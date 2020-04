LIVEBLOG CORONAVIRUS ZATERDAG: Brabanders steken kaarsjes aan voor overledenen

De voornaamste feiten op een rij:

Voor het eerst zijn er meer nieuwe coronabesmettingen buiten Brabant, blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

In totaal heeft het coronavirus in ons land aan zeker 1651 mensen het leven gekost. Dat zijn er 164 mensen meer dan de dag ervoor.

De coronamaatregelen blijven tot 28 april van kracht. Scholen blijven dicht tot de meivakantie.

23.00

22.29

Er is veel onduidelijkheid rondom de Formule 1. Gaat het seizoen door? Als het aan Bernie Ecclestone ligt, dan wordt er dit seizoen geen race meer in de Formule 1 gereden. "Waarom niet volgend jaar helemaal opnieuw beginnen" zei de voormalige baas van de koningsklasse van de autosport zaterdag tijdens een radioprogramma van de BBC.

22.01

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de toename van huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. Dat maakte WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus zaterdag bekend op Twitter. "Helaas zijn er meldingen van een toename van huiselijk geweld sinds het begin van de Covid-19-uitbraak. Er is nooit een excuus voor geweld." Verdere details gaf hij niet.

21.40

In heel Nederland werd om 21.00 uur een kaarsje aangestoken voor mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Veel mensen delen hun foto op Twitter. Er zitten ook veel Brabanders tussen.

Mensen werden gevraagd om een kaarsje in de tuin of op het balkon aan te steken, om zo de slachtoffers te herdenken. Wie het initiatief bedacht heeft is niet bekend, maar vele websites en nieuwsorganisaties deden een oproep.

21.20

In Turkije loopt het aantal coronabesmettingen eveneens snel op. De Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca zei zaterdag dat er nu 501 doden zijn gemeld. Bijna 24.000 mensen raakten besmet. De meeste gevallen zijn in Istanbul gemeld.

20.57

Italianen die in de regio Lombardije toch naar buiten gaan, moeten hun mond en neus bedekken om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die oproep deed de gouverneur van Lombardije, Attilio Fontana, zaterdag via sociale media. Toch hoopt hij dat mensen de adviezen opvolgen en zoveel mogelijk binnen blijven.

20.33

20.12

Vijftien bekende dj's uit de dancescene geven zaterdag een gratis optreden in het NAC-stadion. Zonder publiek. Dat zit thuis op de bank en volgt het event vanaf de bank via een livestream.

19.40

Nederlanders lijken zich goed aan het dringende advies te hebben gehouden om thuis te blijven. Ondanks het mooie lenteweer werden reactiegebieden, stranden en andere natuurgebieden grotendeels gemeden.

Veel straten waren leeg en waar het druk was hielden mensen goed afstand. Bij bouwmarkten werd her en der wel drukte gesignaleerd, zoals bij de Hornbach in Breda, waar er afstandsregels moesten worden geïntroduceerd.

19.19

19.08

"Er sterven veel meer mensen dan normaal en dat hakt erin." In de binnentuin van verzorgingshuis Odendael in Sint-Oedenrode vertelt bestuursvoorzitter Wilma de Jong van BrabantZorg samen met verzorgende Meike Leenderts hoe het coronavirus allesbepalend is voor het leven in verzorgingshuizen.



19.01

18.51

De zon schijnt, de lente is begonnen en we hebben massaal zin in een ijsje. De Tilburgse ijssalon Intermezzo opende deze week een drive-in en de auto's staan massaal in de rij.

18.36

Spanje heeft Italië overvleugeld als het Europese land met de meeste coronabesmettingen. Het land telt inmiddels 124.736 infecties, de Italiaanse autoriteiten registreerden er 124.632. Dat blijkt uit de jongste cijfers van zaterdagavond. Italië meldt nog wel het hoogste aantal doden, namelijk ruim 15.300. In Spanje bezweken tot nu toe ruim 11.700 mensen aan het virus.

18.23

Een prachtig gebaar van de brandweer in Bladel. Met een spandoek staken brandweermannen verpleeghuis Floriaan een hart onder de riem.

18.09

18.02

Justitieminister Ferd Grapperhaus toont zich redelijk positief over de manier waarop velen zich aan de coronamaatregelen houden. Hij constateerde dat zaterdag in Amsterdam, waar hij meeging met de politie.

17.43

Gevoelens van trots en ongerustheid strijden om voorrang bij het Elkerliek in Helmond. Trots vanwege de metamorfose die het ziekenhuis binnen mum van tijd onderging om de coronacrisis aan te kunnen. Anderzijds zijn er zorgen over wat nog komen gaat. Een zwart scenario waarbij artsen keuzes maken tussen leven en dood op de intensive care is niet ondenkbaar.

17.23

Een leuk initiatief van de gemeente Bladel voor de kinderen die binnenzitten.

17.18

De Wine Drive-thru van wijngroothanedel La Persistance op het terrein van de Peer aan de Oude Liesboslaan in Breda is vandaag op last van burgemeester Depla gesloten. Er geldt momenteel een versoepeling in het verkopen van licht-alcoholische dranken bij horecazaken, maar de drive-thru voldeed volgens de gemeente niet aan die regels.

17.03

16.47

Het aantal Nederlanders dat op een intensivecareafdeling ligt met het coronavirus, is gestegen tot 1360. Dat zijn 36 intensivecarepatiënten meer dan vrijdag. "We zien het aantal opnames de afgelopen dagen minder snel stijgen dan vorige week, de 'social distancing' lijkt te werken. Het is dus heel belangrijk om dat voort te zetten", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

16.29

Ontroerd kijkt Henriette Snelders (68) naar de bossen bloemen op het bankje voor de kerk in Sint-Oedenrode. In een paar dagen tijd is er een spontane gedenkplaats ontstaan. “Het doet me veel dat we hier nu een plek hebben waar we ons verdriet kunnen delen.”

16.11

Er zijn de afgelopen 24 uur vier patiënten met COVID-19 overleden in het Catharina Ziekenhuis. In de dagelijkse update gisteren stond dat aantal volgens het Catharina op nul. Mogelijkerwijs zijn patienten die gisteren zijn gestorven pas vandaag meegeteld, meldt het ziekenhuis. Sinds de start van de epidemie zijn er in het Eindhovense ziekenhuis 52 patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn de afgelopen 24 uur ook zes patiënten met COVID-19 uit het Catharina Ziekenhuis ontslagen.

16.02

Een reminder van de gemeente Loon op Zand.

15.43

Bij de Hornbach in Breda was het vanochtend druk. Alle bezoekers wordt verplicht om winkelswagens mee te nemen. De wagens werden buiten door personeel uitgedeeld. Ook wordt er op toegezien dat bezoekers anderhalve meters houden.



Foto: Tonnie Vossen.

15.30

15.14

De Raad van State houdt tot en met dinsdag 28 april geen fysieke rechtszittingen. Die maatregel gold al tot en met 6 april, maar is na de maatregelen van het kabinet rond het nieuwe coronavirus met drie weken verlengd.

15.00

Het 'gerommel' in het voetbal houdt ook bij onze zuiderburen aan; iets wat spoedig mag ophouden, als het aan de Belgische voetbalbond KBVB ligt. De bond gaat het voorstel om de nationale competitie te beëindigen binnenkort toelichten aan het uitvoerend comité van de Europese federatie UEFA. De voorzitter van de KBVB, Mehdi Bayat, heeft al een "constructief gesprek" gehad met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

14.50

14.39

Chelsea van Oosterhout en Dennis Wilthagen roepen alle Bredase kinderen op om een mooie tekening te maken voor alle ouderen en gehandicapten in hun stad. Samen met burgemeester Paul Depla hebben ze daarom zaterdagochtend bij 21 supermarkten speciale inzamelboxen neergezet.





14.22

In de strijd tegen het coronavirus wil Spanje de noodtoestand met twee weken verlengen tot 26 april. Dat betekent onder meer dat iedereen tot die datum in principe binnen moet blijven.

14.01

Nederland lijkt vooralsnog volop gehoor te geven aan het dringende advies, in het kader van de coronamaatregelen, zo veel mogelijk thuis te blijven. Diverse regio's en betrokken instanties gaven zaterdag halverwege de dag aan dat het rustig was, ondanks het fraaie lenteweer.

13.31

De berichten vanuit het UMCG in Groningen over coronapatiënt Toon Verstegen (56) uit Valkenswaard waren de voorbije dagen wisselend. “Soms ging het beter, dan weer wat slechter”, vertelt Ankie Verstegen-De Groot. In de loop van vrijdag werden de berichten almaar slechter. Ankie, eveneens in het ziekenhuis opgenomen met corona, nam via videobellen afscheid van haar stervende man. Toon overleed vrijdagavond om halfacht.

13.21

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) slaat alarm over de oplopende spanningen in veel pleeggezinnen die gebukt gaan onder de coronacrisis. De spanningen lopen onder meer op omdat kinderen door de thuisquarantaine hun familieleden niet kunnen of mogen zien en ondersteunende zorg tijdelijk is stopgezet. Dat zegt de NVP zaterdag in het consumentenprogramma Kassa van BNNVARA dat hier zaterdagavond aandacht aan besteedt.

13.02

De nationale Olympische comités moeten uiterlijk 5 juli 2021 bekendmaken welke atleten ze afvaardigen naar de Olympische Spelen, citeert de website insidethegames uit een brief van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De Spelen van Tokio staan gepland voor 23 juli tot en met 8 augustus volgend jaar. De Spelen van deze zomer zijn door de coronapandemie geannuleerd.

12.45

Voor het eerst zijn er meer nieuwe coronabesmettingen buiten Brabant. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. In Brabant zijn 138 nieuwe besmettingen geregistreerd. In Zuid-Holland en Noord-Holland zijn dat er respectievelijk 195 en 174.

Het aantal doden is opgelopen met 164, naar nu in totaal 1651 overledenen aan corona in Nederland.

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is licht gestegen ten opzichte van afgelopen dagen. In de afgelopen 24 uur zijn zo’n 160 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er net iets meer dan in de afgelopen dagen, meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Er zijn 120 mensen uit de ziekenhuizen ontslagen in de afgelopen 24 uur.

12.38

De politie in Boxmeer heeft veertien waarschuwingen uitgedeeld en twee bekeuringen uitgeschreven aan mensen die niet genoeg afstand hielden van elkaar. De personen die de bekeuring kregen hadden eerder al een waarschuwing gehad. Zij mogen ieder 390 euro afrekenen.

12.35

De oproep om zaterdagavond om 21.00 uur een kaarsje te branden voor alle overledenen aan het coronavirus, gaat rond op sociale media. De oproep vraagt het kaarsje in de tuin of op het balkon te zetten.

12.07

Burgemeester Paul Depla heeft vanmorgen de eerste tekeningenbox geplaatst bij de Albert Heijn in Winkelcentrum Hoge Vucht in Breda. In totaal komen er 21 van deze boxen te staan in verschillende Bredase supermarkten. Kinderen kunnen hier tekeningen achterlaten voor ouderen of hulpbehoevenden die zelf niet buiten kunnen of mogen komen. Aan het einde van de maand worden de tekeningen verzameld en opgehangen in verschillende verzorgingshuizen.

Burgemeester Depla met de eerste tekeningenbox in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision)

11.58

Als je dit weekend door de wijk Oud-West in Oosterhout loopt, moet je niet schrikken als je oog in oog staat met een gorilla, leeuw of nijlpaard. Op achttien plekken zijn dit weekend namelijk levensgrote dieren geplaatst. 'Op safari in je wijk' is een initiatief van Angelique Joosen om kinderen en hun ouders tijdens de coronacrisis een extra reden te geven om een wandeling te maken.

11.39

Ongeveer 35 militairen zijn zaterdagochtend teruggekomen uit Irak, waar zij deelnamen aan een trainingsmissie, meldt Defensie. De missie is stilgelegd vanwege het coronavirus. De militairen kwamen aan op vliegbasis Eindhoven met een C-130 Hercules.

Minister Ank Bijleveld van Defensie had onlangs al aangekondigd dat een deel van de Nederlandse militairen op missies in het buitenlandtijdelijk zou terugkeren.

11.27

Ook een honderdste verjaardag kan niet met een groot feest worden gevierd. Burgemeester Van Rooij van de gemeente Meijerijstad feliciteert de kersverse eeuweling digitaal.

11.12

De gemeenteraad in Tilburg steekt alle inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout een hart onder de riem, in een brief aan de gemeente.

10.49

De Bredase feestzangers Dennis Nuijten en Danny Staneke treden zaterdagmiddag om 14.00 uur op in de binnentuin van het woonzorgcentrum Eilsabeth in Breda. Beide zangers willen de bewoners een leuke middag bezorgen nu zij vanwege de coronacrises geen bezoek kunnen ontvangen. De bewoners kunnen het optreden vanuit hun appartement of vanaf hun balkon volgen.

10.47

In de categorie opmerkelijk: In India heeft een vrouw een tweeling op de wereld gezet. De jongen en het meisje heten Corona en Covid, vernoemd naar het dodelijke virus dat momenteel de wereld in zijn greep heeft. Dat melden Indiase media.

10.20

Rond Oosterhout en Dorst gaat de natuur op slot. De parkeerplaatsen rondom de bossen bij Dorst en de Vrachelse hei zijn dit weekend afgesloten, dat maakt de gemeente Oosterhout bekend. “Andere parkeerplaatsen sluiten we wanneer we grote drukte constateren.” De gemeente Oosterhout neemt de maatregelen omdat zij geconstateerd heeft dat met name de afgelopen tijd veel mensen naar de bossen trekken bij Dorst en de Vrachelse hei.

10.08

Bij Thebe Aeneas in Breda is een 'babbelbox' ingericht. Cliënten kunnen zo toch 'bezoek ontvangen', in een speciaal kamertje. Cliënt en bezoeker kunnen elkaar dan zien door een raam en met elkaar praten via microfoons en luidsprekers.

9.53

Ondertussen laat Rico Verhoeven een heel andere kant van zichzelf zien: op Instagram showt hij zijn 'quarantaine-baard'.

9.49

Voormalig bondscoach Louis van Gaal vindt hervatting van het voetbal momenteel "totaal niet belangrijk." In het AD pleit de 68-jarige coach er desondanks voor om de huidige competitie uit te spelen. "Als vaststaat dat het coronavirus is verslagen, moet je eerst de huidige competitie uitspelen", zegt hij. "Sport is er om een winnaar aan te wijzen, op het veld." Hij heeft dan ook geen goed woord over voor clubs die pleiten voor het afblazen van de competitie, zoals PSV eerder deze week deed.

9.39

De coronacrisis kan ook grote gevolgen hebben voor een verborgen groep Nederlanders: de stille verslaafden. Mensen die werk, een gezin en een sociaal leven hebben, maar achter de voordeur kampen met een verslaving. Door de spanning en over een tijdje misschien wel werkloosheid kunnen ze verder verstrikt raken in een wereld van drank, drugs, gokken of een andere verslaving. "Ze kunnen eerder over het randje vallen en in de gevarenzone terechtkomen. Over die groep maken we ons zorgen, zegt Verslavingskunde Nederland, een netwerk waarbij onder meer verslavingszorginstellingen zijn aangesloten.

9.30

Wuhan was de eerste brandhaard tijdens de huidige coronacrisis. Dichterbij huis is ook Noord-Italië er één. En Brabant wordt ook regelmatig brandhaard genoemd. Maar wanneer spreek je nu precies van een brandhaard en hoe ontstaan ze? In onderstaande video krijg je de antwoorden.

9.01

Het aantal door de coronacrisis getroffen bedrijven dat zich bij het loket van uitkeringsinstantie UWV meldt voor een loonkostenregeling, kan al gauw oplopen tot 100.000. Dat zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken in een interview met het AD.

Werkgevers die door de coronapandemie aanzienlijk omzetverlies lijden, kunnen vanaf maandagochtend terecht bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Koolmees houdt rekening met grote aantallen aanvragen voor de vergoeding, die kan oplopen tot 90 procent van de loonkosten.

08.33

Het wordt prachtig lenteweer dit weekend. Verschillende gemeenten roepen hun inwoners op om ondanks dat mooie weer toch vooral thuis te blijven.

08.11

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur twee mensen overleden aan het coronavirus. Er worden nu 82 patiënten met een coronabesmetting verzorgd in dit ziekenhuis, dit zijn er drie meer dan vrijdag. Van hen bevinden zich er 28 op de intensive care. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn er in Amphia 52 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Daar staat tegenover dat de afgelopen 24 uur acht patiënten die leden aan het coronavirus het Bredase ziekenhuis mochten verlaten. Hiermee komt het totale aantal patiënten met een coronabesmetting dat uit het ziekenhuis is ontslagen op 138 patiënten uit.

03.21

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking verwacht dat er nog zeker zes maanden beperkende maatregelen vanwege de corona-epidemie zullen blijven gelden. Ook houden we rekening met een forse economische krimp. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

03.21

Voor coronapatiënten die van de intensive care komen, begint de strijd pas. De meesten kampen daarna nog jaren met ernstige en lichamelijk klachten, waar de zorg geen antwoord op heeft. Dat meldt Trouw.

02.44

De prijzen van eten gaan keihard onderuit door de coronacrisis. Zuivelproducten als kaas dalen zelfs een kwart in prijs en ook frietaardappelen zijn niet te slijten, meldt De Telegraaf. Gevreesd wordt dat specialistische groenten en fruit die tot voor kort in de horeca en de supermarkt te verkrijgen zijn, geheel verdwijnen.