Topdrukte bij online supermarkt Picnic: 'Drukker dan Kerstmis'

Nieuwe medewerkers worden met bosjes opgeleid in Eindhoven, waar het bedrijf een distributiecentrum heeft van 18.000 vierkante meter. In Eindhoven zit het distributiecentrum voor Brabant, Limburg en een deel van Gelderland.

De (nieuwe) medewerkers struinen de gangen af, om de boodschappen te verzamelen die de klanten besteld hebben.

Manager Sjors van Bokhoven van het distributiecentrum: “Normaal nemen we elke week tussen de twintig en dertig man aan. Nu stromen er elke week meer dan veertig nieuwe mensen binnen. En dat aantal blijft maar groeien.”

Koortsmeter

Iedereen die het pand in wil, moet eerst langs het checkpunt. Daar staat iemand met een koortsthermometer klaar. Bezoekers worden getemperatuurd. Medewerkers zelfs elke dag. Ook krijg je de vraag of je hoest. En of je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. Alles om het binnen coronavrij te houden.

Tegen elkaar aan zitten

En dan de bezorgers. Zij rijden met kleine wagentjes door Eindhoven, om al die boodschappen te bezorgen. Ook daar moeten mensen opgeleid worden. Ze zitten samen in een karretje, zo ongeveer tegen elkaar aan. Thom van der Horst geeft leiding aan de bezorgers in Eindhoven. Hij had het liever anders gezien. “Deze autootjes ben je niet gewend om mee te rijden. Dan is het wel fijn als er iemand langs zit die echt weet hoe het werkt. We krijgen binnenkort schotten er tussen.”

Bezorgers zitten bij elkaar in het wagentje.

Voor de bezorgers zelf is het wel wennen om de boodschappen bij de deur niet aan te geven. Jesse Swinkels: "Het voelt een beetje lui aan om er zo maar bij te staan. Maar wat moet, dat moet. We willen het coronavirus niet verder verspreiden."

Wat bestellen we?

Wat de Nederlander nu absoluut in huis wil hebben, is in het distributiecentrum goed zichtbaar. “Lange houdbare producten worden nu veel besteld. Afbakbrood. Voedsel in blik. Het is allemaal meer in trek. Witte bonen in tomatensaus loopt bijvoorbeeld als een tierelier. Het schap is vandaag al vier keer aangevuld en dan zijn we nog maar halverwege de dag. Dat gaat als een raket. En de handzeep in alle soorten.”

“Het meeste kunnen we nog leveren, maar het hangt ook af van onze leveranciers. Het is een uitdaging, maar we kunnen het aan.”