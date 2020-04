LIVEBLOG CORONAVIRUS: Mooie video van bewoners zorginstelling, kabinet buigt zich over paastoerisme

Ook deze donderdag houden we je in dit liveblog op de hoogte van allerlei wetenswaardigheden rondom het coronavirus. Zo is er een overleg tussen NU91 en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De beroepsorganisatie voor mensen in de zorg lanceerde onlangs een meldpunt om het tekort aan beschermende middelen als mondmaskers in kaart te brengen.

Wat waren woensdag de voornaamste feiten:

Het aantal ziekenhuisopnames in Brabant is stabiel. Er liggen op dit moment 560 mensen in het ziekenhuis.

In totaal heeft COVID-19 in ons land zeker 1173 mensen het leven gekost.

De coronamaatregelen blijven tot 28 april van kracht. Scholen blijven dicht tot de meivakantie.

08.15

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur acht mensen overleden aan het coronavirus. Dat schrijft het ziekenhuis donderdagochtend op op de website. Sinds de uitbraak van het virus zijn daar nu in totaal 49 mensen overleden. Op dit moment worden 81 mensen in het ziekenhuis behandeld tegen corona. 27 daarvan liggen op de intensive care.

In de afgelopen 24 uur zijn 11 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal zijn er 114 mensen weer beter naar huis gegaan.

07.58

Zorginstelling De Wever in Tilburg heeft een bijzondere video op YouTube gezet. In de video zien we bewoners en medewerkers van locatie Satijnhof in beeld om hun familieleden op afstand een hart onder de riem te steken en te laten weten dat het goed met ze gaat.

07.15

Het kabinet bespreekt donderdag hoe moet worden omgegaan met het toerisme tijdens de paasdagen, volgend weekend. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Buitenlandse gasten die hadden gehoopt dat ze in bungalowparken of campings in Brabant konden overnachten, komen bedrogen uit. Dit is alleen voorbehouden aan vaste bewoners van deze recreatieterreinen. De MCCb praat donderdag overigens ook over eventuele maatregelen rondom reizigers uit risicogebieden uit New York, die op Schiphol aankomen.

07.10

Op tientallen plekken in Noord-Holland, Flevoland en Friesland is vrijdag de oproep tot het islamitische middaggebed te horen. Die klinkt vanaf bijna veertig moskeeën. Normaal gesproken wordt dan opgeroepen om naar de moskee te komen, maar nu wordt moslims gevraagd om thuis te bidden. Vanwege de coronabeperkingen worden gebedsdiensten en vieringen in moskeeën en kerken voorlopig afgeraden.

07.05

Omroep Brabant bereidt zich voor op een bijzonder dagje radio, vrijdag. Vanaf 6.00 uur schuift steeds een bekende Brabander aan om de luisteraars door deze verwarrende tijden te leiden. Op Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica is donderdag al iets bijzonders te horen: van 8.00 tot 1800 uur houden deze commerciële stations dezelfde programmering aan. Het gaat om de Samen Sterk Top 100. De lijst bestaat uit liedjes die een bijzondere betekenis hebben voor luisteraars.