'Het zijn erg emotionele dagen af en toe', aangrijpende verhalen van luisteraars tijdens radio-actie

"Ik heb een zoon in een verzorgingstehuis, hij heeft MS", vertelde Anita vrijdagochtend vroeg aan entertainer John de Bever die op dat moment te gast was. Haar zoon is fan van de zanger uit Den Bosch en zijn hit 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht'. Vandaar dat zij graag hem wilde spreken.

'Ik mis hem zo verschrikkelijk... '

Anita spreekt van een 'moeilijke tijd' omdat ze haar zoon vanwege het coronavirus nu wekenlang niet mag bezoeken. "Het zijn heel emotionele dagen af en toe. Donderdag begon ik te huilen toen ik hem aan de telefoon had, omdat ik hem zo verschrikkelijk mis. En dan gaat hij nog tegen me zingen: 'Jij krijgt die lach..."

"Dat is hij een heel positieve jongen", reageerde De Bever. "We spreken af dat ik zodra deze bende achter de rug is samen met jou naar jouw zoon ga in het verzorgingstehuis. Dat doe ik met heel veel plezier." Dat aanbod raakte Anita diep. "Dat zou helemaal mooi zijn..."

Heftige tijd

Ook Guus Meeuwis was vrijdagochtend te gast in de studio. Hij sprak onder andere met Rob. "Ik zorg 24 uur per dag voor mijn vrouw", liet hij weten. "Zij is 59 jaar oud en heeft alzheimer. Ik ben gestopt met werken om voor haar te zorgen." Dat laat Meeuwis niet onberoerd. "Ik heb diep respect voor wat je allemaal doet."

"Mijn vrouw gaat normaal gesproken twee keer in de week naar de dagbesteding", vervolgde Rob. "Maar vanwege de coronacrisis gebeurt dit nu niet. Dat wil zeggen dat we nu 24 uur per dag bij elkaar zijn. Wat ik overigens helemaal niet erg vind, maar het is natuurlijk zwaar. Als de zon schijnt, kunnen we gelukkig naar buiten maar het is een heftige tijd op dit moment."

'Ze blijven zo goed binnen'

Ook Esther uit Son nam contact op met Meeuwis. Zij vroeg een plaatje aan voor haar kinderen Britt en Jens. "Omdat zij zo goed binnenblijven in deze gekke tijd." Dat vond Meeuwis een mooie aanleiding. "Het is soms wel moeilijk", geeft Britt aan. "Maar het lukt wel."

In de tussentijd krijgen zij en haar broertje thuis les. Met af en toe een spelletje tussendoor. "Met school gaan we dan verder als we klaar zijn met het spelletje."

Britt kiest samen met haar broertje voor een klassieker van Meeuwis zelf als verzoeknummer. "Het is een Nacht!" En dat zongen ze live in de uitzending, terwijl Meeuwis vanuit de studio goedkeurend toeluisterde. ..