienen of je verhaal kwijt? Ga naar omroepbrabant.nl/radio, bel 0909-1230909 of mail naar radio@omroepbrabant.nl. Want: samen zijn we Brabant!